»Was gibt es zu vertuschen?«

Christian-Ditsch.de Protestzug auf der Sonnenallee in Berlin-Neukölln

Die Beratungsstelle »Reach out« für Opfer rechter Gewalt teilte am Montag zu den Ermittlungen rund um die Anschlagserie in Berlin-Neukölln mit:

Fast täglich kommen weitere Skandale bezüglich der extrem rechten Anschlagserie in Neukölln ans Tageslicht. Die politisch Verantwortlichen sollten endlich die Konsequenzen ziehen. »Reach out« fragt: Was eigentlich gibt es zu vertuschen? Während sich die Bedrohungen gegen Politiker*innen, Aktivist*innen, Journalist*innen und Künstler*innen fortsetzen, verweigert das LKA die Aufklärung bezüglich unberechtigter Datenabfragen innerhalb der Behörde zu Betroffenen der Anschlagserie.

Schon im April 2019 hatte Sabine Seyb, Projektleiterin von »Reach out«, Strafanzeige gegen einen Mitarbeiter des LKA erstattet. Hintergrund waren Rechercheergebnisse des RBB, aus denen deutlich wurde, dass sich ein Mitarbeiter des LKA mit einem dringend Tatverdächtigen der Neuköllner Anschläge in einer Rudower Kneipe getroffen hatte. Der mittlerweile versetzte Oberstaatsanwalt Matthias F. stellte bereits am 24.5.2019 das Verfahren ein. Begründung: fehlende »Substantiierung« eines begründeten Anfangsverdachts. (…)

Im Falle der angeklagten Antifa-Aktivist*innen, die am 12.8. vor Gericht standen und freigesprochen wurden, brauchte der gleiche Oberstaatsanwalt F. offenbar nicht einmal eine Strafanzeige, um Anklage zu erheben. Gleichzeitig steht nun Polizist K. vor Gericht, weil er angeklagt ist, 2017 einen Mann rassistisch motiviert geschlagen zu haben. K. war über mehrere Jahre betraut mit der Anschlagserie in Neukölln und ist offenbar nach wie vor im Polizeidienst. Detlef M., Polizeibeamter, gibt in einer AfD-Chatgruppe Dienstgeheimnisse preis. Auch in der Chatgruppe befindet sich einer der Hauptverdächtigen der Anschläge in Neukölln. Und, längst vergessen: Ein Beamter des LKA verabschiedete sich Ende 2017 von Kolleg*innen und einem Vorgesetzten ins neue Jahr u. a. mit dem Nazicode 88.

Polizeibeamt*innen rufen Daten ab, um Personen aus dem linken Spektrum zu bedrohen. Und aktuell wird der Berliner Datenschutzbeauftragten keine Auskunft erteilt über unberechtigt erfolgte Datenabfragen im LKA. Auch die meisten der Betroffenen, deren Fotos, Namen und weitere Informationen auf Datenträgern enthalten sind, die bei einem der Tatverdächtigen der Neuköllner Anschläge gefunden wurden, erhalten bis heute keine Auskunft darüber, welche Daten genau über sie gesammelt wurden. (…) Sabine Seyb fordert: »Die möglichen extrem rechten Netzwerke und die rassistischen Strukturen innerhalb der Berliner Ermittlungsbehörden und der Justiz müssen endlich untersucht werden und Konsequenzen haben. Um institutionellen Rassismus und extrem rechte Strukturen in den Behörden bekämpfen zu können, müssen sie aufgedeckt und straf- und dienstrechtlich verfolgt werden. Polizeipräsidentin und Innensenator tragen dafür die politische Verantwortung. Die Lösung des Berliner Innensenators, nun externe Ermittler*innen irgendwann im Herbst zu beauftragen, ist in Anbetracht der Skandale, die fast täglich bekannt werden, nicht angemessen.« (…)

Seit Jahren wird die Forderung nach Aufklärung und nach einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss ignoriert, verweigert und ausgesessen. Mit der Beauftragung externer Ermittler*innen, so ist zu befürchten, sollen die Betroffenen weiter hingehalten werden. (…)