Im voll klimatisierten Zug von Österreich nach Deutschland war es schön kalt. Einige frierende Fahrgäste beschwerten sich sogar schnippisch beim Zugführer, sie hätten nicht genug Wollpullover, Schals und Mützen dabei, um im Hochsommer Bahn zu fahren. Ob er die Temperatur bitte etwas höher drehen könne. »Ihr seht ja aus wie Heringe im Pelzmantel« frotzelte der Schaffner, als er durch unser Abteil kam:

Seljodka pod Schuboi (Hering im Pelzmantel)

Drei Eier hart kochen und abkühlen lassen. Zwei große, festkochende Kartoffeln und zwei Möhren schälen, gar kochen und ebenfalls abkühlen lassen. Die Kartoffeln in Scheiben schneiden und die Möhren raspeln. Eine große Zwiebel schälen und in kleine Würfel schneiden. Drei Kugeln vorgekochte Rote Bete raspeln. Einen Apfel, eine saure Gurke und 250 g Matjesfilet in kleine Würfel schneiden. Für die Soße zwei EL Mayonnaise mit drei EL Joghurt verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Dann die Eier trennen, so dass Eigelb und Eiweiß separat zerkleinert werden können.

Jetzt wie folgt schichten, am besten auf einem großen Teller oder einer Platte: Mit den Kartoffelscheiben beginnen. Darauf Mayonnaisesoße und saure Gurkenwürfel, darüber Matjeswürfel, wieder etwas Soße. Darüber die Möhren- und Apfelraspel, wieder Soße, darauf Rote-Bete-Raspel, noch mal Matjes und Soße, darüber wieder Rote Beete, darüber Eiweißwürfel und ganz oben zerbröseltes Eigelb mit etwas Schnittlauch. Den Matjessalat im Tortenlook mindestens eine Stunde im Kühlschrank durchziehen lassen und kalt servieren.

Zurück im heißen Berlin geht das Gespare los: »Mach doch mal den Ventilator aus!« meckert Roswitha. »Das kostet ein Heidengeld, der verbraucht urst viel Strom.« – »Aber mir ist urst heiß«, entgegne ich. Weil ich keinen Streit will, verziehe ich mich ins Bad. »Wasser ist übrigens auch teurer geworden!« brüllt sie mir hinterher. Maaaan! Gefühlte 38 Grad den dritten Tag in Folge, meine Nerven liegen blank.

Die Fridays-for-Future-Bewegung kam viel zu spät, überlege ich mir unter der kalten Brause. Diese blöden Kinder, warum sind sie nicht schon vor zehn Jahren auf die Straße gegangen? Da waren sie im Durchschnitt vier und konnten ja wohl schon laufen, oder? Und quaken und mit Muttis Hilfe Schilder malen. Alles Spätzünder … Und ihre Omas und Opas erst, die doofen Grünen! Haben sich in den 80ern nicht durchgesetzt gegen das Kapital, sondern sich kaufen lassen. Petra Kelly, die das bekämpfen wollte, ist übrigens schon damals zu dem Schluss gekommen: »Unser Planet ist unrettbar verloren.« Sie selbst war es leider auch durch falsche Partnerwahl: Ihr 24 Jahre älterer Lebensgefährte Gert Bastian, ein ehemaliger Bundeswehrgeneral (!) erschoss die Friedensaktivistin 1992 im Schlaf. Hallo?! Weiß das noch jemand? Jaha! In der BRD hatte die Klimakatastrophe ein schauriges Vorspiel. Heimtückisch umzingelten die Mächte des Bösen unsere Edelsten, Helden fielen durch der Verräter Hand, die, lasterhaft getrieben von finstrem Machtbestreben … – »Maxi!« – »Ja?« – »Komm raus, ich muss mal.«