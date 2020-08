Mann stirbt in Polizeigewahrsam

Dresden. In Dresden ist in der Nacht zum Sonntag ein Mann gestorben, nachdem er in Polizeigewahrsam war. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, hatte der 37jährige auf dem Gelände der Polizeidirektion das Bewusstsein verloren. Vom Beamten alarmierte Rettungskräfte reanimierten den Italiener. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei der Mann noch in der Nacht verstorben. »Es ist ein nicht natürlicher Tod, deswegen führen wir ein Todesermittlungsverfahren«, sagte Oberstaatsanwalt Lorenz Haase der Deutschen Presseagentur. Eine Obduktion soll nun die Todesursache klären. Er rechne mit Ergebnissen frühestens am Dienstag, sagte Haase. Er gehe davon aus, dass der Verstorbene möglicherweise unter Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln gestanden habe. (dpa/jW)