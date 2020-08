Suche nach »Freunden«

French Defense Ministry via AP Französische Beruhigungspille: Gemeinsames Marinemanöver mit Griechenland in der Ägäis (14. August)

Diese Europäische Union«, beschwerte sich am Donnerstag die unabhängige Athener Tageszeitung Efimerida ton Syntakton (Efsyn) in einem Kommentar der Redaktion, »kümmert sich lieber darum, Lukaschenko zu stürzen, statt zwei ihrer Mitgliedsländer – Griechenland und Zypern – vor der türkischen Bedrohung zu schützen«. Während die deutsche Kanzlerin Angela Merkel sich am selben Tag nach Südfrankreich aufmachte, um mit Staatschef Emmanuel Macron im luxuriösen Fort de Brégançon, der Sommerresidenz französischer Präsidenten, in aller Ruhe aktuelle »außenpolitische Krisenherde« zu betrachten, beschwörten griechische Medien nach wie vor hektisch die Kriegsgefahr im östlichen Mittelmeer. Die Wahl in Belarus und ihre Folgen haben in der Tat den Konflikt in der Ägäis weitgehend aus den Schlagzeilen europäischer Medien verdrängt. Die Griechen treibt, wieder einmal und wohl zu Recht, die Sorge um, in den Interessenkonflikten europäischer Großmächte wie Frankreich und Deutschland keine große Rolle zu spielen.

Der französische Präsident hatte zwar bereits in der vergangenen Woche zwei Fregatten und zwei schwerbewaffnete Kampfflugzeuge vom Typ »­Rafale« an den NATO-Standort Souda auf der Insel Kreta verlegt. Griechische Medien und Vertreter der linken politischen Opposition sahen darin allerdings eher den Versuch Macrons, von der »gescheiterten französischen Interventionspolitik« in Libyen abzulenken. Eine Politik, die sich inzwischen auch der Spannungen zwischen den Nachbarländern und NATO-Partnern Griechenland und Türkei bediene, wie die Pariser Wochenzeitung Le Monde schon im Juni in einem kritischen Bericht zum Engagement des Landes in Nordafrika konstatiert hatte.

Macrons Verstärkung französischer Militärpräsenz in der Ägäis und seine schroffe Forderung an den türkischen Autokraten Recep Tayyip Erdogan, Bohrungen nach Gas und Öl in griechischen Gewässern unverzüglich einzustellen, sei letztlich nur im Zusammenhang mit dem einst von Macrons Vorvorgänger Nicolas Sarkozy vor neun Jahren losgetretenen Libyen-Krieg und dem seither dort tobenden Kampf um geopolitische Vormacht zu verstehen. Dort stehen sich die Türkei und Frankreich als Unterstützer verschiedener politischer Lager quasi als Feinde gegenüber: Während die Franzosen, wie Le Monde bedauernd anmerkte, den von den Vereinten Nationen nicht anerkannten abtrünnigen General Khalifa Haftar unterstützt und damit »aufs falsche Pferd gesetzt« habe, setze die Türkei auf die von der UNO anerkannte Regierung von Fajes Al-Sarradsch.

So gesehen seien auch die Freundschaftsadressen zwischen Macron und der Athener Regierung vorerst nichts als »leere Worte«, bedauerten die Efsyn-Kommentatoren. »Emmanuel Macron ist ein wahrer Freund Griechenlands und ein entschiedener Verteidiger europäischer Werte«, hatte der in bester bürgerlicher Tradition mehrsprachig aufgewachsene Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis Ende der vergangenen Woche in französischer Sprache Richtung Paris getwittert; eine Einschätzung, die von der Mehrheit der Griechen freilich angezweifelt wird. Wie sonst sei zu begreifen, dass sich Frankreich ebenso wie die »europäische Führungsmacht« Deutschland nahezu täglich von Erdogan erpressen und Griechenland, dessen Grenzen auch die Außengrenzen der EU im Osten seien, in der Flüchtlingsfrage meist allein lasse. Mitsotakis bestand in seinen Erklärungen zur Lage der Nation bis heute nicht von ungefähr auf dem Vorrang der Diplomatie und vertrat die Position, gemeinsame Gespräche, auch unter Einbezug eines Vermittlers, seien unerlässlich. Die Ankunft französischer Kriegsschiffe und Kampfbomber begrüßte seine Regierung nicht ausdrücklich.

So bleibt es derzeit vorerst bei scharfen verbalen Gefechten. Wenn Mitsotakis in Athen, angeheizt von seinem »Freund« Macron, seine Marine zu gemeinsamen Manövern mit der französischen Seemacht in die Gewässer vor der winzigen griechischen Insel Kastelorizo schickt und die Türken vor Übergriffen warnt, wütet Erdogan in Ankara gegen den »Gangster« in Paris und verspricht: »Wir sagen, dass ihr einen hohen Preis bezahlen werdet, solltet ihr unser Forschungsschiff angreifen.«

Entschieden werde in Athen »gar nichts«, bedauerte Efsyn am Donnerstag in weiser Erkenntnis. Wer Erdogan zur Mäßigung aufrufen und ihn auf die seit 1923 in verschiedenen internationalen Vereinbarungen festgeschriebenen, über fast ein Jahrhundert lang auch von Istanbul anerkannten territorialen Rechte der Griechen festzunageln vermag, müsse schon in Berlin oder Paris zu Hause sein. Oder, wie zur Zeit, in Südfrankreich über ein Land beraten, dem man in den vergangenen zehn Jahren bereits alles abgefordert habe: Die weitgehende Zerstörung der Sozialsysteme, die Halbierung der ohnehin mageren Bezüge seiner alten Menschen, den Verkauf jeglichen Staatsbesitzes an Private, die völlig respektlose Missachtung eines Bevölkerungsvotums gegen die von Deutschland erzwungene Kürzungspolitik und die Überwachung seines Staatshaushaltes durch politisch nicht legitimierte Kontrolleure aus Brüssel.

In der Tat haben Macron und Merkel andere Sorgen, als elf Millionen Griechen zu beruhigen. Im Fort de Brégançon, am blauen Meer bei Saint Tropez, geht es um Abstimmung ihrer Positionen in Belarus, Libyen und Mali. Dort, wie auch in Tripolis, haben Macron und seine Armeestrategen empfindliche politische und militärische Niederlagen zu verkraften. Der Putsch der Generäle in Mali hat dem Staatschef und seiner Regierung in Paris mit dem abgesetzten Präsidenten Ibrahim Boubacar Keïta nicht zum ersten Mal einen lang gehegten, und wie die meisten Marionetten der postkolonialen Françafrique leider auch korrupten, politischen Partner geraubt.