Jenseits einfacher Wahrheiten

Gemeinfrei/montage Wolfram von Eschenbachs Parzival. Links: Belakane bewirtet Gahmuret und dessen Gefolge; Mitte: Parzival, Beginn Prolog; rechts: Parzival und Condviramur (Werkstatt Diebold Lauber, um 1443–1446)

ich Wolfram von Eschenbach, / swaz ich von Parzivâl gesprach / des sîn âventiure mich wîste, / etslîch man daz prîste. / ir was ouch vil, diez smæhten Die Selbstnennung des Autors steht im Prolog seines Romans »Willehalm« (4)¹, in der er davon spricht, dass es manche gab, die das, was er in seinem ersten Roman »Parzival« erzählt habe, lobenswert fanden, dass es aber auch viele gab, die diesen Roman tadelten.

Den berühmtesten Verriss des »Parzival« schrieb Wolframs Zeitgenosse Gottfried von Straßburg. Er behauptete, es mache keinen Spaß (dan gat niht guotes muotes van / dan lit niht herzelustes an), den »Parzival« zu lesen, weil er zu verwirrend erzählt sei, sprachlich zu manieriert und inhaltlich bedenklich. Dagegen lobte er die Quellentreue, den klaren Stil und die eindeutige Botschaft eines Hartmann von Aue.

Vorläufer und Nachwirkungen

Anfang des 13. Jahrhunderts gab es fast so etwas wie einen publizistischen Streit um die Krone des Epikers. Heinrich von Veldeke und sein im letzten Drittel des 12. Jahrhunderts entstandener »Eneit« galt allen als das große Vorbild; Hartmann mit seinen Ende des Jahrhunderts entstandenen Artus-Romanen »Erec« und »Iwein«, dem »Gregorius« und dem »Armen Heinrich« war ein bewunderter Nachfolger. Wer aber würde der Literaturstar zu Beginn des neuen Säkulums sein?

Ernsthaft kamen nur Wolfram von Eschenbach und Gottfried von Straßburg in Frage, die sich beide zwischen 1200 und 1210 mit je einem bis heute im Kanon befindlichen Roman in Stellung gebracht hatten: Wolfram mit »Parzival«, Gottfried mit »Tristan«. Beide Romane wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von Richard Wagner einer musikdramatischen Verjüngungskur unterzogen, die das Bild der jeweiligen Stoffe im kulturellen Gedächtnis nicht nur der Deutschsprachigen bis heute nachhaltig prägt.

Gottfried stellte sich explizit in die Tradition von Heinrich und Hartmann. Auch er wollte quellentreu und eindeutig sein. So gab er sich etwa große Mühe, seinen Tristan als durchweg positiven Helden zu zeichnen (trotz Ehebruchs, für den er aber wegen des Zaubertranks nichts kann usw.). Die Liebe ist hier eine alle Konventionen sprengende, positive Kraft.

Ganz anders Wolfram: Auch er fand Heinrich bewundernswert (vor allem wegen seiner Beschreibungskunst), Hartmann allerdings schon weniger gut, Gottfried allenfalls konventionell. Er selbst kombinierte kühn verschiedene Quellen und Gefundenes mit Erfundenem, wob über das ganze Werk ein Netz aus Anspielungen, erfand neue Wörter. Wolfram wollte ein Original sein, kein Vollstrecker der Tradition.

Zeitgenössisch wurde die Überlegenheit Wolframs durchaus wahrgenommen. Sein Zeitgenosse Wirnt von Grâvenberc zum Beispiel lobte Wolfram bereits, nachdem er nur die erste Hälfte des »Parzival« zur Kenntnis genommen hatte: Noch nie zuvor habe ein Laie – also ein nicht klerikal-gelehrt ausgebildeter Autor – kunstvoller geschrieben (leien munt nie baz gesprach).

