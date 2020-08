ZDF/ARD/Degeto/Sony Pictures. Keine Freunde: Der Grüne Kobold und »Spider-Man«

Hollywoods Traumtänzer

I am Patrick Swayze

Seinem Talent und seiner gnadenlosen Härte gegen sich selbst verdankte der Hollywoodstar Patrick Swayze große Erfolge, doch sie führten ihn auch in abgrundtiefe Krisen. Dieser Film zeichnet das Bild eines Künstlers zwischen Depression und Manie, zwischen Abschottung und Geltungsdrang. Egal: Gestorben ist Swayze schon 2009, Geburtstag hätte er am 18. August. USA 2019.

Arte, 21.45 Uhr

Spider-Man

Nach dem Biss einer genmanipulierten Spinne verwandelt sich der schüchterne Schüler Peter Parker in einen Superhelden mit Superkräften. Zunächst möchte er mit seinen neuen Fähigkeiten nur der schönen Mary Jane imponieren und ihre Liebe gewinnen. Als aber der Grüne Kobold die Menschen in New York in Angst und Schrecken versetzt, wird Peter klar, das er noch eine andere Aufgabe hat. Spektakulär. USA 2002.

3sat, 22.25 Uhr

Der Clou

Der Nachwuchsgauner Johnny Hooker möchte sich an dem Schieberkönig ­Doyle Lonnegan rächen, der seinen ehemaligen Partner kaltblütig ermorden ließ. Hilfe erhält er von dem erfahrenen Gauner Henry Gondorff. Gemeinsam hecken sie einen klugen Plan aus. Mit Hilfe von anderen Kleinganoven wollen sie Lonnegan in einem gefakten Wettbüro sein ganzes Geld abnehmen. Klassiker. USA 1973.

BR, 22.45 Uhr

Die 30 schönsten Italo-Schlager

Italoschlager? Na ja. Okay, es ist Hochsommer. »Felicità« von Al Bano & Romina Power, »Marina« von Rocco Granata, »Gloria« von Umberto Tozzi oder die Romanze »Con te partirò« von Andrea Bocelli. Das klingt nach Tiefkühlpizza, aber auch die schmeckt, wenn es nichts anderes gibt. Neuere italienische Popmusik ist schon empfehlenswert, »Paracetamolo« etwa oder der Rapper Ghali. Macht Spaß. D 2020.

RBB, 23.15 Uhr

Aspekte – on Tour

Endlich – ein neuer Umgang mit dem Sterben

Also mal wieder der Gevatter Tod. So schlecht ist das nicht, den nicht zu verdrängen. Themen: Palliativmedizin heute und die Frage, was in unserem Körper passiert, wenn wir sterben. Und natürlich: Tod in der Kunst.

ZDF, 23.15 Uhr

Wim Wenders, Desperado

Sein 75. Geburtstag steht an. Vom Rhein an die Seine über Berlin bis in die texanische Wüste spürt der Film Drehorten und Wendepunkten im Werk des Regisseurs und Menschen Wenders nach. D 2020.

Das Erste, 23.50 Uhr