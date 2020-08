Punktsieger Beschäftigte

Wolfgang Kumm/dpa Die Wahl eines Betriebsrats »könnte zu einem erhöhten Maß an Konfrontation führen«, befürchtet das Management von »N26« (Geschäftsräume in Berlin, 21.2.2018)

Sie haben sich vermutlich ausgetrickst gefühlt, die Manager. Punktsieg für die Beschäftigten bei der Smartphone-Bank »N26«. Noch bis wenige Stunden vor dem Termin der Wahlen der Vorstände, die in den kommenden Wochen Betriebsratswahlen organisieren wollen, war unklar, ob diese beim Startup-Unternehmen ab Donnerstag überhaupt stattfinden würden. Denn: Das Berliner Landesarbeitsgericht untersagte die Versammlungen. Die erste ging dennoch über die Bühne. Wie das? Dazu gleich.

Der Clinch zwischen Managementspitze und Teilen der aktuell rund 1.500köpfigen Belegschaft schwelt seit Monaten (siehe jW vom 7.8.). Führungsstil und Geschäftspolitik stehen in der Kritik – und dass eine betriebliche Mitbestimmung durch Betriebsräte bislang in den »N26«-Gesellschaften fehlt. Deshalb die Betriebsratsinitiative Engagierter, und deshalb die Gegenwehr von »N26«.

Am Dienstag hatten Unternehmensvertreter beim Berliner Landesarbeitsgericht Anträge auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen die Wahlversammlung eingereicht, denen tags darauf stattgegeben wurde, sagte Gerichtssprecherin Andrea Baer am Donnerstag gegenüber jW. Der Grund: Die Veranstalter hätten kein coronabedingtes Gesundheits- und Hygienekonzept vorgelegt, meinte ein »N26«-Sprecher gleichentags auf jW-Nachfrage. Zudem hätte »N26« gegenüber seinen Mitarbeitern eine Sorgfaltspflicht.

Mehr Aufschluss, warum die beiden Gründer Valentin Stalf und Maximilian Tayenthal gegen Betriebsräte opponieren, gibt eine Rundmail vom Montag an die Belegschaft. Ein solches Gremium stünde, zitiert das Onlineportal Finance Forward aus der Mail, »gegen fast alle Werte, an die wir bei N26 glauben«. Weiter heißt es: »Es untergräbt eine Kultur des Vertrauens und könnte zu einem erhöhten Maß an Konfrontation führen.« Statt dessen wolle das Management »den Bereich der Arbeitnehmervertretung auf ein neues, digitales und internationales Level bringen«, erklärte »N26« am Donnerstag auf jW-Anfrage.

Überzeugend klingt das nicht. »Gerade bei Unternehmen der ›New Economy‹ erleben wir, dass Arbeitgeber eine ›Herr im Hause‹-Mentalität an den Tag legen«, sagte Johanna Wenckebach, Direktorin des Hugo-Sinzheimer-Institut für Arbeits- und Sozialrecht, ebenfalls gestern dieser Zeitung. Konflikte lassen sich nicht am runden Tisch lösen, so Wenckebach, Beschäftigte brauchen verbriefte Rechte für ihre Interessenvertretung. Arbeit sei schließlich ein ungleiches Machtverhältnis. Vor allem müssten Initiatoren von Betriebsratswahlen besser vor Union Busting geschützt werden, betonte Wenckebach.

Die hielten am Wahltermin fest, verzichteten auf Widerspruch gegen die einstweilige Verfügung. Die Versammlung berief statt des ursprünglichen Personenkreises die im Betrieb vertretene Gewerkschaft neu ein, bestätigte Oliver Hauser, zuständiger Verdi-Gewerkschaftssekretär, im jW-Gespräch. Ein Schachzug, der durch das Betriebsverfassungsgesetz gedeckt ist – und der funktionierte: Der Wahlvorstand wurde gewählt und bereitet nun für die erste »N26«-Gesellschaft die Betriebsratswahl vor.

Das Unternehmen behauptet gegenüber jW weiterhin, »nicht gegen irgendeine Form der Arbeitnehmervertretung vorgehen« zu wollen. Eine Aussage ohne Wert. Nach jW-Informationen setzte das Management parallel zur Verdi-Aktion ein »Kick-off Event« für eine unternehmernahe, gelbe »alternative Mitarbeitervertretung« an. Davon lassen sich indes die Gewerkschafter nicht beirren: Sie wollen heute einen Vorstand für die Wahl künftiger Betriebsräte einer zweiten »N26«-Gesellschaft bestimmen.