Feuern und heuern

Fabian Sommer/dpa Protest von Karstadt-Sports-Beschäftigten in Berlin (30.7.2020)

Ihr besonderes Verständnis von Verantwortung zeigt einmal mehr die Warenhauskette »Galeria Karstadt-Kaufhof« (GKK). Während im laufenden Insolvenzverfahren zahlreiche Häuser geschlossen und etwa 8.000 Beschäftigte ihre Arbeit verlieren werden, Vermieter und Gläubiger Zugeständnisse machen und die öffentlichen Kassen mit Kurzarbeitergeld und Erlass von Sozialbeiträgen helfen, fordern Geschäftsleitung und Insolvenzverwaltung Schadensersatz vom Staat.

Laut einem 40seitigen Insolvenzplan, über den Business Insider am Mittwoch berichtete, plant das Unternehmen Sonderausschüttungen für die Gläubiger aus Schadensersatzansprüchen »gegen die öffentliche Hand«. GKK sei durch den Shutdown während der Coronapandemie knapp eine Milliarde Euro Umsatz entgangen. Die macht der Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz nicht vollständig geltend. Aber einen »niedrigen dreistelligen Millionenbetrag« wolle das Unternehmen von den Landesbehörden fordern.

Doch damit nicht genug. »In den vergangenen Wochen mussten sich viele Beschäftigte von Karstadt Sports auf die mögliche Schließung ihrer Häuser einrichten«, teilte der Verdi-Landesbezirk Nordrhein-Westfalen am Dienstag mit. »Gerne würden sie weiter bei Galeria Karstadt-Kaufhof arbeiten. Vielen wurde aber mitgeteilt, dass es leider keine Arbeitsplätze in den Warenhäusern für sie gibt.« Statt dessen werde einigen von ihnen vom Jobcenter nahegelegt, sich bei einer Zeitarbeitsfirma zu bewerben. Als Arbeitsort werde die Adresse einer Kaufhof-Filiale angegeben. Dort sollen sie als Leiharbeiter neben ihren früheren Kollegen als »Beschäftigte zweiter Klasse« eingesetzt werden.

Die Mitarbeiter haben die Misere bei GKK nicht zu verantworten. Der Konzern kriselt auch schon erheblich länger, als die Coronakrise dauert. Nachdem zum Jahresanfang die Verschmelzung der Warenhauskonzerne Karstadt und Galeria Kaufhof unter dem Dach der Signa-Holding des österreichischen Immobilieninvestors René Benko vollzogen und mit Verdi eine Einigung über die Sicherung von Standorten und Weiterbeschäftigung bei Rückkehr in die Tarifbindung erzielt worden war, kam das gefährliche Virus dem Unternehmen möglicherweise gerade recht. Denn zum 1. April beantragte es ein Schutzschirmverfahren, das weitreichende Einschnitte möglich machte.

Mittlerweile stehen 47 Häuser auf der Streichliste, bei Karstadt Sports 16 Filialen. Dabei haben die Sachwalter der Eigentümerinteressen viel herausgeholt: Im Gegenzug für die befristete Offenhaltung dreier ehemaliger Karstadt-Häuser in Berlin (drei bzw. fünf Jahre für die Filialen in Charlottenburg, Wedding und Tempelhof) darf die Signa-Holding unter Umgehung bezirklicher Belange die Häuser am Hermannplatz in Neukölln und am Kurfürstendamm komplett neu errichten. Beim Neuköllner Projekt geht es um die Rekonstruktion des ursprünglichen Warenhauses aus den zwanziger Jahren. Bezirkspolitiker und örtliche Initiativen befürchten, dass der Prachtbau, dessen Flächen zum Teil an Ärzte, Gastronomie und andere Drittfirmen vermietet werden sollen, die ohnehin in der Gegend grassierende Gentrifizierung weiter beschleunigen wird.

Zunächst steht die Versammlung der Gläubiger am 1. September ins Haus, bei der sie dem Insolvenzplan zustimmen und auf viel Geld verzichten sollen. Die Schadensersatzforderung an den Staat scheint insofern ein Bonbon für die Geldgeber zu sein, mit dem die sauren Seiten des Plans versüßt werden.