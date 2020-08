Topcop des Tages: Kamala Harris

Seth Wenig/AP/dpa Stolz auf ihr unnachgiebiges Vorgehen gegen Kiffer: Die demokratische Kandidatin für das Amt des Vizepräsidenten Kamala Harris

Joseph Biden weiß um die Sorgen und Wünsche der schwarzen Community in den USA: Als junger Senator aus Delaware unterstützte er in den siebziger Jahren Maßnahmen der »Rassentrennung«. 1994 votierte er für das Kriminalitätskontrollgesetz, das zum Ziel hatte, Masseninhaftierungen von Schwarzen zu ermöglichen. Nun hat der Präsidentschaftskandidat der Demokraten eine schwarze Frau als mögliche Vizepräsidentin nominiert: Und was für eine! Ausgerechnet Kaliforniens Senatorin Kamala Harris soll Biden die Stimmen der »Black Lives Matter«-Bewegung sichern.

Dabei weigerte sie sich, nachdem Michael Brown 2014 in Ferguson durch einen Polizisten umgebracht worden war, als Justizministerin von Kalifornien mehrere ähnliche Fälle in ihrem Bundesstaat untersuchen zu lassen. Es sei nicht ihr Job, hieß es. Stolz nannte sie sich in der Vergangenheit einen »Topcop«, der mehr als 1.500 Menschen wegen »Marihuanavergehen« hinter Gitter gebracht habe.

Als Kaliforniens Oberster Gerichtshof entschied, Insassen aus den Gefängnissen zu lassen, da diese überfüllt seien und dies eine Grausamkeit darstelle, kämpfte sie juristisch dagegen – mit dem Argument, dass dem Bundesstaat in diesem Falle billige Gefängnisarbeiter, im Grunde Sklavenarbeiter, fehlen würden. Auch die außerordentlich guten Beziehungen zur Pro-Israel-Lobby AIPAC bringt Harris als Qualifikation mit.

Um so erstaunlicher, dass US-Präsident Donald Trump Harris’ Nominierung eine »Übernahme der Demokraten durch radikale Linke« nannte. Man wünschte, es wäre so. Aber apropos Linke: Bernard Sanders begrüßte Bidens Entscheidung. »Sie versteht, was man braucht, um sich für arbeitende Menschen einzusetzen (…)«, twitterte der ehemalige Präsidentschaftsbewerber. Dabei sagten er und sein Team nach dem Ende seiner Kampagne, man habe die Schlacht verloren, aber den Krieg werde man gewinnen. Na dann.