Vorbehaltlich optimistisch

Die Arbeitsgemeinschaft »OPEC plus«, der gegenwärtig 22 Staaten angehören, will anscheinend an dem Beschluss festhalten, ihre Erdölproduktion in kleinen Schritten zu steigern. Das ergibt sich aus dem Monatsbericht der OPEC, der in der vergangenen Woche veröffentlicht wurde. Genaueres wird man erst nach der Sitzung des Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft wissen, in dem Saudi-Arabien und Russland den Ton angeben. Diese soll voraussichtlich am Dienstag und Mittwoch stattfinden. Weitere wichtige Entscheidungen werden dann planmäßig erst wieder beim nächsten Treffen aller Staaten der Gruppe fallen, das am 30. November und 1. November über die Bühne gehen soll.

Die »OPEC plus« hatte sich am 12. April nach hartem Verhandlungspoker zwischen den beiden führenden Erdölexporteuren darauf geeinigt, ihre Förderung zeitweise um insgesamt 9,7 Millionen Barrel pro Tag (bpd) zu verringern. Zunächst war eine Senkung um zehn Millionen bpd angestrebt worden, die aber am Ausscheren Mexikos scheiterte. Seither hat die Gruppe statt 23 nur noch 22 Mitgliedstaaten, von denen 13 der 1960 gegründeten Gemeinschaft erdölexportierender Länder angehören.

Die Entscheidung der »OPEC plus« vom 12. April war ein in diesem Umfang bisher beispielloser Versuch, den Absturz des Ölpreises aufzufangen, der hauptsächlich auf den Einschränkungen der Wirtschaft und des Verkehrs durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der globalen Coronaseuche beruhte. Zeitweise waren die Orientierungswerte für die international besonders wichtige Sorte Brent und für die auf dem amerikanischen Kontinent maßgebliche Sorte West Texas Intermediate (WTI) unter die rote Linie von 20 Dollar pro Barrel gefallen.

Zu diesen Beträgen kann im Grunde niemand mehr Öl kostendeckend verkaufen, geschweige denn die unbedingt erforderlichen Instandhaltungs- und Erneuerungskosten finanzieren. Deshalb ist ein so extrem niedriges Preisniveau auch nicht dauerhaft im Interesse der Konsumenten, weil es das Angebot unter die Nachfrage sinken lässt und damit die Preise wieder in die Höhe treibt. Zuletzt lagen Brent bei 44,80 und WTI bei 42,01 Dollar, während die OPEC ihr Öl für durchschnittlich 45,43 Dollar pro Barrel anbot. Das ist immerhin eine Verdoppelung gegenüber dem Tiefstand im Frühjahr, reicht aber für manche Staaten, die sich fast nur über den Erdölverkauf finanzieren, wie besonders Saudi-Arabien, längst nicht für einen ausgeglichenen Haushalt.

Die von der »OPEC plus« beschlossene Senkung ihrer Förderung um 9,7 Millionen Barrel pro Tag trat am 1. Mai in Kraft und sollte bis Ende Juni durchgehalten werden. Von Juli bis Dezember sollte die Einschränkung nur noch acht und in den folgenden 16 Monaten bis Ende April 2022 sechs Millionen bpd betragen. Am 6. Juni einigte sich die Arbeitsgemeinschaft jedoch darauf, die erste Phase, also die Kürzung um fast zehn Millionen bpd, bis Ende Juli zu verlängern. Seit 1. August produziert »OPEC plus« im Vertrauen auf eine ausreichende Stabilisierung des Marktes wieder etwas mehr. Beschlussgemäß sollte die Senkung der Förderung jetzt nur noch bei 7,7 Millionen Barrel liegen. Grundlage der Berechnung ist die Höhe der Produktion im Oktober 2018. Davon abweichend gehen die Kürzungen für Saudi-Arabien und Russland jeweils vom Ausgangspunkt elf Millionen bpd aus.

Weil die Berichte der OPEC seit einiger Zeit monatlich erstellt werden und im wesentlichen nur auf Prognosen beruhen, weichen sie in der Regel wenig voneinander ab und haben lediglich einen begrenzten Aussagewert. Der in der vergangenen Woche veröffentlichte Report für den Monat Juli geht von der Annahme aus, dass das globale Wachstum aufgrund der coronabedingten Maßnahmen im gesamten laufenden Jahr um vier Prozent schrumpfen wird, während dieser Wert im letzten Bericht mit 3,7 Prozent vorausgeschätzt worden war. Für 2021 wird, ebenso wie im vorangegangenen Monatsreport, ein Wachstum um 4,7 Prozent angenommen. Die Nachfrage nach Erdöl wird im aktuellen OPEC-Bericht, berechnet auf das gesamte laufende Jahr, auf 90,6 Millionen bpd geschätzt. Das wären 9,06 Millionen bpd weniger als im Vorjahr. Für 2021 nimmt die OPEC aktuell – wie schon in ihrem letzten Monatsbericht – einen deutlichen Wiederanstieg um sieben Millionen bpd auf 97,6 Millionen bpd an.

Für den Monat Juli meldet die OPEC einen Anstieg ihrer Ölförderung gegenüber dem Vormonat um 0,98 Millionen bpd auf insgesamt 23,17 Millionen bpd, also auf niedrigem Niveau deutlich mehr als zunächst geplant.

Die Gemeinschaft der erdölexportierenden Länder weiß darum, dass ihre Prognose für 2021 recht optimistisch ist – und dass es viele Unsicherheiten gibt: die Erholung des durch die Coronamaßnahmen stark reduzierten Flugverkehrs, die Entwicklung abgasärmerer Automobile, den Wettbewerb mit anderen Energiequellen und nicht zuletzt das Risiko eines neuen globalen »Lockdowns«.