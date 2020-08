»Sechs Monate nach Hanau: Gerechtigkeit und Konsequenzen!« Kundgebungen in Gedenken an den rassistischen Terroranschlag. Heute, 19.8., 17.30 Uhr, Opernplatz, Frankfurt am Main, 18 Uhr, Rathaus Offenbach, Berliner Str. 60, Offenbach. Und an vielen anderen Orten: https://kurzelinks.de/hanau. Aufrufer: Initiative »19. Februar Hanau« u. a.

»Wir sind dabei, wir sind dafür, wir bleiben dran!« Öffentliche Versammlung der Befürworter des Brandenburger Paritätsgesetzes, gegen das AfD-Fraktion und NPD verfassungsrechtliche Beschwerden eingelegt haben. Donnerstag, 20.8., 9 Uhr, vor dem Landesverfassungsgericht, Jägerallee 9, Potsdam. Veranstalter: Frauenpolitischer Rat Land Brandenburg e. V.

»The Truth Lies in Rostock«. Onlinefilmvorführung und -produzentengespräch. Eine der frühesten filmischen Auseinandersetzungen (1993) mit den Pogromen in Rostock-Lichtenhagen. Donnerstag, 20.8., 19 Uhr, alle Zugangsdaten unter https://kurzelinks.de/Rostock. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung Mecklenburg-Vorpommern

»Eine feministische Perspektive für Berlin heute! Wie könnte eine nichtsexistische Stadt aussehen?« Ausstellungseröffnung. Teil der Reihe »Feministische Wohngeschichte(n)«. Freitag, 21.8., 19 Uhr, alpha nova & galerie futura, Am Flutgraben 3, Berlin. Kosten: 2 Euro. Veranstalter: Helle Panke e. V. mit alpha nova & galerie futura

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.