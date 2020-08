Rotlicht: Zivilgesellschaft

Jorge Silva /REUTERS Hongkong: Die »Zivilgesellschaft« marschiert, der Westen applaudiert (20.9.2019)

Kommt in der Auslandsberichterstattung der bürgerlichen Presse gehäuft die Rede auf die stets positiv konnotierte »Zivilgesellschaft«, darf man sicher sein, dass den einheimischen Staatsbürgern eine in Bewegung geratene, tadellose und mutige Opposition gegen einen missliebigen Potentaten präsentiert werden soll. So wie in diesen Tagen in Hongkong oder in Belarus. Dem Begriff eignet somit immer eine etwas anrüchige, normativ aufgeladene Bedeutung, obwohl ursprünglich etwas anderes intendiert war.

Die Bundeszentrale für politische Bildung macht denn auch gar keinen Hehl daraus, die »Zivilgesellschaft« zum Maßstab und Leitbild für Bestand und Vitalität einer nachzuahmenden Demokratie westlichen Zuschnitts mit ihren Vereinen, Parteien und Verbänden zu erheben. Sie besitze »eine kritische Funktion gegenüber den herrschenden Entscheidungsinstanzen der Politik, Wirtschaft und öffentlichen Verwaltung«. Und insofern bestehe »in autoritär oder autokratisch regierten Ländern ein enger Bezug von Zivilgesellschaft und Regimegegnern«.

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung endlich nennt auf seiner Webseite »den italienischen Theoretiker Antonio Gramsci« als einen der Urheber des Begriffs, von dem sich heute sagen lasse, er beschreibe eine »Komponente, die neben dem Staat und den Kräften des Marktes notwendig ist, um eine ideale pluralistische Gesellschaft von engagierten Bürgern zu schaffen«. Der »italienische Theoretiker« indessen war Kommunist und hatte ganz gewiss anderes im Sinn, als er von »Società civile« schrieb, oder anders gesagt: In ihrer heute interessegeleitet verstümmelten Gestalt ist Gramscis Zivilgesellschaft ihrer entscheidenden Implikationen beraubt.

Gramsci bezeichnet Zivilgesellschaft als das »Ensemble der gemeinhin ›privat‹ genannten Organismen im Gegensatz und in Vermittlung zur Ebene »der politischen Gesellschaft oder des Staates« im engeren Sinne. Damit verfocht er einen erweiterten, integralen Staatsbegriff: »Staat = politische Gesellschaft + Zivilgesellschaft, das heißt Hegemonie, gepanzert mit Zwang«. Doch was bedeutet das? Die differenzierte Betrachtung des italienischen Marxisten muss als Reflexion über die Bedingungen gesellschaftlicher Veränderung nach der Oktoberrevolution und dem Sieg des italienischen Faschismus verstanden werden. Warum war die Revolution lediglich in Russland siegreich?

Gramsci bedient sich einer Analogie aus dem Ersten Weltkrieg und unterscheidet zwischen Bewegungs- und Stellungskrieg. »Im Osten war der Staat alles, die Zivilgesellschaft war in ihren Anfängen und gallertenhaft, im Westen bestand zwischen Staat und Zivilgesellschaft ein richtiges Verhältnis, und beim Wanken des Staates gewahrte man sogleich eine robuste Struktur der Zivilgesellschaft. Der Staat war nur ein vorgeschobener Schützengraben, hinter welchem sich eine robuste Kette von Festungen und Kasematten befand.« Die Elemente der Zivilgesellschaft, zu einer komplexen und widerstandsfähigen Struktur geronnen, entsprechen danach »den Verteidigungssystemen im Stellungskrieg«, der in entwickelten kapitalistischen Gesellschaften die Normalform des Klassenkampfs repräsentiert. Damit gründet die Herrschaft der Bourgeoisie auf mehr als die bloße Kontrolle im politischen Staatsapparat. Sichere Herrschaft bedarf der Mechanismen der Zivilgesellschaft, die es vermag, ein Einverständnis der Beherrschten mit ihren Herrschern zu erzeugen. »Diese Konvergenz der politischen Machtausübung der herrschenden Klasse bzw. ihrer Funktionäre mit dem allgemeinen Selbstverständnis der Massen ist Hegemonie« (Hans Heinz Holz). Ihr kommt also der Zweck zu, objektive gesellschaftliche Widersprüche weltanschaulich zu neutralisieren, eine »innere Ruhe« (Tranquilità interna) herzustellen. Das ändert sich, wenn die Hegemonie der Herrschenden erodiert und die Kultur der Beherrschten zur dominierenden wird. Dann kann zum Bewegungskrieg übergegangen werden, ist der Boden für eine Revolution bereitet.

Das inzwischen geläufige Verständnis von Zivilgesellschaft ist um Gramscis revolutionstheoretische Erwägungen bereinigt und soll die Exzellenz der eigenen Gesellschaft unterstreichen sowie die willkommenen Gegner widerborstiger Rivalen im Ausland definieren.