ZDF/ORF/coop99 filmproduktion. Ein Verhältnis zwischen Liebe und Gewalt: Lukas Turtur (Stefan) und Philipp Hochmair (Andreas) in »Kater«

Ludwig II.: Glanz und Ende eines Königs

Ganz schön verrückt: Im Jahre 1864 besteigt Ludwig II. den bayerischen Thron und wird vom einfachen Volk glühend verehrt, die Bürger wollen da schon mit Preußen-Norddeutschland ins Einigungsgeschäft kommen. Ludwig überlässt die Staatsgeschäfte mehr und mehr seinen Ministern, um sich den vermeintlichen Künsten zu widmen. Mit O. W. Fischer und dem jungen Klaus Kinski in einer entrückten Nebenrolle. D 1955.

BR, Sa., 22.00 Uhr

Kill the Boss

Die drei Freunde Nick, Dale und Kurt werden allesamt von ihren Bossen gequält. Als sie sich nicht mehr anders zu helfen wissen, beschließen sie, ihre Vorgesetzten zu beseitigen. USA 2011. Mit Kevin Spacey, Jennifer Aniston und Donald Sutherland.

Pro 7, Sa., 22.50 Uhr

Kater

Andreas und Stefan führen ein glückliches Leben und scheinen sich lieb zu haben. Gemeinsam mit ihrem Kater bewohnen sie ein schönes altes Haus in Wien. Ein Gewaltausbruch von Stefan erschüttert ihre Beziehung. A 2016.

3sat, Sa., 23.50 Uhr

Bergauf-Bergab

Das Magazin für Bergsteiger

Coronatage: In diesem Sommer werden die bayerischen Berge überrannt– zumindest sind die Medien voll von Berichten über Staus, überfüllte Parkplätze, Probleme mit wilden Campern und ähnlichem. »Bergauf-Bergab« wiederholt einen Film, den Michael Pause 1984 für die Kletterersendung gemacht hat, und in dem er den Andrang in die Berge und die Probleme, die damit verbunden sind, thematisiert. Die Parallelen zwischen damals und heute sind bemerkenswert. D 2020.

BR, So., 18.45 Uhr

Flash Gordon

Realistisch: Die Erde wird von Naturkatastrophen heimgesucht. Der Footballspieler und Superman Flash Gordon ist der einzige, der den drohenden Untergang aufhalten könnte. GB/USA/NL 1980. Flash – aha!! Musik von Queen, na klar.

Tele 5, So., 20.15 Uhr

DDR 1990 – Reise durch ein verschwindendes Land

Mai 1990: Wenige Monate vor dem Anschluss bereiste der Dokumentarfilmer Reinhard Kungel mit einem Filmteam Ostdeutschland. Auf einundzwanzig Bändern konservierten die Filmemacher den Alltag, entstanden ist ein Roadmovie zwischen Sozialismus und Kolonialisierung. D 2017.

MDR, So., 22.30 Uhr