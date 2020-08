Immer mittendrin

bpk / Nationalgalerie, SMB / Jörg P. Anders / Gemeinfrei Tilla Durieux (Ölgemälde von Franz von Stuck) um 1913

Pierre-Auguste Renoir und Oskar Kokoschka haben sie gemalt; Alfred Kerr hat sie nach einer Aufführung von Friedrich Hebbels »Judith« als »Hirschkuh, die Paprika gegessen« hat, bezeichnet. Ihr Leben glich einem unentwegten Szenenwechsel, reich an Höhen und Tiefen. Und ihren Lebenserinnerungen vertraute sie an, ihr Talent und ihr Gesicht seien nicht das gewesen, was man »gefällig« zu nennen pflegte. Nein, gefällig war sie nicht. Bereits früh lernte Tilla Durieux, sich gegen Widerstände durchzusetzen. Wo immer sie auf der Bühne stand, lebte die Schauspielerin ihre Rollen, sei es als Maxim Gorkis Wassilissa, als Frank Wedekinds Lulu oder als Bernard Shaws Eliza Doolittle. Auf Arbeiterversammlungen im Wedding deklamierte sie die Klassiker – aus der Überzeugung heraus, dass Kunst für alle da sei. Und sie finanzierte nicht nur Erwin Piscators Politisches Theater, sondern wirkte auch auf der Piscator-Bühne mit. Die Arbeit dort brachte sie mit Bertolt Brecht, Leo Lania und Ilja Ehrenburg zusammen. Wie keine andere verkörperte sie ein langes Kapitel Theatergeschichte und zugleich Zeitgeschichte.

Am 18. August 1880 in Wien unter dem bürgerlichen Namen Ottilie Godeffroy als Tochter eines Chemikers und einer Pianistin geboren, traf sie im Alter von 15 Jahren der Tod des Vaters schwer. Musikalisch begabt, wäre sie gern Tänzerin geworden, doch ihre Mutter bestand auf einer Ausbildung zur Klavierlehrerin. »Abseits von allem Erlaubten und Hergebrachten« setzte Ottilie jedoch den Besuch einer Theaterschule durch. Erstmals betrat sie in Olmütz die Bühne, bevor sie über Breslau nach Berlin kam und vor allem an den Reinhardtbühnen wirkte. Max Reinhardt schätzte wie auch andere ihre Vielseitigkeit. Oder wie es Heinrich Mann formulierte: Sie konnte »Dame, Kaiserin, Luder« sein. Unter dem Namen Tilla Durieux leitete sie ein neues Kapitel der Schauspielkunst ein: Nach all den Heroinen verkörperte sie als eine der ersten den nervös-morbiden Frauentyp und glänzte in Rollen wie Judith, Feodora, Salome oder Hedda Gabler. Sie galt als »erste Expressionistin der Schauspielkunst«, und Else Lasker-Schüler verlieh ihr den Titel »schwarze Leopardin«.

Nach einer kurzen Ehe mit dem Maler Eugen Spiro begegnete Durieux auf einer Abendgesellschaft ihrem zweiten Mann, dem Kunsthändler und Verleger Paul Cassirer, mit dem sie »die schönsten und die bittersten Stunden« erlebte. Nach eigener Einschätzung verdankte sie ihm viel. Sie hielt zu ihm, als er als Jude, Pazifist und »Schädiger der deutschen Kunst« verunglimpft wurde. Nicht minder dankbar war Durieux einer »wunderbaren Frau«, die ihr Interesse an Politik verstärkte: Rosa Luxemburg. Nicht allein mit der Revolutionärin schloss sie Freundschaft, sondern auch mit deren Genossen Karl Liebknecht und kulturschaffenden Protagonisten der Münchner Räterepublik wie dem Dramatiker Ernst Toller. Ihn versteckte sie während seiner Flucht nach der Niederschlagung der Räterepublik. Und als Rosa Luxemburg im Gefängnis saß, unterstützte Durieux sie finanziell. Festgehalten ist ihr politisches Engagement in einer Graphik Max Beckmanns, auf der sie mit Schriftstücken von Karl Marx, Luxemburg und Liebknecht dargestellt ist.

Bevor ihre glanzvolle Karriere durch die Machtübertragung an die Faschisten unterbrochen wurde, ließ sie ihren Roman »Eine Tür fällt ins Schloss« veröffentlichen – damals ein Skandal wegen der offenen Thematisierung von Erotik und Homosexualität. Nach dem Reichstagsbrand verließ sie gemeinsam mit ihrem dritten Mann Ludwig Katzenellenbogen Deutschland. Über Ascona und Prag führte ihr Weg nach Jugoslawien, wo sie in Opatija ein Hotel leitete. Von dort reiste sie immer wieder zu Gastspielen nach Österreich, Ungarn und in die Schweiz und unterrichtete am Mozarteum in Salzburg. Zugleich verbrachte sie in Jugoslawien eine zermürbende Zeit im Kampf um Pässe und Visa für die Weiterfahrt in die USA, war doch ihr Mann von den Nazis als »Wirtschaftsverbrecher« zur Fahndung ausgeschrieben. In Saloniki wurde er nach der faschistischen Invasion verhaftet, ins KZ verschleppt und ermordet. Unter großer Gefahr schloss sich Durieux dem antifaschistischen Widerstand in Jugoslawien an. In ihrem Drama »Zagreb 1945«, das die Befreiung Jugoslawiens zum Thema hat, steht die Schriftstellerin Elva d’Andrade, Führerin der Widerstandsbewegung, im Mittelpunkt.

Nach Kriegsende arbeitete Durieux als Kostümschneiderin und als Regieassistentin in einem Puppentheater und blieb bis 1951 in Zagreb, ehe 1955 die endgültige Rückkehr aus dem Exil nach Berlin erfolgte. Seitdem spielte sie auf verschiedenen Bühnen, im Film und Fernsehen eine Reihe großer Rollen, die ihre souveräne Kunstausübung und starke Ausstrahlung abermals bezeugten. Bis an ihr Lebensende fühlte sie sich immer der Kunst verpflichtet, wie sie in ihrem autobiographischen Buch »Eine Tür steht offen« festhielt. Bis ins hohe Alter stand sie auf der Bühne, denn: »Kampf war mein Leben, Kampf auf allen Linien und niemals Ruhe«. Sie starb am 21. Februar 1971 in Westberlin.