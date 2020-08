»Andalusien braucht eine Agrarreform«

Jon Nazca/REUTERS Protestmarsch der SAT in der andalusischen Provinz Jaén, August 2012

Sie waren in vergangenen Monaten auf vielen Obst- und Gemüseplantagen in Andalusien unterwegs. Welche Arbeitsbedingungen haben Sie dort vorgefunden?

Vieles von dem, was wir sehen würden, hatten wir bereits geahnt. Und dennoch war es dann schlimmer als erwartet. Es ist momentan gängige Praxis, dass die Landarbeiter nach Kilogramm geernteten Obsts und Gemüses bezahlt werden. Das ist aber in Spanien aus gutem Grund illegal. Mit zehn, elf oder gar zwölf Stunden Arbeit am Tag kommen viele nicht mal auf 25 bis 30 Euro am Tag. Das ist reine Barbarei, erinnert an sklavereiähnliche Zustände.

Was bedeutet es, wenn die Landarbeiter nach Kilo bezahlt werden?

Das Gesetz schreibt fest, dass man für nicht weniger als 48 Euro maximal sechs Stunden plus 15 Minuten Pause arbeiten darf. Das wird nicht eingehalten, obwohl diese Regelung nur für Andalusien gültig ist und in anderen Regionen wie Katalonien sogar mehr bezahlt werden muss. Die Landbesitzer haben ein System etabliert, demzufolge nach geerntetem Gewicht bezahlt wird. Bei Knoblauch zum Beispiel müsste man rund 800 Kilo schneiden, was nicht mal drei Personen zusammen schaffen, um diesen Mindestlohn zu erreichen. Bei Orangen und Kartoffeln haben wir das auch feststellen müssen. Rund 1.200 Kilo sind dann nötig, und die meisten Landarbeiter schaffen nicht mal die Hälfte an einem Tag.

Gibt es keine Kontrollen?

Wenn es schon zu wenige Kontrollen in den Fabriken gibt, dann sind es auf dem Land noch weniger. Wir haben viel zu wenige Inspekteure, und sie haben sehr begrenzte Ressourcen. Sie kommen nicht hinterher und kennen die Bedingungen der Landarbeit auch nicht so gut. Wir haben in den vergangenen drei Jahren Tagebuch geführt und auf allen Plantagen, die wir besucht haben, die Arbeiter anonym befragt. Diese Daten haben wir der Aufsicht und der Arbeitsministerin im Februar überreicht. Daraufhin haben die Inspekteure begonnen, die Agrarfirmen zu besuchen und zu kontrollieren, aber das geschieht noch viel zu sporadisch.

Viele der Landarbeiter sind Mi­granten. Welche spezifischen Forderungen haben sie?

Die meisten Landarbeiter sind Migranten, kommen vor allem aus Rumänien und aus verschiedenen afrikanischen Ländern, Marokko, Kamerun, Senegal. Wir unterstützen ihre Forderung nach einem legalen Aufenthalt. Viele leben hier seit etlichen Jahren und haben trotzdem keine Aufenthaltserlaubnis. Wir sagen: Ob einheimisch oder aus dem Ausland, das macht keinen Unterschied, sie sind alle Teil der Arbeiterklasse. Hier sehen wir die Widersprüche, die sich aus der falschen Linie des sozialdemokratischen PSOE ergeben. Jemand, der in Spanien seit fünf Jahren oder länger arbeitet, konsumiert und Steuern zahlt, dem muss ein legaler Status gewährt werden. Diese Arbeiter sind nicht verantwortlich dafür, wenn sie in eine Rolle der Konkurrenz zur einheimischen Arbeiterklasse gedrängt werden, bloß weil sie sich gezwungen sehen, schlechtere Konditionen anzunehmen. Das muss sich sofort ändern.

Für die Landarbeit gibt es den Tarifvertrag, auch wenn er oft nicht eingehalten wird. Aber in anderen Bereichen ist noch immer die vom konservativen PP beschlossene Arbeitsreform gültig, obwohl die amtierende sozialdemokratische Regierung versprochen hatte, sie abzuschaffen. Zuletzt hieß es dann, dass diese »Reform« nun doch nicht zurückgenommen werde. Was sagt Ihre Gewerkschaft dazu?