Dass dies letztlich mehrheitlich so gesehen wurde, zeigt schon die materielle Überlieferung. 16 vollständig erhaltene Codices, Bruchstücke in mindestens 66 weiteren Handschriften, der Straßburger Frühdruck von 1477, das alles beweist: Der »Parzival« war zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert im deutschsprachigen Raum so beliebt wie kein anderes mittelalterliches Epos. Nimmt man die moderne Rezeption hinzu – zum Beispiel die Auswahlübertragung von Johann Jakob Bodmer (1753), die Adaption durch den Romantiker Friedrich de la Motte-Fouqué (1832), die Bearbeitung für das Musiktheater von Wagner (»Parsifal«, 1882) oder das Opus magnum von Adolf Muschg (»Der Rote Ritter«, 1993) –, so lässt sich mit Fug und Recht sagen: Der »Parzival« ist der »einflussreichste Roman des deutschen Mittelalters« (Christian Kiening). Der zweite Roman von Wolfram (»Willehalm«), übertrifft, was die mittelalterlichen Zeugnisse angeht, sogar den »Parzival«. Er ist der bis in das 15. Jahrhundert hinein »am meisten verbreitete deutsche Roman« (Horst Brunner), und zwar im gesamten deutschen Sprachraum.

Die Literaturgeschichte hat also Wolfram schon rein statistisch recht geben müssen, was den Anspruch auf die Krone des beliebtesten deutschsprachigen Erzählers des Mittelalters angeht. Aber auch inhaltlich übertrumpft er bis heute seine Konkurrenten, weil er komplizierter – und darum für moderne Menschen interessanter ist. (Was, nebenbei gesagt, auch ein Licht auf die fragwürdige These wirft, dass das Einfache immer erfolgreicher als das Differenzierte sei.) Einer von Gottfrieds Hauptkritikpunkten an Wolfram lautet: Er habe keine eindeutige Botschaft. Das stimmt. Wolframs Texte sind aufs Ganze gesehen nicht eindeutig – und deswegen große Literatur.

»Parzival«

Parzivâl zum Beispiel wird von seiner Mutter künstlich dumm gehalten, damit er nicht den Lebenslauf seines Vaters wiederholt, der die Familie aus Abenteuerlust ins Unglück gestürzt hat. Natürlich kann sie nach damaliger Überzeugung damit nicht die vererbte »Art« des Vaters im Sohn unterdrücken, aber interessanter als das biologisch überholte Vererbungsmodell ist in dem Roman die dadurch motivierte Handlung. Parzivâl bleibt also geistig zurück und missversteht einige Ratschläge seiner Mutter, als er in die Welt aufbrach. »Mein Sohn«, hatte sie gesagt, »das lege ich dir noch ans Herz: Wo du Gelegenheit hast, von einer lieben Frau ein Fingerringlein zu erwerben und freundliche Worte, dort greif zu; das hilft dir gegen Traurigkeit. Du musst sie drängen um ihren Kuss und ihren Leib recht fest umfangen: Das bringt dir Glück und macht die Seele edel, wenn die Frau Unschuld hat und Güte.« (127 f.) Unterwegs traf Parzivâl auf eine in einem Zelt schlafende Dame, deren »süßer Leib« »reizend (…) anzuschauen« war. Er fällt über sie her, raubt ihr in Erinnerung an »die Lehre seiner Mutter« Küsse, einen Fingerring und eine Spange sowie ihre Mahlzeit. Als der Ehemann zu seiner Dame zurückkehrt, sieht er die Spuren des Geschehenen, glaubt sich von seiner Gattin betrogen, begegnet ihr mit »brutaler Feindschaft« und zwingt sie in demütigendem Aufzug mit ihm die Verfolgung des vermeintlichen Nebenbuhlers aufzunehmen. »Wären mir auch alle Frauen noch so bitter feind«, mischt sich der Erzähler ein, »das Unglück der edlen Jeschûte täte mir doch weh« (129–137). Und dieses Unglück hatte Parzivâl verursacht, wegen seiner »Dummheit« (142).

