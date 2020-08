Corona auf dem Stundenplan

Gregor Fischer/dpa An der frischen Luft, ohne Maske: Schülerinnen und Schüler einer 6. Klasse der Max-Planck-Schule in Kiel (10.8.2020)

Vorsorgliche Quarantäne sei die »neue Realität«, titelte vergangenen Freitag der NDR im Netz, Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) zitierend. Zu Recht: Kaum sind die Sommerferien in einigen Bundesländern vorbei, sind etliche Schulen ganz oder teilweise wieder dicht. Wohl Tausende Schüler, ihre Angehörigen und viele Lehrer sitzen nach positiven Tests auf SARS-CoV-2 im Umfeld ihrer Schule in amtlich angeordneter häuslicher Isolierung. Von ausreichender Vorbereitung auf das neue Schuljahr unter Coronabedingungen kann kaum die Rede sein.

Berichten des WDR zufolge sind in Nordrhein-Westfalen gut eine Woche nach dem Schulbeginn zwei Einrichtungen komplett, weitere teilweise geschlossen. Im Regierungsbezirk Ostwestfalen-Lippe (OWL) wurden demnach insgesamt sechs Lehrer oder Schüler positiv auf das Coronavirus getestet. »Hunderte Kinder, Jugendliche und Lehrkräfte sind in Quarantäne«, meldete die Sendeanstalt am Montag. Betroffen seien unter anderem Schulen in Bielefeld, Detmold, Minden und Herford.

In Bielefeld laufe der Unterricht in drei Schulen nur eingeschränkt. Ganze Klassen befänden sich in Quarantäne. Hinzu kommen bis zu 200 Kontaktpersonen der Kinder, teilte die Stadtverwaltung mit. Diese müssen sich ebenfalls testen lassen. In Detmold seien ein infizierter Schüler und eine Lehrkraft ermittelt worden. Betroffen seien zwei Grundschulen. Für die Klassen und eine Gruppe der Ganztagsbetreuung ordneten die Behörden häusliche Isolierung an. In Minden hat vorübergehend eine ganze Realschule dichtgemacht, weil eine Lehrkraft positiv getestet wurde. Auch im Kreis Arnsberg befinden sich Berichten zufolge fast 400 Menschen wegen 23 positiver Testergebnisse in Quarantäne. In Kleve waren eine Mutter und zwei ihrer sechs Kinder positiv getestet worden, ihre Klassen und weitere Kontaktpersonen wurden isoliert.

In Berlin zogen die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) und der Landesschülerausschuss eine kritische Bilanz der ersten Schulwoche. Unter den aktuellen Bedingungen sei kein Regelbetrieb möglich, konstatierte GEW-Landeschef Tom Erdmann am Freitag gegenüber dem RBB. Es fehlten Fachkräfte, und Hygienepläne seien aufgrund örtlicher Bedingungen nicht umsetzbar.

In der Hauptstadt hatten positive Tests bei acht Lerneinrichtungen zu Konsequenzen geführt, Hunderte Schüler und Lehrer der betroffenen Klassen sowie deren Kontaktpersonen wurden isoliert, ein Gymnasium in Köpenick geschlossen, die Schüler sollen mit Hausaufgaben versorgt werden. Der Senat hatte vor dem Start ins neue Schuljahr die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) an allen Berliner Schulen verfügt. Diese gilt allerdings nicht während des Unterrichts, sondern nur in Fluren und auf dem Pausenhof. In einer Schöneberger Grundschule wurde den Erst- bis Sechstklässlern trotzdem empfohlen, die Maske im Klassenzimmer anzulegen. Beim Sprechen könnten die Kinder den MNS allerdings kurzzeitig abnehmen, sagte ein Lehrer dem RBB. Man sei verunsichert, was das Infektionsgeschehen, die Gefahr und die richtigen Maßnahmen betrifft, betonte er.

In Mecklenburg-Vorpommern wurden inzwischen zwei wegen Coronafällen geschlossene Schulen wieder geöffnet. 205 Schüler des Goethe-Gymnasiums in Ludwigslust traten am Montag zum Unterricht an. Zuvor saßen sie und 55 Lehrer gut eine Woche in Quarantäne, nachdem drei Lehrkräfte ein positives Testergebnis erhalten hatten. Alle anderen Tests fielen negativ aus. Eine Grundschule in Graal-Müritz ist seit der vergangenen Woche wieder geöffnet. Dort hatte es einen Fehlalarm gegeben: Ein Kind mit leichten Erkältungssymptomen war fälschlicherweise positiv getestet worden, weitere Abstriche waren aber negativ. Deshalb mussten gut 100 Schüler, mehrere Lehrer und ihre Kontaktpersonen einige Tage in Quarantäne verbringen.

In Schleswig-Holstein sitzen ebenfalls Hunderte Menschen in häuslicher Isolierung. In der ersten Schulwoche gab es einem NDR-Bericht vom Montag zufolge an 14 Einrichtungen Coronaverdachtsfälle. Dass Kontaktpersonen von positiv Getesteten häufig auch dann in Quarantäne verbleiben müssen, wenn bei ihnen selbst das Virus nicht nachgewiesen wurde, zeigt einer von zwei Fällen in Potsdam. Seit einem positiven Ergebnis für einen Babelsberger Schüler dürfen laut Potsdamer Neueste Nachrichten 52 Mitschüler und Lehrer ihre Wohnungen trotz negativer Tests weiterhin nicht verlassen. Die Einrichtung bleibe derweil geöffnet.

Auf Maßnahmen dieser Art stellt man sich in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland schon mal ein. Dort startete die Schule am Montag. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) denke dabei vor allem an die Lehrkräfte, sagte sie der Welt am Sonntag. Man müsse »sicherstellen, dass die Arbeit für sie nicht zu einem persönlichen Risiko wird«. Die GEW in Hessen forderte einen »Plan B für den Fall steigender Infektionszahlen«. Die Realität in den anderen Bundesländern habe gezeigt, dass die Pandemie die Schulen weiterhin im Griff habe. Die Landesvorsitzende der Gewerkschaft, Birgit Koch, forderte vom Hessischen Kultusministerium mehr Unterstützung. Nicht einmal das Versprechen, allen Schülern digitale Endgeräte zur Verfügung zu stellen, sei eingelöst worden.