Das ist eine doppelte Ungerechtigkeit. Die Arbeitsreform beraubte die Arbeiter ihrer Rechte, sie haben damit nicht nur ihre Kaufkraft verloren, sondern auch ihre bisherigen Lebensbedingungen. Alle diese Rechte, die über Jahre mit Schweiß und Tränen hart erkämpft worden waren, waren auf einen Schlag weg. Dieses Gesetz muss gekippt werden, zumal mit der Coronakrise schlimme ökonomische Verwerfungen zu erwarten sind. Die Arbeitsreform brachte viele gravierende Probleme. Unternehmer können Kündigungen sehr viel leichter aussprechen, das Mitspracherecht der Gewerkschaften wurde eingeschränkt, Proteste wurden mit dem sogenannten Maulkorbgesetz kriminalisiert.

Zuletzt sind die Infektionszahlen wieder gestiegen, vor allem bei Menschen, die unter sehr prekären Bedingungen leben. Sehen Sie da einen Zusammenhang?

Sicher. Viele Unternehmer stellen keine Masken, kein Desinfektionsmittel, keine Handschuhe zur Verfügung. Die Abstände werden während der Arbeit nicht eingehalten, und Arbeiter erkranken. Aber wenn sie Fieber bekommen, wird nicht respektiert, dass sie zum Arzt gehen. Es ist kein Zufall, dass es in den prekären Bereichen mehr Ansteckungen gibt.

Die Landarbeit in Spanien wird beeinflusst durch den Preis, den Obst und Gemüse auf den Märkten bringen. Was müsste sich ändern, damit die Bauern anständig bezahlt werden?

Die Arbeiter müssen sich bewusst werden, dass in Andalusien unbedingt ein Kampf um Land zu führen ist. Ohne dies geht es nicht. 50 Prozent der bearbeiteten Ackerfläche gehören gerade einmal zwei Prozent der Eigentümer. Damit sich das ändert, ist eine Agrarreform unerlässlich. Sie muss die Landarbeiter ermächtigen und die Menschen wie auch das Ökosystem respektieren. Das jetzige Modell ist völlig rücksichtslos, das Wasser wird verschwendet, unsere Zukunft vergeudet. Andalusien braucht diese Agrarreform, auf dass sich die Realität der Menschen hier verändert.

Viele Bauern sagen, sie stünden kurz vor der Pleite, die Preise seien sehr niedrig …

Es gibt eine sehr kleine Minderheit unter den Bauern, die die Rechte der Arbeiter respektiert und tatsächlich vor Schwierigkeiten steht. Ich habe in den vergangenen Jahren aber viele, viele Betriebe besucht, und in den meisten werden keine Regelungen eingehalten. Auch wir sind für eine Anhebung der Preise, aber die Realität ist, dass diese Landbesitzer die Rechte der Arbeiter nicht respektieren wollen. Die Lohnhöhe ist einfach lächerlich. Das europäische Subventionssystem ist sehr ungerecht. Subventionen gibt es pro Hektar, und es wird nicht kontrolliert, was und wie gepflanzt wird. Es gibt keinen Bonus für nachhaltige Landwirtschaft, und in das Geschäft mit dem Ökosiegel hat sich inzwischen die Korruption eingeschlichen. Da muss mehr kontrolliert werden. Mit den Oliven zum Beispiel ist es zum Heulen. Sie werden in Andalusien gepflückt, dann nach Italien geschickt und bekommen dort ein italienisches Siegel. Wir konsumieren Tomaten aus Marokko, Linsen aus Peru und Spargel aus Nicaragua. Aber unser Gemüse wird ins europäische Ausland verkauft. Das ergibt alles keinen Sinn, ist unter ökologischen Gesichtspunkten bedenklich, wird aber von der EU ausdrücklich gefördert.

Was unterscheidet die SAT von den großen spanischen Gewerkschaften?

privat Óscar Reina

Unsere Gewerkschaft steht am Arbeitsplatz, führt direkte Aktionen durch, ist kämpferisch und mutig. Wir sind den Interessen der Arbeiterklasse verpflichtet. Wir erhalten keine Subventionen vom Staat, weil wir unabhängig sein wollen. Wir finanzieren uns lediglich mit den Spenden unserer Mitglieder. Da wo Probleme auftreten, sind wir zur Stelle. So verstehen wir unsere Arbeit. Die großen Gewerkschaftszentralen in Spanien funktionieren leider anders. Sie sind auf die staatlichen Subventionen angewiesen, verfechten kaum kompromisslos die Interessen der Arbeiter, sondern sind vielmehr auf Ausgleich mit den Arbeitergeberverbänden bedacht.