Auch in der Folge verhält sich Parzivâl häufig schlecht. Seine »Begehrlichkeit« nach dessen Rüstung ließ ihn einen Ritter auf sehr unritterliche Weise mit einem »Bauernspieß« töten; »später, als er es besser wusste, wäre es ihm lieber gewesen, er hätte es nicht getan« (161). Nach einem zweiwöchigen Chrashkurs in Ritterlichkeit, den er bei Gurnemanz absolviert (dessen Tochter er nebenbei das Herz bricht und sie dann sitzen lässt), befreit er eine belagerte Königin und gewinnt sie als Gattin, verlässt sie aber – wie sein Vater seinerzeit seine Mutter – bald wieder, »um Abenteuer zu bestehen« (223). In der Folge gerät er unversehens auf die Gralsburg, wo er – abermals in Erinnerung an einen falsch ausgelegten Rat, dieses Mal des Gurnemanz (»Ihr sollt nicht viel fragen«) – den Burgherrn nicht nach seinem Leiden fragt und so das von dem Lehrherrn angemahnte »Mitleid« (171) vermissen lässt. »Ach, dass er jetzt nicht fragte! Das kann mich noch heute traurig machen für ihn. (…) Und auch sein Wirt, der so freundlich war, erbarmt mich. Das Leiden, das ihn nicht losließ, war unaussprechlich« (240).

Das ist kein »Held«, sondern ein sehr fehlbarer Mensch; kein Vorbild, aber vielleicht ein Identifikationsangebot. Als Parzivâl wegen seines Fehlverhaltens von der Gralsbotin Kundrie zur Rede gestellt und verflucht wird, fühlt er sich ungerecht behandelt und sagt sich von Gott los, der ihn im entscheidenden Moment im Stich gelassen habe; und wenn der ihn dafür hasse, so wolle er das gern auf sich nehmen (332). Ohne Gottes Hilfe will er den Gral erneut suchen und die Sache besser machen, obwohl die Regel eigentlich lautet, dass die erlösende Frage von sich aus gestellt werden muss und nicht erst nach Instruktion des Fragestellers. Als sündenbeladener Mann zieht Parzivâl durch die Welt, um sein Glück von Gott zu »erzwingen« – was aber eigentlich unmöglich sei, wie er von einem Einsiedler (Bruder des Gralskönigs) belehrt wird: »Schaut doch nur an, wie es dem Lucifer erging und seinen Kameraden« (463). Und doch gelingt Parzivâl scheinbar genau das, nämlich den Gral zu »erjagen« (468), was den theologisch gebildeten Einsiedler am Ende in Erstaunen setzt: »Ein größeres Wunder ist kaum je geschehen. Ihr habt es Gott abgetrotzt, dass seine ewige Trinität es nach Eurem Willen gefügt hat.« (707 f.) Tatsächlich aber wollte Gott offenbar »sich seiner annehmen«, ohne dass Parzivâl das verdient hätte. In dem Roman prallen zwei theologische Positionen aufeinander, deren Widerspruch nicht aufgelöst wird: Ob man die Gnade Gottes durch Demut und gute Taten verdienen kann, seine Sünden durch »Buße« also abtun kann; oder ob man auf unbegreifliche Weise der willkürlich erteilten Gnade Gottes teilhaftig wird oder eben nicht?

Das ist kein Problem, das nur für mittelalterliche Menschen interessant ist. Auch der moderne Mensch kann sich seiner Stellung in der Welt nicht so sicher sein. Ist er Herr seines eigenen Schicksals, hat er einen freien Willen, oder ist er durch soziale und biologische Bedingungen determiniert?

»Willehalm«

Wolframs Texte verunsichern das Publikum eher, als dass sie einfache Wahrheiten parat hätten. Das zeigt sich auch in seinem anderen Roman »Willehalm«. Dessen Protagonist ist der legendäre Guillaume d’Orange, eine halb historisch, halb fiktive Figur französischer Heldensagen. Inhaltlich geht es um den Kampf zwischen Christen und Muslimen um die Vorherrschaft in Europa. Der Roman erzählt die beiden Schlachten von Alischanz (bei Arles in der Provence) und die Zeit dazwischen. In der ersten Schlacht bereiten die Sarazenen dem christlichen Heer eine vernichtende Niederlage. Nur Willehalm entkommt, kann sich nach Hause durchschlagen und geht dann an den Hof des fränkischen Königs, um von diesem ein neues Heer zu erbitten. Nach etlichen Konflikten erhält er Geld und Truppen, mit denen er wieder in die Provence zieht, die Sarazenen auf dem selben Schlachtfeld stellt und sie mit Mühe (und der Hilfe des gewaltigen Rennewart) besiegt.

