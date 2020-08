Swen Pförtner/dpa Noch ein VW-Skandal? Der Streit mit dem früheren Zulieferer Prevent spitzt sich zu (Wolfsburg, 13.4.2018)

Die Abhöraffäre bei Volkswagen im Zusammenhang mit seinem früheren Zulieferer Prevent hat immer mehr das Zeug zum Krimi. Nach einem Medienbericht vom Montag gehen Strafverfolger dem Verdacht eines Brandanschlags auf eine Wohnung des mutmaßlichen konzerninternen Spitzels nach. Gegen den fraglichen Manager, der in der Vergangenheit über ein Jahr lang interne Sitzungen einer VW-Arbeitsgruppe heimlich mitgeschnitten haben soll, hatte VW in der zurückliegenden Woche Strafanzeige gestellt. Wie die Staatsanwaltschaft Braunschweig zu Wochenanfang mitteilte, war dessen Haus in einem kleinen niedersächsischen Dorf Ende Mai vorsätzlich in Brand gesetzt und komplett zerstört worden, Personen kamen nicht zu Schaden.

Erst in der zurückliegenden Woche hatte der VW-Konzern Strafanzeige gegen den enttarnten und umgehend freigestellten Manager gestellt. Kurz davor hatte das Onlinemagazin Business Insider die Vorgänge um die sogenannten VW-Tapes enthüllt. Nach den Recherchen hat ein leitender Mitarbeiter in den Jahren 2017 und 2018 die Gesprächsinhalte mehrerer Strategiesitzungen der Sondereinheit »Projekt 1« systematisch aufgezeichnet. Die Tonbandaufnahmen im Umfang von fast 50 Stunden dokumentierten »eindrücklich«, mit welchen Mitteln der Autobauer »nicht selten am Rande der Illegalität« einen missliebigen Geschäftspartner »abservieren« wollte, schrieb das Magazin Ende Juli.

Mit der bosnischen Prevent-Gruppe hatte VW schon seit längerem im Clinch gelegen. Die Zusammenarbeit, die zuvor 40 Jahre lang ziemlich reibungslos gelaufen war, gestaltete sich seit 2010 wegen des starken Preisdrucks der Wolfsburger zunehmend schwieriger. Während andere Zulieferer sich dem Diktat fügten, setzten die Bosnier auf Konfrontation, die 2016 in einem Lieferstopp gipfelte: Als zwei Prevent-Tochterfirmen den Nachschub an Getriebegehäusen und Sitzbezügen einstellten, musste VW die Produktion von Golf- und Passat-Modellen tagelang aussetzen, Tausende Beschäftigte in Kurzarbeit schicken und Millionenverluste hinnehmen. VW streckte daraufhin die Waffen, forcierte aber zugleich Pläne, Prevent ein für allemal rauszuwerfen, was schließlich 2018 mit der Kündigung sämtlicher Verträge erfolgte.

Bei Volkswagen mutmaßt man, dass Prevent hinter dem Lauschangriff steckt und will den Fall vor Gericht untersuchen lassen. Die Gruppe bestreitet dies und hat prompt ankündigt, selbst rechtliche Schritte gegen den Autokonzern zu prüfen. Bei der Angelegenheit stünden »Verstöße gegen das Kartellrecht, mögliche Aktien-Insider-Transaktionen, Falschaussagen gegenüber Behörden und Gerichten sowie ein inakzeptabler Umgang mit vielen Zulieferern im Raum«, zitierte das Handelsblatt vom Dienstag einen Firmensprecher.

Damit könnte er recht behalten. Zum Beispiel sollen die Aufzeichnungen Hinweise darauf liefern, wie VW 2018 bei der Übernahmeschlacht um den bayerischen Zulieferer Grammer darauf hinwirkte, dass das chinesische Unternehmen Ningbo Jifeng das Rennen machte. Nicht nur war dessen drittgrößter Kunde damals VW, mit dem Deal wurde ganz nebenbei auch die Prevent-Gruppe kaltgestellt, die selbst 19 Prozent bei Grammer hielt und nach dem Deal von Bord ging. Um die Bosnier auszubooten, soll es ferner »konkrete Überlegungen« gegeben haben, dass VW, Daimler und BMW sich gemeinsam bei Grammer einkaufen, um die renitenten Zulieferer abzuwehren. Obwohl entsprechende Äußerungen per Tonbandmitschnitt belegt sein sollen, bestritt VW auf Anfrage des Magazins abgestimmte Handlungen der drei größten deutschen Autohersteller.

Derweil lässt sich wild spekulieren, was hinter dem Brandanschlag auf das Haus des geschassten Managers steckt. Wusste man bei VW schon früher Bescheid über seine Rolle und traf Vorkehrungen, um dem durch den Abgasskandal diskreditierten Weltkonzern weiteres Ungemach zu ersparen? Setzte Prevent ihn unter Druck, damit er die Identität seines Auftraggebers für sich behält? Oder hat der »Geschädigte« selbst gezündelt, um die Versicherungssumme einzustreichen? Dagegen spricht jedoch, dass die Staatsanwaltschaft ihn noch Monate nach der Tat als Geschädigten führt und gegen Unbekannt ermittelt.

Sehr bekannt ist dagegen ein Exkanzler, dessen Name auf den Audiodateien wiederholt genannt wird: Gerhard Schröder. Dieser habe sich »eingeschaltet«, um seine Beziehungen für VW spielen zu lassen, soll zu hören sein. Eine Managerin schlug demnach vor, er solle seine Nähe zu Präsident Wladimir Putin nutzen, um Prevent den Geldhahn in Russland abzudrehen. Auf Anfrage von Business Insider sagte Schröder zur Sache »gar nichts«.