Zugestaubt

Die Digitalisierung erlebt durch Corona einen Schub, aber an manchen Schulen ist den Computern z. B. noch ein eigener Raum vorbehalten, in dem sie unbehelligt zustauben können. Aber ob mit oder ohne Digitalisierung: Immer pünktlich mit dem Schuljahr beginnt der Psychoterror zwischen und in den Gruppen von Schülern, Lehrern und Eltern. Einen Krimi aus dem Universum des OH-Projektors bringt WDR 3 heute und morgen mit »Der Junge aus der letzten Reihe« (WDR 2016; Di. und Mi., jeweils 19 Uhr, WDR 3) vom spanischen Autor Juan Mayorga. Ein kapriziöser Aufschnitt diverser Beziehungsszenen läuft mit Astrid Litfaß’ »Aus dem Leben der Nacktmulle« (RBB 2015; Di., 20.10 Uhr, DLF).

Ob es zu einer Studie über rassistische Diskriminierung bei der Polizei kommt oder nicht? Statt abwarten empfiehlt sich anhören. In »Streitmächte: Kritik der Polizei« (Mi., 17 Uhr, Radio Corax) geht es unter anderem um das vom Philosophen Daniel Loick herausgegebene Buch, das der Sendung ihren Titel gab. Und FSK sendet Ende der Woche »Institutioneller Rassismus – Die Vielen – Teil 1: Polizei« (Fr., 8 Uhr, FSK).

Begeisterung fürs Landleben? Eine Bewegung, die aus der Stadt kommt. In »Die Entzauberung der Städte – Bei Lockdown doch lieber aufs Land« (Mi., 18.30 Uhr, DLF Kultur) berichten Antje Passenheim, Sandra Limoncini u. a. von der Stadtflucht in Coronazeiten. Und als Erzählungen zum Thema Reisen, die für das »ARD-Radiofestival« entstanden sind, sind diese Woche unter anderem Clemens Meyers »Stäube« (MDR 2020; Mi., 23 Uhr, MDR Kultur, SWR 2 u. a.) und Sasha Marianna Salzmanns »Bloß nicht Japan« (Radio Bremen 2020; Do., 23 Uhr, Bremen zwei, RBB Kultur u. a.) zu hören.

Der zehnte Geburtstag wird gefeiert in »Hempels-Radio Jubiläumssendung« (Fr., 14 Uhr, FSK), der Sendung zum Straßenmagazin aus Schleswig-Holstein. An den zehnten Todestag von Christoph Schlingensief erinnert der BR mit seinem Hörspiel »Rosebud« (WDR 2002; Fr., 21 Uhr, Bayern 2), das 2003 mit dem »Kriegsblindenpreis« ausgezeichnet wurde. Auf der gleichen Welle bringt tags darauf Ulrike Ottinger ihre Reisebeobachtungen aus den 90er Jahren noch mal zu Gehör: »Taiga – Erzählungen aus dem nördlichen Land der Mongolen« (SWF/BR/SFB 1994; Teil 1 bis 4/7 Sa., 15 Uhr, Bayern 2). Und Michael Marek und Anja Steinbruch machen sich auf in den real existierenden Feudalismus: »Verordnetes Glück in Bhutan? Ein Land zwischen buddhistischer Tradition und gesellschaftlichem Wandel« (Radio Bremen/HR/BR 2020; Sa., 18 Uhr, Bremen zwei).

Einen ausgeklügelten Giftmord, bei dem Kaffee und dessen Zubereitung eine tragende Rolle spielen, hat Keigo Higashinos »Heilige Mörderin« (NDR 2018; Teil 1/2 Sa., 21 Uhr, NDR Info) zu bieten. Ein Feature zum zunehmend »intuitiven« Bedienen von Kriegsgerät präsentiert Tobias Nowak mit »Das ist kein Spiel – Wie Games die militärische Ausbildung prägen« (WDR 2020; So., 11 Uhr und 23 Uhr, WDR 5). Andreas Jungwirths »Auf die Natur kann man nicht böse sein« (HR/MDR 2019; So., 17 Uhr, SR2 Kultur) schließt nahtlos an, ein Antikriegsstück aus der Perspektive jugendlicher Zivilisten. Interessant wird sicher der aus dem Archiv geholte Beitrag von Marcel Reich-Ranicki »Über Arno Schmidt: Eine Selfmadeworld in Halbtrauer« (HR 1967; So., 18 Uhr, HR 2 Kultur). Wolfgang Wendland (Sänger der Band »Die Kassierer«) ist dann als Wurstproduzent und Kanzler in Sebastian Büttners »Der Putsch. Teil Drei: Kanzlerdämmerung« (WDR 2020; Ursendung So., 19 Uhr, WDR 3) zu hören.