Das Eigentümliche an Wolframs Roman ist, dass er nicht in der seinerzeitigen Kreuzzugslogik aufgeht. Hier sind nicht die Christen die Guten und die islamischen Sarazenen die Bösen wie in Wolframs Hauptquelle, dem französischen »Aliscans«. Vielmehr benutzt der Erzähler eine Technik, die »Zweischau« (Bodo Mergell) genannt wurde: Christen- und Heidenheer werden mit gleicher Aufmerksamkeit geschildert und gewürdigt. »Der doppelte Blick erfasst die christliche und die heidnische Welt als parallele Universen« (Joachim Heinzle). Die Herrschaftsstrukturen ähneln sich frappant, auf beiden Seiten wird für die Ehre, die Frauen und den Glauben gestritten. Natürlich wird letztlich klar, dass die heidnischen Götter (der Islam erscheint hier als polytheistische Religion) Dämonen sind und der Christengott der einzig wahre; aber die Menschen innerhalb der Handlung halten jeweils ihre Religion für die richtige. Dass der Sarazenenkönig Terramer Jesus nicht für Gott, sondern für einen Zauberer hält, wird ihm nicht zum Vorwurf gemacht; er ist sogar viel edelmütiger gezeichnet als der Frankenkönig. Der Orient ist kulturell ebenso wertvoll wie der Okzident; das war auch im »Parzival« schon so. Die große Leistung im »Willehalm« ist es, die Akzeptanz des Fremden noch unter den Bedingungen des Kriegs aufrechtzuerhalten. Der Krieg wird nicht glorifiziert; er ist »ein fragwürdiges Mittel der Konfliktlösung« und »eine furchtbare Erfahrung« für alle Seiten (Joachim Bumke). »Der Kampf war auf beiden Seiten schrecklich« (21); bei Alischanz »wurde so gekämpft, soll man es mit dem treffenden Wort bezeichnen, so ist es das Wort Mord« (10). »Der Leichengeruch war schrecklich, dazu der Gestank von Tierkadavern (…), es ging zu beiden Seiten um das Leben« (222). »Oh weh, welches Gemetzel ereignete sich dort auf beiden Seiten« (401).

Vergebens mahnt Gyburc – als Gattin Willehalms und Tochter Terramers in beiden Kulturen zu Hause – im Kriegsrat vor der zweiten Schlacht zur Milde. »Ihr Fürsten (…), ich ermahne euch, das Ansehen des Christentums zu mehren (…), und falls die Heiden eine Niederlage erleiden, so versündigt euch nicht: Hört auf den Rat einer unwissenden Frau und schont die Geschöpfe Gottes! (…) Schenkt Gott euch dort den Sieg, so zeigt im Kampf Barmherzigkeit!« (308 f.)

Auch die Sarazenen sind also »Geschöpfe Gottes«, so wie alle Menschen zunächst einmal als Heiden auf die Welt kommen und es bis zu ihrer Taufe bleiben. Auch Heiden verdienen Barmherzigkeit. Der Erzähler kommentiert: »Ist das Sünde, dass man die wie Vieh erschlug, die niemals etwas von der Taufe erfahren hatten? Ich behaupte, dass das eine große Sünde ist: Alle zweiundsiebzig Völker, die ihm gehören, sind samt und sonders Gottes Schöpfung« (450). Die 72 Völker, das meint in der Vorstellung des Mittelalters die gesamte Menschheit; übrigens, so provoziert der Erzähler an anderer Stelle, seien es »nicht einmal zwölf« Völker, »in denen man die Taufe kennt« (73).

