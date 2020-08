Schützenhilfe aus Brüssel

Miraflores Palace/Handout via REUTERS Venezuelas Präsident Maduro am 83. Jahrestag der Gründung der Bolivarischen Nationalgarde am 4. August in Caracas

In Venezuela soll am 6. Dezember ein neues Parlament gewählt werden. Die politischen Kräfte um Präsident Nicolás Maduro hoffen, dass sie dann die Kontrolle über die Legislative zurückgewinnen können, die sie bei der letzten Wahl 2015 verloren hatten. Damals konnte ein Bündnis aus Oppositionsparteien rund zwei Drittel der Abgeordnetenmandate erobern. Seither tobt in dem südamerikanischen Land ein Machtkampf zwischen den verschiedenen Staatsgewalten: Nachdem das Parlament sich geweigert hatte, Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs zu akzeptieren, erklärte dieser alle Beschlüsse der Abgeordneten für null und nichtig.

Schon jetzt ist allerdings klar, dass die Wahl im Dezember nur eine weitere Runde in dieser Auseinandersetzung sein wird. Die Lage, die sich derzeit abzeichnet, erinnert bereits an die von Maduro gewonnene Präsidentschaftswahl am 20. Mai 2018. An dieser hatten sich die wichtigsten rechten Oppositionsparteien nicht beteiligt und dies mit mangelnden Garantien begründet. Dabei hatten damals dieselben Regularien wie bei der von der Opposition gewonnenen Parlamentswahl 2015 gegolten. Obwohl unter anderem der in Venezuela als Vermittler engagierte frühere spanische Regierungschef José Luis Rodríguez Zapatero die Haltung der Regierungsgegner scharf kritisierte, wurde der Wahlboykott auch aus Washington und Brüssel unterstützt. Die USA und die Europäische Union verkündeten anschließend sogar, das Ergebnis der Wahl nicht anzuerkennen. Davon ausgehend erklärte sich dann Anfang 2019 Parlamentspräsident Juan Guaidó selbst zum »Übergangspräsidenten« Venezuelas und wurde als solcher von den USA, den von Rechten regierten Ländern Südamerikas und den meisten EU-Mitgliedstaaten anerkannt. Auch die deutsche Bundesregierung begründet ihre anhaltende Unterstützung für den Politiker damit, dass dieser »freie und transparente Wahlen« organisieren solle.

Damit hat Guaidó jedoch nach wie vor keine Eile. Am 2. August veröffentlichten 27 Oppositionsparteien eine gemeinsame Erklärung, in der sie eine Teilnahme an der »vom Regime einberufenen« Parlamentswahl am 6. Dezember ablehnen. Statt dessen wolle man eine »wirklich einheitliche Kraft konsolidieren«, die das »Vertrauen der Bürger zurückgewinnen, den Respekt der institutionellen Militärs erlangen und die internationale Unterstützung verstärken« solle. So solle Venezuela »Freiheit und Demokratie« zurückgewinnen, um sich »anschließend« auf einen »Prozess der Transformation und des Wiederaufbaus des Landes vorzubereiten«.

Klammheimlich erkennen die Regierungsgegner damit an, dass sie durch ihre Praxis das in sie gesetzte »Vertrauen der Bürger« verspielt haben. Tatsächlich hatte Guaidó in den ersten Monaten des Jahres 2019 Hunderttausende Anhänger mobilisieren können – inzwischen ist er nach dem Scheitern aller seiner Bemühungen und der Verwicklung in Korruptionsskandale sogar unter den Oppositionellen kaum populärer als Staatschef Maduro. Und so wollen die Rechten auch nichts mehr von einem Regierungswechsel durch Wahlen wissen, den sie jahrelang gefordert hatten. Erst soll der Sturz Maduros kommen, danach könne man weitersehen.

Widerspruch kommt ausgerechnet vom katholischen Klerus. Am Dienstag kritisierte die Venezolanische Bischofskonferenz in einer Erklärung den Wahlboykott, weil dieser »den venezolanischen Bürgern das wirksame Instrument vorenthält, um ihre Rechte in der Nationalversammlung zu verteidigen. An den Parlamentswahlen nicht teilzunehmen und der Aufruf zur Wahlenthaltung führt zu Demobilisierung, der Aufgabe politischen Handels und zum Verzicht, die eigenen Kräfte zu demonstrieren.«

In Brüssel sieht man das anders. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell veröffentlichte am Dienstag eine Stellungnahme, in der er die Einladung der venezolanischen Regierung, Wahlbeobachter zu entsenden, zurückweist. Die Bedingungen für eine freie und transparente Wahl seien nicht gegeben, begründet der Sozialdemokrat diese Entscheidung. Er beruft sich dabei auch auf die Stellungnahme der Oppositionellen, die »von den venezolanischen Parteien einschließlich aller in der Nationalversammlung vertretenen« herausgegeben worden sei. Geflissentlich übersieht Borrell dabei allerdings, dass natürlich nicht alle im Parlament vertretenen Parteien hinter dieser Erklärung stehen. Die Abgeordneten der Vereinten Sozialistischen Partei Venezuelas (PSUV) und der Kommunisten haben das Pamphlet nicht unterschrieben.