Die Macht der Zahlen

Iranian Presidency Office via AP, File Die iranische Führung schätzt die Situation im Umgang mit der Covid-19-Seuche als äußerst herausfordernd ein

Hat die iranische Regierung die Zahl der Coronaopfer auf ein Drittel heruntergelogen? Genau das behauptete der britische Sender BBC am 3. August. Bis zum 20. Juli seien im Iran 42.000 Menschen mit Covid-19-Symptomen gestorben, während deren Zahl zu diesem Zeitpunkt vom Teheraner Gesundheitsministerium mit 14.405 angegeben wurde. BBC behauptete außerdem, dass die Zahl der infizierten Iraner mit 451.024 »fast doppelt so hoch« liege wie die offizielle Angabe von 278.827.

Die Faktenbasis dieser Meldung war so schlecht wie es in der Medienpraxis überhaupt nur möglich ist: Dem Sender seien von einer »anonymen Quelle« die angeblich streng verheimlichten Daten zugeschickt worden. Dazu hieß es in einer früheren Version des Artikels wörtlich: »BBC kann nicht verifizieren, ob diese Quelle für ein Organ der iranischen Regierung arbeitet, und kann auch die Wege nicht nachvollziehen, auf denen wir Zugang zu diesen Daten erlangten.« Mittlerweile wurde der Zusatz ersatzlos gestrichen.

Deutsche Medien stiegen trotzdem mit zweifelsfreier Begeisterung auf die Story ein. Der Berliner Tagesspiegel titelte am 4. August: »Zweite Coronawelle im Iran. Vom Regime in die Irre geführt. Die Pandemie wütet im Iran offenbar viel schlimmer, als es die Behörden zugeben. Fürchtet das Regime die Wut des Volkes?«

Das Wort »offenbar« entfaltet überhaupt in allen fragwürdigen Zusammenhängen in den deutschsprachigen Medien ein sonderbares Eigenleben. Vor vielen Jahren, als Journalisten ihre Sprache noch halbwegs beherrschten, stand »offenbar« nur ein paar Handbreit unter »offensichtlich« und signalisierte einen hohen Grad an Wahrscheinlichkeit. Heute wird es als Synonym für »angeblich«, »anscheinend« und »vielleicht« verwendet, wenn eine Geschichte klassischen journalistischen Standards nicht gerecht wird.

Zwei Umstände verdienen in diesem Zusammenhang Beachtung. Erstens: Irans offizielle Zahlen sind die an die Weltgesundheitsorganisation WHO gemeldeten und von dieser bisher nicht angezweifelten. Das ist ein Bereich, in dem die Iraner, ähnlich wie bei ihren an die Internationale Atomenergiebehörde IAEA in Wien übermittelten Daten, als äußerst korrekt und genau bekannt sind. Einfach deshalb, weil es für sie schlecht wäre, beim »Schummeln« erwischt zu werden, was relativ leicht passieren könnte.

Zweitens: Fragwürdige Behauptungen internationaler Medien zum Iran beruhen fast immer auf Erzählungen der unter vielen Aliasnamen agierenden »Volksmudschaheddin«, also einer beim Umgang mit Fakten völlig unzuverlässigen militanten Exilorganisation. Unter einem ihrer vielen Namen behaupteten sie als »Sekretariat des Nationalen Widerstandsrats des Iran« (NCRI) schon am 14. Juli, dass im Iran mehr als 70.800 Menschen an Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben seien. In ihrer mutmaßlich jüngsten Presseerklärung vom 12. August erhöhten sie die Zahl der angeblichen Todesopfer der Pandemie sogar auf 87.300. Das ist ungefähr doppelt soviel, wie die BBC gegenwärtig zu behaupten wagt.

An diesem Punkt sei klar gesagt: Die iranische Führung selbst schätzt die Situation im Umgang mit der Covid-19-Seuche als äußerst problematisch und herausfordernd ein. Seit in der ersten Aprilhälfte versuchsweise viele Einschränkungen aufgehoben oder gelockert wurden, ist die Zahl der durch Tests festgestellten Neuinfektionen ebenso wie die der Schwererkrankten und der Gestorbenen steil angestiegen. Viele Beschränkungen, darunter auch die Schließung von Schulen und Universitäten, wurden wieder in Kraft gesetzt. Gleichzeitig versucht die Regierung, die wirtschaftlichen Folgen eines totalen Lockdowns unter Kontrolle zu behalten. Für die Propaganda bedeutet das, dass es zwischen Warnungen, sich an alle Verordnungen zu halten, und Ermutigungen wild hin und her geht. Indessen geht aus Verlautbarungen, die vom Teheraner Gesundheitsministerium kommen, eindeutig hervor, dass man sich schwere Sorgen um die »Disziplin« der Bevölkerung macht.

Nun also zu den offiziell gemeldeten Zahlen. Vorweg: Iran liegt mit 334.000 jemals Infizierten, von denen die Mehrheit als »geheilt« gilt, auf Platz elf der weltweit am schwersten von der Pandemie betroffenen Länder – mit immerhin rund 82 Millionen Einwohnern. Das ist fast die Größenordnung der BRD. Bei den Sterbefällen mit dem Coronavirus schneidet Iran mit 226 Toten auf eine Million Einwohner deutlich besser ab als Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, Schweden, die USA und Brasilien. Das mag eine hohe Motivation sein, die aus Teheran an die WHO gemeldeten Zahlen radikal in Zweifel zu ziehen. Wirklich überzeugend ist das trotzdem nicht. Viel hat es vermutlich damit zu tun, dass Iran eine außerordentlich junge Bevölkerung hat, deren Risiko eher niedrig liegt.

Dennoch ist es nicht so, dass die vom Iran gemeldeten Tageszahlen nicht Anlass zu hoher Besorgnis gäben. Das Gesundheitsministerium berichtet in diesen Tagen regelmäßig von mehr als 2.000 Neuinfektionen, mal 2.350 und mal 2.450. Das ist nicht ganz doppelt soviel wie in der BRD, die etwas mehr Einwohner als der Iran hat. Ein großer Unterschied tut sich aber bei der Zahl der »Hospitalisierten«, also der im Krankenhaus Behandelten, sowie der Todesfälle auf. Im Iran wird durchschnittlich etwa die Hälfte aller positiv Getesteten »hospitalisiert«, und die Zahl der täglichen Todesfälle liegt um mehr als das Zehnfache über der BRD. Das lässt die Schlussfolgerung zu, dass die immer noch vergleichsweise geringe Zahl der Tests im Iran selektiv auf die »auffälligen« Fälle konzentriert ist und nicht die Gesamtheit des Infektionsgeschehens erfasst.