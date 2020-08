Das trockengefallene Boot

Landesmuseum Oldenburg © VG Bild-Kunst, Bonn 2020 »Selbstbildnis mit roter Bluse« (l.), »Das Fenster meines Nachbarn«, beide 1930

Dem Maler Franz Radziwill (1895–1983) ist das Oldenburger Landesmuseum »eng verbunden«, seit es 1923 eröffnet wurde. Wenn es nun »125 Werke zum 125. Geburtstag« des Künstlers zeigt, gibt der Bestand das locker her. Einen Katalog zu dieser neuerlichen Ausstellung gibt es leider nicht. Kniepigkeit kann kaum der Grund sein, auch wenn das etwas ungelenke Ausstellungsplakat Sparsamkeit signalisiert. Hat womöglich das Museum dem vielfach Gesagten nichts Neues hinzuzufügen?

Zur Ausstellung erklärt der Kurator und Museumsleiter Rainer Stamm nicht ohne Stolz, die Radziwill-Sammlung seines Hauses reiche zurück »bis hin zu den Arbeiten (…) während des ›Dritten Reichs‹ in den Gauausstellungen« (des Oldenburger Kunstvereins). Das macht dann doch neugierig, zumal Radziwill in der Schau auf die Frage nach seiner Mitgliedschaft in der NSDAP schlicht (und im wackeligen Super-8-Format) antwortet: »Ich bin dazu geraten worden.«

Der Autodidakt gilt als Hauptvertreter des Magischen Realismus. Er schuf seine Bilderwelten aus realen und surrealen Elementen, setzte oft auf Beleuchtungseffekte, die eine bedrohliche und beängstigende Atmosphäre erzeugen. Zwar wurde er 1938 wieder aus der Partei ausgeschlossen, wurden bald darauf 250 seiner Werke als »entartet« konfisziert – trotzdem: Radizwill ist »dabei« geblieben, angefangen als Kreiskulturstellenleiter, Ortsgruppenpropagandaleiter, später als Kriegsteilnehmer und gewissermaßen auch über die »Entnazifizierung« hinaus.

Besonders deutlich wird das in der Ausstellung nicht. Wer sich auf den 60minütigen Einführungsfilm »Konsequent – Inkonsequent« einlässt, den Radio Bremen vor bereits 20 Jahren produziert hat (Radziwills Tochter Konstanze war Koregisseurin), wird aber auf das Bild »Revolution« aufmerksam gemacht, das in der Ausstellung selbst nicht zu sehen ist. Ungewöhnlich an diesem Straßenszenario ist ein erschlagener SA-Mann im Vordergrund, denn explizit politische Motive oder Zitate sind bei Radziwill selten. 1934 damit begonnen, hat er dieses Bild über 20 Jahre hinweg bearbeitet. Dabei hat er es nach dem Krieg in »Dämonen« umbenannt und übermalt – mit zwei erhängten Figuren: einem »Kommunisten« und einer »Demokratie«. So passte das Werk etwas besser in die Nachkriegszeit.

Allein die wohl zahlreichen Übermalungen vieler Bilder, für die man als Besucher immer wieder Hinweise zu finden meint, wären eine Ausstellung wert gewesen. Der Bedeutungswandel einzelner Werke, die Hintergründe der Umarbeitungen, die restauratorischen Techniken – all das wäre hochinteressant.

Die tatsächliche Ausstellung ist chronologisch geordnet. Der Rundgang führt durch zehn kleine Räume. In Raum sechs, »Franz Radziwill im Nationalsozialismus«, ist der Besucher verdutzt: Sollten so wenige Bilder Radziwills »während des ›Dritten Reiches‹ in den Gauausstellungen präsentiert« worden sein? Mehr hat der Maler in der Nazizeit nicht produziert? Das fragen sich auch zwei andere Besucher. Einer von ihnen, Anfang vierzig, blonder Zopf, hat sich »doch extra« wegen der Aussicht auf diese Abteilung von Berlin aus auf den Weg gemacht.

Nach 1945 entwickelte Radziwill zunehmend »magische« und »mystische« Bildideen. Das ist womöglich auch besagten Übermalungen und den Umbenennungen geschuldet. Doch selbst Kurator Stamm stößt in der – ersatzweise gefilmten – Führung durch die Ausstellung häufig an die Grenzen des Deutbaren und erläutert die Werke auf hergebrachte Weise kunstimmanent.

Gleichwohl hat die Ausstellung im letzten Teil ihre Stärken. Sie lässt den Besucher erkennen: Dieser Künstler verstand die Welt nicht mehr, ihre »Sputniks und das ganze Zeugs, das wir erfunden haben« – so sagt er es im Einführungsfilm gegen den Wind auf dem Deich an der Dangaster Küste.

Malerisch scheint sich Radziwill 1968 seinen Anfängen zuzuwenden. Seine »Studie zu Gedanken des Netzflickers« ist wieder in der Manier einer Chagallschen Träumerei gefertigt, ganz ähnlich wie »An Blankenese. Mädchentraum« von 1920. Allerdings sieht er die Träume 50 Jahre später wohl zu Ende gehen – der Netzflicker ist inmitten seiner Netze fast nicht mehr zu erkennen, sieht aus wie in ihnen gefangen.

Schon 1950 hatte Radziwill begonnen, skeptisch auf Leben und Werk zurückzublicken: In seiner »Wattlandschaft« ist ein kleines, rotes Boot im trockengefallenen Watt angelandet, führerlos, ohne Ruder. Am Bug ist der Name des Bootes überdeutlich zu lesen, es ist der des Künstlers.

Um kunstsinniger Sentimentalität vorzubeugen: Wir hören hier die drei wortkargen Jungs aus der friesischen Bierwerbung, den Blick geradeaus auf den weiten Horizont gerichtet, ihren bekannten Satz sagen: »Da hat der nu auch nix davon gehabt, dass er gut malen konnte!« So hat die Ausstellung dank der schlüssigen Hängung im letzten Raum dann doch Neues vermittelt, dass es nicht gut durchzuhalten ist, ein Leben lang »Konsequent – Inkonsequent« zu malen und zu sein, und damit den Künstler selbst und seine Bilder ein Stück näher gebracht.

Sein Gemälde »Die Klage Bremens« von 1946 übrigens, das eindrucksvoll die zerstörte Stadt zeigt, hängt in deren ehrwürdigem Rathaus auch deshalb am richtigen Ort, weil nur wenige Schritte entfernt eine mannshohe Stele mit der Büste eines gewissen Karl Carstens steht. Der war mal Bundespräsident und ebenfalls in die NSDAP eingetreten. Er hätte ja sonst sein juristisches Examen nicht ablegen können, lautete seine Begründung.