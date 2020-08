Nachschlag: So nah es geht

MDR/Reinhard Kungel Roadtrip durch den wilden Osten: Käsetheke in Dresden im Mai 1990

Über den grundlegenden Webfehler dieser Doku sollte man großzügig hinwegsehen: Sie hat keinen roten Faden, außer den, dass die Reportagereise im letzten Frühsommer der DDR überhaupt stattgefunden hat. Neben all den Glücksrittern aus dem Westen machte sich auch das Drehteam um Reinhard Kungel auf, unbekanntes Land zu entdecken. Sein Produzent wollte blühende Landschaften sehen, Kungel nahm aber auch den Alltag vors Objektiv. Es bleibt ein Blick von außen, so sehr er sich auch anstrengt. Mit einem Luxus-BMW, der zwischenzeitlich am DDR-Benzin kollabierte, ließ sich kaum näher herankommen an die Ostdeutschen. Ungläubiges Staunen spricht aus seinen Motiven – über die Menschen, die Kohlen in den Keller schaufeln, durchaus gutgelaunt vor Geschäften Schlange stehen und am Straßenrand ihr Auto reparieren. Die Filmsequenzen sind äußerst sehenswert – das verwendete Betacam-Videoformat war Hightech, und eine originelle Bildsprache tut ein übriges. (mme)