Wegen Ihres Engagements wurden Sie oft staatlich belangt. Welche Geld- und Haftstrafen haben Mitglieder der SAT zur Zeit zu gewärtigen?

Wir schätzen, dass wir eine der am meisten kriminalisierten Gewerkschaften in Europa sind. Wir müssen noch immer Strafen in Höhe von etwa 800.000 Euro entrichten. Die Höhe der Strafen lag schon einmal bei mehr als einer Million, aber dank internationaler Hilfe konnten wir einen Teil bereits bezahlen. Insgesamt drohen Mitgliedern der SAT zudem rund 400 Jahre Haft. Dabei haben wir zu keinem Zeitpunkt gewalttätige Aktionen durchgeführt. Allerdings solche, die möglicherweise illegal waren: Wir haben Ländereien besetzt, die brachlagen, um damit Arbeit für die andalusische Bevölkerung zu schaffen. Viel Aufmerksamkeit, auch international, erhielten wir für eine Aktion in einem Supermarkt, aus dem wir Lebensmittel und Schulbedarf für Bedürftige mitnahmen. Mit dieser Praxis wollen wir die bestehenden Verhältnisse anprangern und Solidarität mit den Verarmten dieses Landes üben. Was wir getan haben, mag illegal sein, aber es war erstens gewaltfrei und zweitens notwendig.

Diese Aktionen haben Sie während der vergangenen Wirtschaftskrise ausgeführt. Nun kommt es zu einer weiteren Krise, bedingt durch Covid-19. Sind denn in Spanien erneute Mobilisierungen zu erwarten?

Die Situation ist sehr schwierig, weil die letzte Krise noch nicht überwunden ist. Unser Widerstand sollte verhindern, dass sie auf dem Rücken der Arbeiterinnen und Arbeiter bewältigt wird. Doch nach wie vor sorgt dieses kapitalistische System, dem die Regierung dient, dafür, dass die bei Krisen, wie sie dieses System notwendigerweise hervorbringt, entstehenden Kosten und Lasten auf die Arbeiter abgewälzt werden. Sie werden uns weiter mit Repressionen überziehen, uns zu inhaftieren versuchen, denn das »Maulkorbgesetz« ist noch immer in Kraft. Aus diesem Grunde sind wir überzeugt, dass es jetzt notwendiger denn je ist, mit erneuten friedlichen Widerstandsaktionen die Widersprüche dieses Systems weiter zuzuspitzen. Viele von uns, so auch ich, könnten dafür im Knast landen. Ich wurde bereits siebenmal festgenommen, das nächste Mal könnte schon sehr bald passieren.

Man weiß noch nicht genau, welche Implikationen der europäische Wiederaufbaufonds haben wird, aber weitere Kürzungen irgendwann sind nicht ausgeschlossen, auch wenn die Regierung davon noch nichts wissen will. Wie sehen Sie das?

Im Zuge der Coronakrise wurde mit einem Male die öffentliche Gesundheitsfürsorge wertgeschätzt, weil am Ende alle darauf angewiesen sind, wenn es hart auf hart kommt. Das Geschäft soll aber weiterlaufen, selbst mit der Pandemie soll Gewinn gemacht werden. Das kapitalistische System basiert nicht auf der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse. Die Leute müssen deshalb ein Bewusstsein davon entwickeln, wie der Laden läuft. Alles, was noch öffentlich eingerichtet ist, kann letztlich privaten Profitinteressen unterworfen werden, die Gesundheitsversorgung, das Bildungssystem etc. Das sollten wir nicht zulassen.

Das linke Wahlbündnis Unidas Podemos ist Teil einer vom sozialdemokratischen PSOE geführten Regierung. Droht ihm ein ähnliches Schicksal wie Syriza in Griechenland?

