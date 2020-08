Angst vor Krieg

AP Photo/Burhan Ozbilici Das türkische Forschungsschiff »Oruc Reis« noch vor der Küste bei Antalya am 27. Juli

In der griechischen Bevölkerung wächst die Angst vor einem Krieg mit dem Nachbarn Türkei. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis verlangte am Dienstag nachmittag nicht nur eine Sondersitzung der Außenminister der Europäischen Union, sondern versetzte auch das griechische Militär in höchste Alarmbereitschaft. Soldaten, die kurz vor dem 15. August, einem der höchsten orthodoxen Kirchenfeste zu Ehren der »Panagia« (der Allerheiligen), in den Urlaub gefahren waren, wurden in die Kasernen zurückbefohlen. Gegen die »türkische Bedrohung« hat sich in Athen eine breite politische Bewegung zusammengeschlossen. Seit Wochenbeginn hatte Mitsotakis Repräsentanten aller Parteien empfangen und sich die Unterstützung für einen möglichen bewaffneten Einsatz gesichert.

Lediglich der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Griechenlands (KKE), Dimitris Koutsoumbas, warnte davor, sich für »die Absichten von NATO, EU und USA« einspannen zu lassen. Wie Koutsoumbas am Dienstag nach seinem Gespräch mit Mitsotakis vor Journalisten erklärte, bedienten sich NATO und USA der »türkischen Agressivität«, um ihre eigenen geopolitischen Interessen in der Region zu verfolgen. Der Athener Tageszeitung Efimerida ton Syntakton (Efsyn) sagte der KKE-Chef, all jene, die sich in den USA, der NATO und der EU angeblich für die Rechte der Griechen einsetzten, »komplizieren ständig die Situation und legen Feuer im östlichen Mittelmeer«.

Im ausufernden Streit zwischen Griechenland und der Türkei geht es vordergründig um die offenbar reichen Erdgasvorkommen in der Ägäis. Bedroht von den äußerst aggressiv vorgetragenen Ansprüchen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sehen sich vor allem die Bewohner Kretas und des nur neun Quadratkilometer kleinen Eilands Kastelorizo unmittelbar vor der südwestlichen Küste der Türkei. Erdogan hatte in den vergangenen Tagen wiederholt erklärt, er werde die den Griechen 1923 im Vertrag von Lausanne zugesprochenen Hoheitsrechte über die genannten Inseln nicht länger anerkennen. Im Rahmen dieser für die Griechen nicht hinnehmbaren türkischen Außenpolitik hatte der türkische Präsident das Forschungsschiff »Oruc Reis« in die Gewässer bei Kastelorizo geschickt, ein Gebiet, das Griechenland als seine »ausschließliche Wirtschaftszone« bezeichnet.

In seinem Antrag auf eine Sondersitzung der EU-Außenminister bezog sich der rechtskonservative Mitsotakis offenbar auch auf Artikel 42, Absatz 7 des EU-Vertrags, der jedem Mitgliedstaat »Beistand im Fall eines bewaffneten Angriffs auf sein Hoheitsgebiet« verspricht. Erdogans Forschungsschiff fährt zwar in Begleitung einer Flotille der türkischen Kriegsmarine, einen »bewaffneten Angriff« gab es bisher allerdings nicht. Politische Beobachter sehen in der aggressiven Rhetorik Erdogans und der Entsendung der »Oruc Reis« daher eher ein Manöver, mit dem der Präsident von schweren innenpolitischen, vor allem wirtschaftlichen Problemen ablenken und den türkischen Nationalismus anheizen will. Welche Rolle die unter US-Präsident Donald Trump unberechenbar gewordene Außenpolitik und die US-Wirtschaftsinteressen spielen, ist in Athen eine derzeit immer wieder gestellte Frage.

Die den USA traditionell kritisch gegenüberstehende griechische Linke, in diesem Fall durchaus bestätigt von einer deutlichen Mehrheit der Bevölkerung, sieht die US-Amerikaner im Fall eines bewaffneten Konflikts eher auf seiten des Autokraten Erdogan. Davor hatte auch der Komponist und Widerstandsheld Mikis Theodorakis vor zwei Wochen in einem Interview mit junge Welt ausdrücklich gewarnt. »Verbündete« der Griechen sind in der aktuellen, vorerst nur verbalen Auseinandersetzung zwischen den Nachbarstaaten, Ägypten, Israel und Zypern. Ende des Monats will die türkische Regierung nach Angaben ihres Außenministers Mevlüt Cavusoglu dennoch neue Lizenzen für Forschungsarbeiten und Probebohrungen »im westlichen Teil unseres Festlandsockels« vergeben, der allerdings unter griechischen Hoheitsgewässern liegt. Cavusoglus Drohung, die Türkei sei »entschlossen, ihre Rechte zu verteidigen«, gleicht für Athen einer Kriegserklärung.