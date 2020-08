Verteilungskampf ums Wasser

Jens Kalaene/ZB/dpa Ein bekannter Brausefabrikant will weiter das Grundwasserreservoir in Niedersachsen anzapfen

Hitze und Trockenheit machen manchen Regionen Deutschlands schwer zu schaffen; die Grundwasserstände fallen, und es wird immer schwieriger, ausreichend Trinkwasser zu fördern. In manchen Regionen kommt es zu regelrechten »Verteilungskämpfen« – Lüneburg ist eine davon: Ein Tochterunternehmen des Getränkeherstellers Coca-Cola will dort einen neuen Brunnen bohren, um seine Fördermenge zu verdoppeln.

Eine Bürgerinitiative (BI) namens »Unser Wasser« will dem nicht tatenlos zusehen. Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) berichtete am Freitag, dass sich ihr bereits mehr als 100 Menschen angeschlossen hätten. Sie befürchten, dass in Zukunft nicht mehr genug Grundwasser vorhanden sein könnte – weder um die Bevölkerung mit Trinkwasser zu versorgen noch für die Bauern, die ihre Felder wegen der Trockenheit beregnen müssen. Für den 28. August plant »Unser Wasser« eine Demonstration in Lüneburg.

»Wir sind die erste Generation, die die Auswirkungen des Klimawandels sieht, und fühlen uns verpflichtet, etwas zu tun, um das kostbare Gut Grundwasser zu bewahren«, sagte demnach Cornelia Höllger, eine der beiden Gründerinnen der BI. »In den vergangenen Jahren ist der Grundwasserspiegel stetig gesunken«, ergänzte die Vorsitzende der Initiative, Bettina Schröder-Henning. Es sei unverantwortlich, so einen Brunnen zu genehmigen. Das Land Niedersachsen sei ihrer Meinung nach in der Pflicht, den Kommunen bei einem nachhaltigen Wassermanagement zu helfen.

Das Problem ist der niedersächsischen Politik bekannt. »Wasser ist auch in Norddeutschland keine selbstverständliche Ressource mehr«, sagte der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies (SPD) im September 2019 gegenüber dem ARD-Magazin »Panorama«. Man habe in den beiden Vorjahren erstmals festgestellt, dass Wasser ein hohes Gut und sein Vorhandensein nicht selbstverständlich sei, sagte er weiter. 2019 fielen in Niedersachsen rund 36 Prozent weniger Niederschläge als im Jahr zuvor. Geändert hat sich bis heute nichts daran: Von den zurückliegenden zwölf Monaten wiesen neun deutlich weniger Niederschläge auf als der langjährige Durchschnitt.

Allerdings hatte Lies den Bauern Schranken gesetzt. Um ihre Felder beregnen zu können, nutzen sie entweder Oberflächenwasser aus Seen oder sie fördern Grundwasser. Letzteres soll ihnen allerdings erschwert werden. Eine »neue Genehmigung für die Wasserentnahme für Landwirte halte ich für äußerst schwierig«, sagte Lies damals; bei der Nutzung von Grundwasser habe die Trinkwassergewinnung Vorrang – und Getränkeabfüller wie Coca-Cola profitieren davon.

Der Konzern fördert im Landkreis Lüneburg Grundwasser aus 200 Metern Tiefe. Weil dessen Qualität hoch ist, wird es als Mineralwasser vermarktet. »Unsere Marke Vio wächst, die Nachfrage steigt«, erklärte Dieter Reckermann, der das Brunnenprojekt leitet, gegenüber dem NDR. An zwei Orten werden bislang 350 Millionen Liter pro Jahr gefördert; diese Menge wolle man verdoppeln, obwohl die bestehenden Anlagen nach eigenen Angaben bislang nicht ausgelastet sind. Die Wasserbehörde des Landkreises hat den dritten Brunnen genehmigt – für einen sogenannten Pumpversuch: Im Herbst sollen einmalig 118 Millionen Liter Wasser aus der Erde geholt werden. Mit über 60 Messstellen soll geprüft werden, ob der Grundwasserspiegel in der Region noch weiter absinkt.

Die Genehmigung stößt bei der Bürgerinitiative auf Kritik. Sie wirft der Behörde vor, Tatsachen geschaffen zu haben, noch bevor entschieden sei, ob an dem Standort langfristig gefördert werden dürfe. Zudem bezweifeln die Kritiker die Unabhängigkeit eines Gutachtens, das Coca-Cola bei der Wasserbehörde für eine beantragte, dauerhafte Förderung vorlegen muss. Der Grund zur Skepsis: Der Konzern bezahlt das Gutachten. Und macht unterdessen weiter Druck: Sollte der Brunnen nicht abschließend genehmigt werden, wäre »das ein schlechtes Signal für unseren Standort Lüneburg«, sagte Reckermann.

Auch wenn die bestehenden Anlagen nicht ausgelastet sind und das Unternehmen nach eigenen Angaben auch jetzt schon mehr Wasser abfüllen könnte, wird die Zukunft des Produktionsstandorts mit seinen 200 Arbeitsplätzen laut NDR von der zusätzlichen Genehmigung abhängig gemacht.