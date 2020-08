(Noch) kein Maidan

Jedrzej Nowicki/Agencja Gazeta/via REUTERS Demonstranten in Minsk auf den Barrikaden (10.8.2020)

Auch wenn die derzeitigen Bilder aus Minsk manchmal anderes nahelegen: In Belarus haben wir es bei den Protesten gegen das offizielle Wahlergebnis vom Sonntag nicht mit einem »Maidan« zu tun. Zumindest noch nicht. Der Vergleich mit den Abläufen in der Ukraine vor inzwischen fast sieben Jahren weist zwar einige Ähnlichkeiten auf, aber die Unterschiede sind einstweilen größer.

Der erste Unterschied liegt in der Reaktion der Staatsmacht. Alexander Lukaschenko hat nicht gezögert, Polizei und Sondertruppen mit aller Gewalt gegen die Protestierenden vorgehen zu lassen. Wiktor Janukowitsch hatte damit immer wieder gezögert. Ihm stand damals für das kommende Jahr 2014 eine zweite Kandidatur bevor, und er wollte ja gerade mit der EU ins Geschäft kommen, auch wenn er diesen Prozess irgendwann verlangsamen wollte. Lukaschenko hat sich gerade (offiziell) wiederwählen lassen, und da alles, was ihm die EU jetzt zu sagen haben kann, auf eine Relativierung seiner Macht hinausliefe, ignoriert er diese Proteste, bevor sie auch nur geäußert wurden.

Zweitens standen im Hintergrund des sogenannten Euromaidan in der Ukraine Teile der einheimischen Bourgeoisie. Sei es aus »proeuropäischer« Überzeugung, sei es, weil sie den Großteil ihrer Geschäfte mit EU-Staaten machten, sei es, weil ihnen Janukowitsch geschäftlich in die Quere gekommen war und sie ihm seine Grenzen zeigen wollten. In Belarus hat Lukaschenko diese Klasse von politisierenden Großunternehmern erst gar nicht aufkommen lassen. Ein Großteil der belarussischen Wirtschaft ist nach wie vor staatlich kontrolliert, Quellen zur Finanzierung oppositioneller Aktivitäten bestehen nicht in demselben Ausmaß, wie einst (oder auch jetzt noch, die oppositionelle Presse hat ja auch ihre Sponsoren) in der Ukraine.

Was bis heute sicherlich anders ist als 2013/14 in der Ukraine: Der staatliche Gewaltapparat ist allem Anschein nach nicht gespalten. In der Ukraine hatten Offiziere, deren Kasernen im Westen des Landes von Nationalisten belagert wurden, Anfang 2014 ihre Waffenkammern geöffnet, und der »Rechte Sektor« und andere gewaltbereite Gruppen bedienten sich. Entsprechendes ist aus Belarus nicht bekannt. In der Ukraine war die Armee 2013 regional rekrutiert: Das heißt, die Einheiten im Westen des Landes bestanden aus örtlichen Soldaten, die im Prinzip ähnlich dachten wie die Leute vor den Toren. In Belarus gibt es solche politisierbaren regionalen Unterschiede nicht oder sie sind doch viel schwächer ausgeprägt.

Es spricht also derzeit alles dafür, dass Lukaschenko sich wird halten können. Denn das einzige Land, das ihn angesichts bestehender wirtschaftlicher Abhängigkeiten zum Rückzug drängen könnte, ist daran nicht interessiert: Russland. Moskau ist es gar nicht unlieb, dass Lukaschenko innenpolitisch geschwächt ist. Erst wenn er doch gehen müsste, bekäme es ein Problem.