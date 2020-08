Echte Plastikperlen

imago images/Dirk Sattler Ein Synthesizer allein macht noch keine 80er-Popperle, wie der Sampler beweist

Die Vergangenheit ist ein fremdes Land, so heißt es – oder, angesichts der vielen derzeit veröffentlichten Retrocompilations, ein vollgestopfter Dachboden. Und nicht alle Fundstücke, die dort zutage gefördert werden, sind Schätze. Beileibe nicht. Früher war auf gar keinen Fall alles besser, lasst euch bloß nichts einreden. Manchmal vielleicht lustiger. Womit wir zur zweiten Ausgabe des vom Hamburger Damaged-Goods-DJ-Team zusammengestellten Samplers »Sowas von egal« kommen: Bestand Nummer eins überwiegend aus düsteren, schroffen Endzeit- und Frauenmordvisionen, die in den frühen 1980ern von deutschen Synthiewavern in die Maschinen gehackt wurden, findet im zweiten Teil so etwas wie eine Neue-Deutsche-Welle-Party statt, nur ohne die bekannten Hits.

Das ist ja erst mal erfreulich, schließlich hat man »Fred vom Jupiter« wahrlich oft genug gehört, andererseits wird schnell klar, warum Andreas Doraus Außerirdischer auch heute noch smasht und »Fred der Ritter« vom deutsch-österreichischen Duo Vono nicht. Schon 1983, als das Stück auf Vonos Album »Modern Leben« erschien, muss es schmerzhaft zu spät gekommen gewirkt haben, auch die übertrieben gerollten Rs, zickzackige Synthiebeats und »schräge« Gitarrenriffs konnten da nichts mehr ausrichten. 4712s »Steig den Luis Trenker«, 1982 auf dem Kassettenlabel Diskret releast, klingt dagegen eher wie ein schlimmes Missverständnis als die wohl im Sinn gehabte witzige Persiflage auf den »Mussolini« von DAF.

Ziemlich lame kommt »Warum müssen Autos fahren« von Partner Eins daher: Der ehemalige Berliner Staatssekretär für Kultur, Tim Renner, hatte nämlich nicht nur ein Vorleben als Plattenboss und Punkmusiker in der Band Quälende Geräusche. 1983 wollte er im Duett mit Young Hack Chi auch ein Stück vom NDW-Fanta-Kuchen abhaben, und so perfekt produziert das Autoliedchen ist, so brav und unwitzig ist es auch. Immerhin waren Partner Eins damit bei der Musik-TV-Sendung »Formel Eins«, was Kleenex Aktiv mit »Sternenklare Nacht« nicht gelang, obwohl dieser Song eine echt gute Basslinie hat – und eine Gitarre, die man zuvor schon mal bei Extrabreit und/oder den Fehlfarben gehört hat. Aber nicht nur Kleenex Aktiv offenbaren, wie heftig erfolgreiche Vorbilder in den frühen Achtzigern zitiert und kopiert wurden: Plastiktanz klingen mit ihrem Robopunktrack »Mir geht es danke gut« stark nach Nina Hagen und Östro 430, während die Stücke von Die Neue Weltmacht oder Christian Kneisel wie Anthologien neudeutschen Vokabulars wirken, Neonlichter, graue Mauern und Tanzen auf Distanz allüberall. Aber es gibt auch echte Plastikperlen auf »Sowas von egal 2«: Lieferschein haben mit »Leben auf dem Müll« schon vor 37 Jahren das Thema Nachhaltigkeit in Pop übersetzt und klingen fast so überkandidelt gut wie Sparks; »Shark Eats Ice« von Conrad und Georg Schnitzler von 1982 ist herrlichstes Casio-Keyboard-Gedudel und Dada-Poesie in einem (»der Haifisch isst sein Eis im Cadillac«). Aber noch mal: Früher war nicht alles besser.