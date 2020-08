Scholz im Sommerloch

Wolfgang Kumm/dpa Ob das wohl schon eine der versprochenen Masken aus einheimischer Produktion ist?

Die Nominierung von Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten der SPD ist ein Glücksfall: Endlich mal etwas anderes als Corona. Bei INSA trieb die Meldung die Umfragewerte der SPD kurzfristig von 16 auf 18 Prozent hoch, die Union sank von 36,5 auf 36. Wenn eine Partei, die halb so viel Zustimmung findet wie ihre größte Konkurrentin, Anspruch auf das Kanzleramt erhebt, würde das in nachrichtenreicheren Zeiten ziemlich lächerlich wirken. In den Hundstagen, in denen sonst vielleicht Ufos gesichtet worden wären, ist das aber für eine Topnachricht gut.

Nähme man sie ernst, wäre sie aufregend: Olaf Scholz will Chef einer »rot-rot-grünen« Koalition werden. In einer großen Koalition bliebe er Vizekanzler. Nur mit Rot-Rot-Grün könnte er es zum Regierungschef bringen. Auch das ist nicht leicht. Die SPD müsste dann vor den Grünen liegen. Unmittelbar nach dem Nominierungscoup ist ihr das zwar gerade mal so gelungen, in den Monaten vorher aber nicht. Fällt sie wieder zurück, hätte Scholz nur noch die Wahl, Vizekanzler einer großen oder einer grün-rot-­roten Koalition zu werden.

Und selbst bei einer solchen Spekulation wird die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Für die Grünen nämlich wäre eine Regierung zusammen mit SPD und Linkspartei nur attraktiv, wenn sie dort die stärkste Partei würden und den Kanzler oder die Kanzlerin stellen dürften.

Vor der Coronakrise sah es so aus, als befinde sich die Union in einer peinlichen Lage: Solange sie noch nicht bereit war, sich der AfD auszuliefern und es zu einer großen Koalition mangels Masse nicht mehr reichte, hatte sie nur noch die Möglichkeit einer Verbindung mit den Grünen, wäre von diesen also abhängig gewesen. Nach jetzigem Stand hätte sie aber wieder beide Hände frei, könnte sich also aussuchen, mit wem sie koalieren will. Diese Gewichtsverschiebung ergab sich im Frühjahr, und daneben erscheint die Scholz-Nominierung nur wie ein Zeichen der Ohnmacht.

Es sei denn, man suchte nach Inhalten und fände sie sogar, etwa in einer Einigung von Grünen, SPD und Linkspartei auf ein gemeinsames Programm einer künftigen Regierung, das dann in einem Lagerwahlkampf gegen die Union offensiv vertreten und mit dem eine absolute Mehrheit dieses Bündnisses erkämpft würde.

Ach Gottchen. Lediglich die Linken-Vorsitzende Katja Kipping, vielleicht auch Kofraktionschef Dietmar Bartsch könnten sich das gegenwärtig wohl vorstellen und zur Voraussetzung ihrer etwaigen Zustimmung machen. Spätestens bei der Außenpolitik wäre Schluss damit.

Steigen wir noch eine Treppe höher auf dem Weg ins Wolkenkuckucksheim und stellen uns einen solchen Lagerwahlkampf mit einem entschieden linken Programm vor. Der könnte nur gewonnen werden nach jähen externen Schocks in den nächsten Monaten zu Lasten des Status quo, die zumindest im Sommerloch 2020 nicht sichtbar sind. Vielleicht doch ein Ufo gefällig?