Das ist sicher möglich, aber wir hoffen, dass es nicht dazu kommt. Wir werden dafür kämpfen, dass das nicht passiert. Natürlich ist es immer besser, Verbündete, Leute, die ähnlich denken, in der Regierung zu haben und nicht ausschließlich offene Gegner. Zur Zeit werden einige Sozialhilfeleistungen implementiert, die es ohne Unidas Podemos nicht gäbe. Das ist aber unzureichend, sind nur kleine Schritte. Wir dürfen nicht vergessen, dass die großen Änderungen immer von unten kamen. Die Bevölkerung kann sich nicht darauf verlassen, dass ihre Probleme von oben gelöst werden. Das wird nicht geschehen. Ich vertraue darauf, dass die Menschen sich nicht täuschen lassen.

Warum haben viele Andalusier bei den Regionalwahlen im Dezember 2018 die faschistische Partei Vox gewählt?

Schon bei der vorletzten Wahl hatte der konservative PP gewonnen, doch der PSOE paktierte mit der Vereinigten Linken IU, um eine rechte Regierung zu verhindern. Bei der jüngsten Wahl dann haben in absoluten Zahlen weniger Menschen als zuvor die rechten Parteien PP, Ciudadanos und Vox gewählt, aber es gab eine große Enthaltung vom links. Menschen, die zuvor links gewählt hatten, haben sich enttäuscht abgewendet. Der PSOE, der in Andalusien 40 Jahre lang regierte, hat sich wie eine neoliberale Partei verhalten. Kürzungen, Privatisierung von Ländereien … Es war praktisch eine Regierung der Großgrundbesitzer. Wofür brauchst du dann eine Rechte? Die Koalition mit dem PSOE hat die IU geschwächt. Ich habe dennoch die Hoffnung, dass wir, vorausgesetzt, wir kämpfen weiter, die rechte Regierung vertreiben können. So könnten wir die Ciudadanos, den PP und Vox, aber auch die korrupten Neoliberalen vom PSOE entlarven.

Kann Unidas Podemos auf nationaler Ebene das gleiche passieren wie in Andalusien?

Ja, das kann passieren. Jetzt regieren sie in Madrid mit dem PSOE. In solchen Koalitionen werden etliche Kröten geschluckt. Das wird sich sicher auf die Bewertung von Unidas Podemos auswirken. Wir in Andalusien waren sehr kritisch gegenüber dieser Koalition auf regionaler Ebene, und am Ende hat die IU einen großen Schaden davongetragen. Doch wenn eine Chance besteht, das Leben der Arbeiterinnen und Arbeiter zu verbessern, dann muss es versucht werden.

Warum ist in Andalusien das Bündnis zwischen Podemos und der Vereinigten Linken zerbrochen? Was ist da passiert?

Noch ist nichts entschieden. Ich bin zuversichtlich, dass sich die Linken bis zur nächsten Wahl verständigen werden. Alles, was links vom PSOE steht, sollte sich vereinen und zu einer Kraft der Veränderung werden, einer Kraft, die die Arbeiterklasse repräsentiert. Im SAT vereinen wir Kommunisten, Anarchisten und andalusische Nationalisten, und wir betrachten die Einigung der Arbeiterklasse als wichtigstes Mittel, um gegen die Rechte bestehen zu können.

Die Regierung hat nicht nur mit sich selbst zu kämpfen, sondern ist auch auf die regionale Parteien mit ihren partikularen Interessen angewiesen, da die auch für den Haushalt stimmen müssen. Hat die Haushaltsverabschiedung eine Chance?

Ich schätze nicht, dass es aus dieser Richtung Probleme geben wird. Selbst die bürgerlichsten Regionalparteien aus Katalonien und dem Baskenland werden diesbezüglich keine Probleme machen, noch weniger jene, die uns nahestehen – Bildu und CUP. Das Problem sind die Kräfteverhältnisse. Die Rechte macht viel Druck, die spanische Presse schreibt oft sehr manipulativ. Vieles von dem, was hier passiert, kommt erst heraus, weil engagierte ausländische Medien wie die junge Welt darüber berichten. Ein Referendum in Katalonien käme jedenfalls allen Völkern Spaniens zugute. Auch den Andalusiern. Damit würden wir die Verteidiger des Kapitalismus in Spanien schwächen: die Monarchie, die großen spanischen Unternehmer. Und wenn der Gegner geschwächt ist, lässt sich leichter siegen. Man muss diese Kämpfe vereinen und als eine internationalistische Angelegenheit betrachten.