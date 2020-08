Ernsts Anwaltskarussell

Thomas Lohnes/Getty Images Europe/Pool/dpa Die Anwälte im Lübcke-Prozess kommen und gehen wie die Tatversionen: Stephan Ernsts Verteidiger Frank Hannig (l.) und Mustafa Kaplan (16.6.2020)

Seit dem Mord an Walter Lübcke hat der Hauptbeschuldigte Stephan Ernst nicht nur mehrere Versionen von der Tötung Kasseler Regierungspräsidenten erzählt, sondern auch mehrere Verteidigerkonstellationen ausprobiert. Wie beides jeweils zusammenhing, erläuterte er diese Woche vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main.

Wenige Wochen nach der Tat im Juni 2019, als er noch von dem rechten Szeneanwalt und Ex-NPD-Funktionär Dirk Waldschmidt vertreten wurde, hatte Ernst gemäß der DNA-Spurenlage am Tatort gestanden, selbst den tödlichen Schuss auf Lübcke abgegeben zu haben. Von seinem Komplizen Markus Hartmann waren dort – soweit bekannt – keine entsprechenden Spuren gefunden worden.

In dem detaillierten Geständnis hatte Ernst auch geschildert, wie er sich in die Wut auf Lübcke hineingesteigert habe, nachdem der Christdemokrat auf einer Bürgerversammlung im Herbst 2015 die Aufnahme von Flüchtlingen verteidigt hatte.

Als Ernst Anfang Juli 2019 den Verteidiger gewechselt hatte und zunächst von dem Dresdner Anwalt Frank Hannig aus dem Pegida-Spektrum vertreten wurde, brachte er Hartmann als zweiten Mann am Tatort ins Spiel. Außerdem behauptete Ernst in dieser Version, nicht er selbst, sondern der Komplize habe die Waffe in der Hand gehalten, als sich auf Lübckes Terrasse der tödliche Schuss gelöst habe. Aus dem Mord wurde hiermit ein Unfall, eine aus dem Ruder gelaufene Bedrohung. Hannig war nach Ernsts Aussage vom Montag selbst auf ihn zugekommen – von seinem vorherigen Anwalt Waldschmidt hatte er bereits »in der Szene gehört«, zitierte ihn die Deutsche Presseagentur.

Zu Beginn der Hauptverhandlung vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main im Juni dieses Jahres wollte sich Ernst, der nun von Hannig sowie dem Kölner Anwalt Mustafa Kaplan vertreten wurde, nicht sofort äußern.

Die dritte Version, in der Ernst zwar selbst und mit Absicht geschossen hat, aber zuvor von Hartmann aufgehetzt worden war, ließ Ernst am 5. August von Kaplan vor Gericht verlesen, nachdem er Hannig Ende Juli das Vertrauen entzogen hatte. Grund für den ebenfalls von Kaplan verlesenen Entpflichtungsantrag war, dass der Anwalt ohne Rücksprache mit seinem Mandanten Anträge gestellt hatte, die darauf abzielten, Lübcke und dessen Söhne wegen angeblich krummer Windkraftgeschäfte zu diskreditieren. Der Vorsitzende Richter Thomas Sagebiel hatte dazu laut einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 27. Juli an Hannigs Adresse gesagt: »Wissen Sie eigentlich, dass Sie Ihrem Mandanten schaden? Sollen wir gleich wegen einer rechtsterroristischen Vereinigung ermitteln?« Kaplan erklärte dazu, sein Mandant habe kein Interesse daran, dass der Getötete und seine Söhne »dermaßen mit Dreck beworfen« würden, er distanziere sich ausdrücklich von Hannigs Anträgen.

Nach der neuesten Geständnisversion war Ernst nun also selbst der Todesschütze, Hartmann aber eine Art Mentor und geistiger Vater des Attentats. Kaplan, der diese Version im Namen von Ernst vortrug, ist politisch schwerer einzuordnen als Hannig oder gar der Ex-NPD-Funktionär Waldschmidt, der Ernst davon abgeraten soll, Hartmanns Anwesenheit am Tatort zu erwähnen. Dies jedenfalls erklärte Ernst am Montag auf Nachfragen, wie es zu den verschiedenen Versionen gekommen sei. Im Münchner NSU-Prozess hatte Kaplan Geschädigte des Nagelbombenanschlags in der Kölner Keupstraße vertreten, im Plädoyer allerdings engagierte Kollegen aus den Reihen der Nebenklage dafür kritisiert, dass sie eine umfassende Aufklärung des NSU-Netzwerks gefordert und die Rolle der Behörden thematisiert hatten.

Waldschmidt dagegen war im NSU-Prozess als Beistand für Szenezeugen aufgetreten – manche kannten ihn sicher noch als Landesvize der NPD in Hessen, der er im Jahr 2006 gewesen war.