»Willehalm« steht quer zur Kreuzzugsideologie seiner Zeit. 29mal wechselt der Erzähler die Seite, von der aus erzählt wird. Der Roman ist anders als seine Vorlage, die Landgraf Hermann von Thüringen besorgte, ein Antikriegsroman. Möglicherweise ist auch das ein Grund dafür, dass er Fragment blieb. Vielleicht war dem Sohn des ersten Mäzens – ein mittelalterlicher Dichter brauchte fürstliche Mäzene, die Quellen, Material und Unterhalt bereitstellten – der Text zu versöhnlerisch: Immerhin starb Ludwig von Thüringen, der 1217 seinem Vater in der Herrschaft folgte, später auf einem Kreuzzug gegen den Islam.

Andere in der Forschung erwogene Gründe für das Abbrechen des Texts sind zweitens: Der Autor sei über der Verfertigung seines Romans verstorben; drittens: Der Autor habe keinen befriedigenden Schluss gefunden, weil der historische Stoff ihn anders als der phantastische des »Parzival« nicht hergab und Wolfram das Happyend des französischen »Aliscans« zu trivial erschien; viertens: Der Autor habe in dem Vorliegenden schon »alles gesagt, was er sagen wollte« (Friedrich von der Leyen).

Wer war der Mann?

Wer aber war der Mann, der diese erstaunlichen und bis heute lesenswerten Romane geschrieben hat und der vor rund 800 Jahren aus der Geschichte verschwand? »Es ist erbärmlich wenig, was wir über Wolframs Leben wissen. Dass von anderen Dichtergrößen der Zeit, einem Hartmann von Aue oder einem Gottfried von Straßburg, noch weniger bekannt ist, bleibt ein schwacher Trost« (Joachim Heinzle). Immerhin wissen wir über Wolfram doch erstaunlich viel, obwohl – anders als zum Beispiel im Fall Walthers von der Vogelweide – keine einzige Urkunde existiert, die Wolframs Existenz historisch beglaubigen würde. Sie ist allein literarisch belegt: durch Selbstzeugnisse und Erwähnungen in Werken der Zeitgenossen.

Wann er geboren wurde, wissen wir nicht; meistens wird angenommen, dies sei in den 1170er Jahren gewesen. Vermutlich stammte er aus Obereschenbach (seit 1917: Wolframs-Eschenbach). Ob er eine reguläre Schulausbildung genossen hat, ist unklar; immerhin konnte er wohl lesen und schreiben, mit lateinischen Texten umgehen und Französisch verstehen. Möglicherweise hat er das Ritterhandwerk erlernt. Er hatte Gönner in seiner fränkischen Heimat, die Grafenfamilien von Wertheim und von Abenberg, die Freiherren von Trühendingen und von Durne, deren Burg Wildenberg Wolfram in der Gralsburg Munsalvaesche ein Denkmal setzte.

Vermutlich hatte er sich schon als Minnesänger profiliert (Pz 114: »Ich bin Wolfram aus Eschenbach und verstehe was vom Liederdichten«), als er um 1200 den Auftrag erhielt, Chrestiens des Troyes (Chrétien des Troyes’) »Perceval« einzudeutschen, von wem ist unklar. Wolfram erledigte seine Aufgabe sehr selbstbewusst: Chrestien habe die Geschichte verfälscht, weswegen er die »wahre Geschichte« erzähle, wie sie der Provenzale Kyôt überliefert habe (827) – freilich hatte Wolfram diesen Kyôt erfunden!

Um 1203 kam Wolfram mit dem unvollendeten »Parzival« an den Hof des Thüringer Landgrafen, der ihn nach Abschluss des Romans mit dem »Willehalm« beauftragte. Das war um 1210. Zwischenzeitlich lebte Wolfram wohl wieder eine Reihe von Jahren in seiner fränkischen Heimat, das zweite Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts aber erneut in Thüringen. Dort arbeitete er am »Willehalm« und an den beiden »Titurel«-Fragmenten, welche frei erfundene Ergänzungen zu einer Nebenhandlung im »Parzival« sind, nämlich den vier »Sigûne und Schîânatulander«-Episoden (Prequels und Seitenerzählungen sind keine Erfindung der »Star Wars«-Macher). Am 25. April 1217 starb Hermann von Thüringen. Im »Willehalm« wird der Landgraf im letzten Buch des Fragments noch einmal erwähnt (417), wie es scheint schon als Verstorbener. »Willehalm« wurde jedenfalls spätestens 1220 abgebrochen. Wie es mit Wolfram weiterging, wann und wo er starb, ist unbekannt.

