Der falsche Mann

imago stock&people Klägliche Figur? Erich Honecker bei einem Staatsbesuch in Rumänien (27.6.1980)

Neben den Varianten der antikommunistischen Deutung der DDR und der SED ist in der einschlägigen Literatur seit drei Jahrzehnten auch eine Lesart anzutreffen, die beide nicht verdammt, sondern sie, wenn auch mit unterschiedlich akzentuierten Einschränkungen, verteidigt. Sie wurde und wird fast durchweg von Autoren vertreten, die den größeren Teil ihres Berufslebens in der DDR verbracht haben – darunter Historiker, Ökonomen, Betriebsdirektoren und Parteifunktionäre –, und dürfte inzwischen die in dieser Generation hegemoniale Perspektive sein.

Sie geht, kurz gefasst, so: Bis zur Entmachtung Walter Ulbrichts im Jahr 1971 war die DDR alles in allem eine Erfolgsgeschichte. Mit Erich Honecker trat ein Mann an die Spitze von Partei und Staat, der den damit verbundenen Aufgaben in keiner Weise gewachsen war, nichts von Ökonomie verstand und das Land in nicht ganz zwei Jahrzehnten in den Abgrund führte. Der Sündenfall war die Abkehr vom sogenannten Neuen Ökonomischen System (NÖS) bzw. von der Wirtschafts- und Gesellschaftsstrategie des VII. Parteitages der SED 1967. Mitunter läuft diese Argumentation – besonders plump etwa in manchen Wortmeldungen ehemaliger Kombinatsdirektoren – auf den Schluss hinaus, die DDR sei an ihrem erklärten Staatszweck, nämlich an einer »dogmatisch« gehandhabten Planwirtschaft, an »Subventionen«, am »Anspruchsdenken« der Arbeiter, an einer »zu großzügigen« Sozialpolitik, an ihrer Verschuldung oder überhaupt an zu viel Sozialismus und zu wenig Markt zugrunde gegangen.

Ein »Lesebuch«

Nun hat der Historiker Heinz Niemann eine »Kleine Geschichte der SED« vorgelegt, die allerdings mit ihren fast 800 Seiten weder »klein« noch eigentlich eine Geschichte der SED ist – eher handelt es sich um eine kommentierende Manöverkritik der Handlungen der Partei- und Staatsführung der DDR, die in der Hauptsache das »Honecker hat es verbockt«-Narrativ bedient: »Mit der Entmachtung der Ulbricht-Gruppe wurde eine reale zukunftsträchtige Strategie abgebrochen und eine voluntaristische Wendung hin zu einer extensiven Sozialpolitik vollzogen«, lautet ein Schlüsselsatz. Niemann nennt das Buch ein »Lesebuch« und schränkt gleich am Anfang ein, dass keine auf Vollständigkeit angelegte Darstellung beabsichtigt war.

Wer sich mit der Geschichtsschreibung zur deutschen Arbeiterbewegung im 20. Jahrhundert näher befasst hat, dem ist der Name des Autors geläufig. Niemann leitete das Leipziger Autorenkollektiv, das 1982 die »Geschichte der deutschen Sozialdemokratie von 1917 bis 1945« vorgelegt hat – hinsichtlich der Fülle des verarbeiteten Materials und der analytischen Tiefe bis heute das Standardwerk zu diesem Thema.

Das kann man von Niemanns SED-»Lesebuch« unter dem Strich leider nicht sagen. Zunächst: Niemann wendet sich ausdrücklich und mit durchaus überzeugenden Argumenten gegen die »regierungsamtliche«, mit Millionen Euro geförderte »Geschichtsbemächtigung«, die auf eine »moralische und emotionale Delegitimierung« der DDR bzw. der SED hinauslaufe. Ein großer Teil der seit 1990 entstandenen Literatur sei »Geschichtspolitik und Geschichtsideologie übler Art«. Dem »zum Gruselkabinett geschrumpften SED-Regime« setzt Niemann eine Deutung der DDR als »frühsozialistische Ordnung mit schwach entwickelter Zivilgesellschaft« entgegen. Er würdigt deren »historische Leistung als antikapitalistischer Modernisierungsversuch«, den »radikalen Bruch mit Faschismus und Imperialismus«, die »ersten realen Schritte« hin zu einer »egalitären Arbeitsgesellschaft« usw. Methodisch distanziert sich Niemann von der »Entscheidung der ›Mainstream-Historiker‹«, die Geschichte der DDR »von ihrem schmählichen Ende her zu schreiben«; als dem »historischen Materialismus verbundener Historiker« will er »vom Anfang her beginnen«. Eine »Personalisierung von Geschichte« lehnt er ab.

Einen Teil dieses Anspruchs löst Niemann auch ein: Der Schwerpunkt seiner Darstellung liegt eindeutig auf der Ulbricht-Ära. Niemann bemüht sich, viele verkehrte Wahrnehmungen – etwa zum Thema »Zwangsvereinigung« 1946, zum 17. Juni 1953, zum Mauerbau – zu korrigieren. Da die meisten und zumal die jüngeren Leser – Niemann adressiert ausdrücklich die »Fridays-for-Future-Demonstranten« – nichts über die Diskussionen in der SED während der 1950er und 1960er Jahre wissen dürften, ist deren ausführliche, von grundsätzlicher Sympathie getragene Schilderung verdienstvoll.

