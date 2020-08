Großrazzia gegen »Clankriminalität«

Essen. Mit einem Großaufgebot sind die nordrhein-westfälische Polizei sowie Steuerfahnder, städtische Behörden und Bundespolizei am Samstag abend vor allem im Ruhrgebiet wegen des Verdachts auf illegales Glücksspiel gegen mutmaßliche »Clankriminalität« vorgegangen. Kontrolliert wurden in mehr als zehn Kommunen vor allem Shisha-Bars, Wettbüros, Spielhallen und Teestuben, unter anderem in Mülheim, Essen, Duisburg, Bochum, Herne, Witten, Gelsenkirchen, Dortmund, Wuppertal und im Kreis Mettmann. In Duisburg habe die Polizei eine mutmaßlich illegale Spielhalle mit 17 Automaten entdeckt, hieß es. (dpa/jW)