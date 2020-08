Thailand: Tausende protestieren in Bangkok

Bangkok. Mehrere tausend Menschen haben in Bangkok gegen die vom Militär dominierte Regierung Thailands demonstriert und Neuwahlen gefordert. Etwa 10.000 Protestierende versammelten sich am Sonntag (Ortszeit) am Demokratiedenkmal im Zentrum der Hauptstadt, wie die Organisatoren der Gruppe »Free Youth« (Freie Jugend) mitteilten.

Die Demonstranten fordern die Regierung auf, die Einschüchterung von Bürgern und politischen Gegnern zu stoppen. Zudem solle sie eine neue Verfassung entwerfen und das Parlament auflösen, was den Weg für eine Neuwahl ebnen würde. Die Proteste haben seit Mitte Juli Auftrieb erhalten. (dpa/jW)