Bericht: Kurzarbeitergeld wird verlängert

Schwerin. Das Kurzarbeitergeld soll nach dem Willen der Bundesregierung verlängert werden, um die kritische Lage am Arbeitsmarkt weiter stabilisieren zu können. »Kurzarbeit ist ein sehr teures Instrument, aber dauerhafte Massenarbeitslosigkeit wäre ungleich teurer«, sagte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) dem Magazin Wirtschaftswoche zufolge am zurückliegenden Wochenende bei einer Reihe von Besuchen bei Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern. Die von der Bundesanstalt für Arbeit gebildete Reserve in Höhe von 26 Milliarden Euro ist nach Informationen des Magazins schon bald verbraucht, so dass Heil spätestens zum Ende des Jahres zusätzliche Finanzmittel auftreiben muss. (jW)