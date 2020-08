Es brummt, es rauscht, es pfeift

Patrick Seeger/dpa Wäre auch ein prima Songtitel: Poetisches Banner bei einer Demo in Freiburg gegen das linksunten.indymedia.org-Verbot (1.2.2020)

»Wutanfall« heißt der erste Song übersetzt, und nach nur einer Minute sind Cold Leather mit ihrem »Tantrum« schon wieder durch. Das heißt aber keinesfalls, dass sich alle danach beruhigt haben auf dem Solisampler für linksunten.indymedia.org. 29 Punkbands haben sich hier auf eine Doppel-LP gezwängt – die Drummer prügeln, die Gitarristen schrubben, die Sängerinnen und Sänger brüllen. Das musikalische Talent variiert, was an den programmatischen Kern dieses Stils erinnert: Wer etwas sagen will, darf das auch, egal ob es schief oder laut oder unbequem ist. Gibt es also eine bessere Musikart, um Unterstützung für linksunten.indymedia.org zu sammeln?

Die 2009 gegründete Plattform wollte ja »die Aufhebung der Trennung ermöglichen zwischen denen, die Inhalte produzieren und denen, die sie konsumieren«, wie es in der 32seitigen Broschüre heißt, die dem Sampler beiliegt: weil Beteiligungsmöglichkeiten an klassischen Medien gering seien »und im Kapitalismus zudem häufig an journalistische Berufe gekoppelt« und dadurch strukturell »elitär«. Nutzer sollten statt dessen anonym Inhalte posten können. 2017, als nach den Protesten gegen den G-20-Gipfel in Hamburg Sündenböcke für Eigentumsschäden gesucht wurden, entschied sich das Bundesinnenministerium für linksunten.indymedia.org. Es erklärte die anonymen Betreiber zu einem Verein, um ihn dann nach Vereinsrecht verbieten zu können und die Seite zu blockieren. Seitdem bekämpfen Unterstützer das Verbot juristisch. Und das kostet.

Nun, die Punkkultur hat ihre ganz eigene Tradition der Mobilisierung monetärer Ressourcen, das »Schnorren«. Die Unverschämtheit, mit der an Bahnhöfen weltweit Punks Kleingeld einfordern, um damit demonstrativ Dosenbier kaufen zu können, hat nicht nur konservative Menschen des öfteren geärgert. Doch diese Kulturtechnik hat auch ihr wunderbares Gegenstück. Dieselben Punks schleppen regelmäßig kühlschrankgroße Verstärker und sperrige Schlagzeuge in die Keller besetzter Häuser, autonomer Jugendzentren und sonstiger Nährböden widerständiger Politik, um ohne Gage für gesellschaftliche Belange jeder Art zu musizieren: Solidarität mit Kuba, Spenden für die Rote Hilfe, Unterstützung für Antifa-Untergruppen, etc.

Der Sampler will kein themengebundenes Protestmanifest sein. Zwar widmen sich Contra Real mit ihrem Beitrag »G20 = Sachschaden« den Ereignissen von Hamburg 2017, ebenso Schwach mit »Landfriedensbruch«. Aber viele der Bands konzentrieren sich auf andere Themen, wie Rassismus, Ausbeutung oder Geschlechterrollen. Eine positive Entwicklung pfeift da aus den rückkoppelnden Gitarren: Das Genre hat seine lang verlorene Diversität zurückgewonnen. Tummelten sich in den Gründerszenen in den USA und England ab 1976 viele Frauen (X-Ray-Spex, The Slits, X), wurde daraus – mit Ausnahme der Riotgrrrl-Szene – sehr bald eine sehr männliche Veranstaltung. Auf dem Untenlinks-Sampler sind hingegen viele weibliche Stimmen, die es zu hören lohnt: Die norwegische Band Castro mit ihrem Einminüter »Personal Question«, Kobayashi mit ihrem herrlichen Lied »Asumir el error«, der mit postpunkigen Akkorden eröffnet und dann in ein adrenalingetriebenes Tempo wechselt, oder Kalashnikov Collective, deren Beitrag »Cani« wunderbar unangepasst mit Diskoelementen spielt.

Wer schon mal ein Punkkonzert auf einer Soliparty erlebt hat, weiß: Hier geht es um Herz, nicht um Virtuosität oder Schönheit. Der Sampler zelebriert diesen Geist, er bietet eine Kollage, eingefangen von Mikrophonen in Proberäumen in verschiedenen Städten und Ländern. Es rauscht, es brummt. Aber da es hier nicht heißt: »Haste mal nen Euro für’n Bier für mich?«, sondern: »Haste mal 18 Euro für unabhängige Medien« – bitte unter ruinnation.org diese Doppel-LP kaufen. Es lohnt sich.