Von seiner »Art« muss man sich selbst ein Bild machen, indem man seine Texte liest. Wolfram modellierte eine stark konturierte Erzählerfigur, die er »Wolfram aus Eschenbach« nannte. Nicht alles, was dieser Erzähler von sich behauptet, darf man dem Autor zurechnen; der spielte nämlich ein Rollenspiel. Doch dieser semifiktionale Erzähler gehört zum Spannendsten, was Wolfram zu bieten hat. Immer wieder wendet er sich an sein Publikum, kommentiert die Handlung, reißt mehr oder weniger gelungene Witze. Häufig zeigt er sich emotional betroffen von dem, was er erzählt. Hier ist es besonders das Leid, das Menschen erdulden müssen, was ihn immer wieder fassungslos macht.

Jedenfalls behält der Ich-Erzähler alle Fäden der Geschichten in der Hand. Wohlkalkuliert spielt er mit dem Wissensstand von Figuren und Publikum, ganz wie »es der Geschichte willkommen« sei (Pz 452). Bald enthüllt er diesem, was jene noch nicht wissen – zum Beispiel weiß Parzivâl anders als die Hörenden die längste Zeit über nicht, dass seine Mutter aus Kummer darüber, dass er sein Zuhause verließ, gestorben ist –; bald enthält er ein bestimmtes Wissen diesem und jenen zugleich vor; Parzivâl weiß nicht: Wer ist der schöne alte Mann in der Kemenate, in die die Königin auf der geheimnisvollen Burg den Wunderstein bringt? »Wer er war, davon sollt ihr später hören. Dann wird euch auch der Wirt, die Burg, das Land von mir genannt, doch nachher erst zu seiner Zeit, da, wo es hingehört« (241).

Außer in der Gestaltung der Erzählerrolle wirkt Wolframs Zweifel darüber, was richtig und wahr ist, erstaunlich modern. Von der Verweigerung des positiven Helden und den Perspektivwechseln war schon die Rede. Die Aufwertung der Frauenfiguren im Vergleich zu zeitgenössisch gängigen Mustern gehört dazu. Gyburcs (auch militärische) Selbständigkeit wurde schon erwähnt; auch scheint sie im »Willehalm« ein Sprachrohr des Autors zu sein. Im »Parzival« stellt der Erzähler das herrschende Patriarchat in Frage, nicht nur implizit – indem im wesentlichen Frauenfiguren den Protagonisten durch das Leben ›leiten‹ –, sondern auch explizit, indem er zum Beispiel die Berechtigung der Bestrafung Jeschûtes durch ihren Ehemann ironisch kommentiert: Dagegen ließe sich nichts sagen, »vorausgesetzt, dass dem Mann wirklich Gewalt gegeben ist über das Weib« (264).

Dazu passt, dass »Wolfram« im Prolog des »Parzival« ausdrücklich betont, nicht nur »von Männern«, sondern auch von »Frauen« zu erzählen, und zwar für »Weib und Mann«, überzeugt davon, dass er »von weiblichem Weibestum« und »Mannes Mannheit« bestens unterrichtet sei (2-4). Vielleicht erzählte er sogar eher für Frauen (so dass Heinzle erwog, ob bei der Suche nach Mäzenen statt nach einem Gönner eher nach einer Gönnerin zu fragen sei)? Jedenfalls beendet Wolfram seinen »Parzival« mit der Bemerkung: »Edle Frauen mit Verstand werden mich noch mehr in Ehren halten (…), weil ich diese Geschichte zu Ende erzählt habe. Und wenn das einer Frau zuliebe geschehen ist, so schuldet die mir dafür ein paar Worte, aber süße« (827).

Anmerkung

Arnd Beise schrieb an dieser Stelle zuletzt am 9. Mai über den Baron von Münchhausen.