Konventionelle Darstellung

Mit dem Anspruch, eine materialistische Deutung vorzulegen, scheitert Niemann jedoch. Seine Darstellung ist nahezu durchweg eine konventionelle, durchaus »personalisierte« Geschichtserzählung, die sich am Gang der Haupt- und Staatsaktionen sowie an Partei(tags)beschlüssen entlanghangelt und dabei immerzu auf der Suche nach »Fehlern« ist. Eine fundierte, eben materialistische Befassung, etwa mit dem tatsächlichen Inhalt der in der DDR eingerichteten Produktionsweise, dem spezifischen Charakter und den Widersprüchen ihrer Planwirtschaft, deren problematischer theoretischer Durchdringung usw. fehlt ebenso wie eine strukturierte Geschichte von Organisation und Apparat der SED oder eine tiefere Analyse ihrer Ideologie.

Obendrein geht Niemann nach und nach erkennbar die Puste aus. Manche Passagen im letzten Viertel des Buches lesen sich wie Eintragungen in einem Taschenkalender. Sprachliche Unfälle in dem schlecht lektorierten, ohne Personen- und Sachregister ausgelieferten Band häufen sich. In immer dichterer Folge macht Niemann große und kleine »Fehler« aus, die alles immer noch schlimmer machten – etwa den, dass Egon Krenz und nicht Hans Modrow Honecker im Amt des Generalsekretärs nachfolgte.

Niemann erklärt das NÖS (das er neben »Gorbatschows Reformansatz« stellt, die zweite »Weggabelung« in der Honecker-Zeit) auch 1989 zum »realistischsten Bezugspunkt« der »SED-Reformer«. Honeckers Rede auf der ZK-Tagung Anfang Dezember 1988 deutet er als »verdeckte, noch inkonsequente Rückkehr zur Strategie des NÖS«. Der Generalsekretär habe aber wohl nur ohne Verständnis vorgelesen, was ihm die Plankommission bzw. Günter Mittags Leute aufgeschrieben hatten. Passiert sei nichts; Stoph, Mittag und Schürer habe es an Mut gefehlt, »notwendige und harte Maßnahmen zu fordern«.

Niemann wirft ausgerechnet Honecker vor, diesem sei im Oktober 1989 »nicht bewusst« gewesen, dass »es sich um eine gesamtgesellschaftliche Krise handelte und die Existenz der DDR unmittelbar bedroht war«. Honeckers improvisierte Stellungnahme im Politbüro nach seiner Ablösung am 17. Oktober nennt Niemann »kläglich«. Genau das war sie aber bei unvoreingenommener Bewertung gerade nicht: Honeckers Hinweis, dass seine Ablösung kein Pro­blem löse und »der Gegner« weiter »heftig arbeiten« werde – und zwar nun in dem Bewusstsein, dass »wir erpressbar sind« –, traf den Nagel auf den Kopf.

Am Ende einsilbig

Zu relativieren ist auch das von Niemann zustimmend zitierte Urteil von Alfred Neumann, der an jenem Tag im Politbüro sagte: »Als Honecker an die Spitze kam, waren die Staatsfinanzen in Ordnung, es gab eine handlungsfähige Regierung und eine intakte Partei, die zu kämpfen bereit war.« Vielfach ist seither gezeigt worden, dass die »Staatsfinanzen« der DDR 1989 lange nicht so zerrüttet waren, wie Honeckers Gegner in der Parteispitze behaupteten (die damit, das nur nebenbei, den Boden für die zählebige Legende bereiteten, die DDR habe vor der »Pleite« gestanden). Und dass eine Mehrheit der SED-Mitglieder im Herbst 1989 nicht bereit gewesen sein soll, »zu kämpfen«, ist zumindest zweifelhaft. Das – wie auch die Handlungsfähigkeit der Regierung – hing, wie die SED nun einmal beschaffen und erzogen war, entscheidend davon ab, welche Impulse von der Parteispitze kamen: Mit Honeckers Ablösung setzte sich dort eine Richtung durch, die einen politischen Ansatz vertrat, mit dem man nicht kämpfen konnte, nur um Anfang Dezember von einer Fraktion abgelöst zu werden, die gar nicht erst kämpfen wollte.

Regelrecht einsilbig wird Niemann, wenn es um das Ende der Partei und deren Transformation zur PDS geht. Den 9. November 1989 bzw. die unkontrollierte Grenzöffnung, die »alle Bemühungen der SED-Reformer« beendet habe, erklärt er unvermittelt zum Ende der Geschichte der SED. Nachvollziehbar ist das nicht – die offene Bildung einer Fraktion, die unter der Flagge des aus dem Theoriefundus der Sozialdemokratie entlehnten »demokratischen Sozialismus« die Zerstörung der gelähmten SED als kommunistischer Partei (und in Teilen bald auch deren Auflösung) betrieb, erfolgte mit der »Plattform WF« Ende November 1989, die Enthauptung der Partei durch den chaotischen Rücktritt von ZK und Politbüro bzw. die Installation eines von den WF-Leuten beherrschten Arbeitsausschusses erst am 3. Dezember. Darüber verliert Niemann nicht ein Wort. Das dürfte kein Versehen sein, denn eigentlich liegt es auf der Hand, dass erst diese Entwicklungen den politischen Zusammenbruch der SED komplett und den von Niemann beklagten »Verlust jeglicher Souveränität bei den gesellschafts- und innenpolitischen Entscheidungen« unwiderruflich machten. Aber das war eben schon eine genuine Leistung der »SED-Reformer« – und nicht die von Erich Honecker.