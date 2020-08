Beileid reicht nicht

Saadet Sönmez, migrations- und integrationspolitische Sprecherin der Fraktion von Die Linke im Hessischen Landtag erklärte am Mittwoch anlässlich des für Samstag, den 22.8., in Hanau geplanten Aktionstags zum Gedenken an die Opfer des rechtsterroristischen Anschlags:

Ferhat Unvar, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtović, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Sedat Gürbüz, Kaloyan Velkov, Fatih Saracoglu, Vili Viorel Paun – sie wurden vor sechs Monaten aus rassistischen Motiven ermordet, zahlreiche weitere wurden verletzt. Wie die Angehörigen der Opfer und der Überlebenden des Anschlags vom 19. Februar mit den schrecklichen Erlebnissen umgehen, ist beeindruckend. Ihnen Beileid auszusprechen reicht nicht aus. Es ist Aufgabe der Politik und Gesellschaft, ihnen zuzuhören und ihre Forderungen ernstzunehmen.

Die »Initiative 19. Februar« schreibt in ihrem Aufruf zur Gedenkdemonstration am kommenden Samstag: »Wir erfahren (…) dass viele Polizisten – vor allem in Kesselstadt – seit Jahren lieber unsere Kinder und Freunde schikanieren, statt ihrer Pflicht nachzukommen, Nazis die Waffen wegzunehmen und für die Sicherheit für jeden zu sorgen. Ja, wir erfahren, dass sich hier niemand um den Schutz von jungen Menschen sorgt, die eine Migrationsgeschichte haben.« Dieses Erleben ist so auch durch die Black-Lives-Matter-Bewegung artikuliert worden und traurige Realität für in Deutschland lebende Menschen mit Migrationsgeschichte, wie man auch an den aktuellen Fällen von Polizeigewalt sieht.

Wenn wir Rassismus wirklich bekämpfen und dafür sorgen wollen, dass so etwas wie in Hanau nie wieder vorkommt, reicht es nicht aus, bekennende Rechtsextremisten zu bekämpfen. Die Kriminalisierung von Migrantinnen und Migranten muss beendet, unabhängige Beschwerdestellen eingerichtet und institutioneller Rassismus entschieden bekämpft werden.

In einer Erklärung des Arbeitskreises Frieden der Berliner VVN-BdA heißt es zum Abzug von Teilen der US-Truppen aus der BRD:

Die Mitglieder des Arbeitskreises Frieden der Berliner VVN-BdA begrüßen den längst überfälligen Abzug US-amerikanischer Truppen aus Deutschland. Begrüßenswert wäre, wenn auch die verbleibenden zwei Drittel samt der atomaren Waffen demnächst folgen würden. Gleichzeitig verurteilen wir, dass der Abzug Berichten zufolge mit einer Ortsverlagerung eines Teils dieser Truppen an die Westgrenzen der Russischen Föderation einhergeht. Eine solche Gefährdung der unmittelbaren Sicherheitsinteressen Russlands dürfte kaum ohne adäquate Gegenmaßnahmen hingenommen werden. Weitere Zuspitzung des ohnehin belasteten Verhältnisses des Westens gegenüber Russland wäre die Folge und hätte fatale Auswirkungen für die Sicherheit in Europa und damit auch für Deutschland. (…)

Frau Bundeskanzlerin, beauftragen Sie Außenminister Maas, im UNO-Sicherheitsrat konkrete Abrüstungsvorschläge zu unterbreiten und werden Sie im EU-Format diesbezüglich selber aktiv, um dem Anspruch Deutschlands gerecht zu werden, in der Weltpolitik eine größere und zwar friedenserhaltende Rolle spielen zu wollen. Fordern Sie nachdrücklich, mit weniger Waffen mehr Frieden und mehr internationale Sicherheit zu ermöglichen.