jW

Konkurrenz und Abhängigkeit

Zu jW vom 12.8.: »Marx statt Rechtschreibung«

Ich war 1963 bis 1973 Schüler auf der Ernst-Reuter-Gesamtschule Frankfurt am Main, dem Vorzeigeprojekt der hessischen Schulreform mit über tausend Schülern. Nach der Grundschulempfehlung wurden die Schüler in A- (steht für Gymnasium), B- und C-Kurse eingeteilt. In diesen Kursen konnten die Schüler jeweils auf- oder absteigen. Das erhöhte die Konkurrenz und machte, so mein Eindruck, einen stark abhängig vom Wohlwollen der jeweiligen Lehrer. Die Noten wurden durch ausführliche Diagnosebögen ersetzt, mit Plus- und Minusbewertungen und Beurteilung sozialer Kompetenz. Bei beiden im Artikel erwähnten Lehrern hatte ich Unterricht. Der eine wurde im Deutschunterricht als »Weichei« auch von mir stark gemobbt, mit Kreide und Schwämmen beworfen und musste die Klasse aufgeben. Später, nicht mehr Schüler, bat ich ihn um Verzeihung für dieses Verhalten. In den C-Kursen war auch hier die übliche Volksschulklientel vertreten. Ich war beständig in Abstiegsnöten, bin an diesem Schulmodell und dem Druck meiner Eltern gescheitert und habe später auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur nachgeholt.

Hans Gielessen, Frankfurt am Main

Fake News

Zu jW vom 12.8.: »Russland lässt Coronaimpfstoff zu«

Dass es zu Russland in den bürgerlichen Medien stets zu Falschmeldungen kommt – und dieses in für gewöhnlich diffamierender Art –, ist der Normalzustand. Dass ich die gleiche Falschmeldung (wenngleich ohne den fiesen Unterton) auch in jW lesen muss, ist enttäuschend: Russland hat keineswegs einen Coronaimpfstoff zugelassen und wird »parallel mit der Zulassung eine Studie mit etwa 2.000 Freiwilligen beginnen«. Vielmehr wurde der Coronaimpfstoff in Russland registriert – das ist im russischen Recht die Voraussetzung, eine Phase-III-Studie durchführen zu dürfen. Die Phase-III-Studie beginnt am 12. August, und erst nach einer erfolgreichen Phase-III-Studie ist eine Zulassung des Coronaimpfstoffes zur breiten Anwendung möglich – genau wie in anderen Ländern auch. Das einzige, was parallel lief, waren die Studien Phase I und Phase II – ebenfalls genau wie in anderen Ländern auch. Ich darf Sie bitten, Ihrem Informationsanspruch zukünftig mit gründlicherer Recherche Rechnung zu tragen und nicht einfach Medienmeldungen zu übernehmen, die Diffamierungen herauszunehmen und den sogenannten Kern als Information zu verwenden – er ist meist falsch.

Michael Schoop, per E-Mail

Bitte genauer

Zu jW vom 11.8.: »Etwas zu plump«

Alle Medien nutzen die Sommerzeit, um den »Wahlbetrug« in Belarus (…) von allen Seiten zu beleuchten. Am Ende weiß keiner nix. Eine ganze Armee von Betrügern war wohl nötig, um das Ergebnis völlig auf den Kopf zu stellen. Ich hätte jedoch erwartet, dass dargelegt wird, wer die Demonstranten wirklich sind. Sind es Arbeiter und Bauern, also die eigentlichen Leistungsträger? Welche Gründe haben sie, wie ist die Lage im Land? Wie sind die Einkommen der Bauern, wurden Genossenschaften aufgelöst, auf welchem technischen Niveau arbeiten sie? Wie ist die Lage bei den Arbeitern: Gibt es ein Recht auf Arbeit? Die Zahl der Arbeitslosen und der Verarmten, der arm lebenden Kinder? Wurde das staatliche Gesundheitswesen zerschlagen, wie ist die Versorgung? Wie sieht es mit der Wohnungsfrage aus? Anteil Privateigentum, Mietenentwicklung und Anteil am Lohn? Wie funktioniert das Bildungssystem? (…) Wenn die Situation tatsächlich katastrophal sein sollte, was wollen die Protestler dann tun? Oder handelt es sich hauptsächlich um Intellektuelle (…)? Leben sie schlechter als Russen oder Ukrainer? Bekanntlich haben in der DDR vor allem Intellektuelle durch »Abhauen« und bei Demonstrationen wie auf dem Alexanderplatz eine Vorreiterrolle gespielt. Es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass sie vor allem vom »Mammon« angelockt wurden. (…) Also, es wäre schön, wenn es zu Belarus noch genauer ginge.

Gerhard Ulbrich, per E-Mail

Falsche Erwartung

Zu jW vom 3.8.: »Rücksichtslose Eile«

Jörg Roesler schreibt, dass die westdeutschen Unternehmer bis auf Ausnahmen keinerlei Interesse hatten, mildernde Bedingungen für die Wirtschaft der DDR bei ihrem Übergang in den Kapitalismus zu schaffen. Hätten wir etwas anderes erwarten können? Die Zwänge der kapitalistischen Produktionsweise, denen auch der einzelne Kapitalist unterliegt, waren doch nicht unwirksam, nur weil eine sozialistische Wirtschaft zu privatisieren war. Ebenso wie im SPD-SED-Papier von 1987 der Imperialismus plötzlich als friedensfähig dargestellt wurde, hoffte man auf ein freundliches Gesicht gegenüber der DDR-Wirtschaft. Beides im Widerspruch zur historischen Erfahrung. Die DDR war ein reich gedeckter Tisch zur Profitmaximierung durch wohlfeilen Grund und Boden, den DDR-Absatzmarkt im In- und Ausland zum Nulltarif und durch eine hochqualifizierte industrielle Reservearmee der arbeitslos zu machenden Werktätigen. Wirtschaftsverbrechen waren dabei nicht ganz vermeidbar, und vorsorglich gewährte man eine »Haftungsfreistellung für Fahrlässigkeiten« von Managern. Die »Treuhand« als Staatsorgan musste dabei gewissermaßen als »ideeller Gesamtkapitalist« die Interessen des Staates mit dem Kapital harmonisieren. Mit Hilfe des vor 120 Jahren im deutschen Kaiserreich in Kraft gesetzten »Handelsgesetzbuches«, gedacht als handelsrechtliches Regelwerk für den Einzelkaufmann, wurde die gesamte Volkswirtschaft der DDR abgewickelt. Die von den DDR-Betrieben bezahlten Wirtschaftsprüfer konnten in subjektiver Entscheidung die Vermögenswerte der geprüften Objekte abwerten. Eine Endabrechnung der DDR-Wirtschaft nach ihren Mark-Schlussbilanzen und DM-Eröffnungsbilanzen ist nie veröffentlicht worden, denn dann hätte der bilanzierte ungeheure Wertverlust begründet werden müssen. Dafür setzte man die medialen Verleumdungen über den Zustand der DDR-Wirtschaft in Umlauf, denen sogar die Bundesbank widersprach.

Eberhard Butter, per E-Mail