Nayra Halm/Fotoarena/imago images Irgendwie muss das Geld ja gewaschen werden: Auch in Brasiliens Liga wird wieder gekickt (Flamengo – Atlético Mineiro, 9.8.2020)

Einen wunderschönen guten Morgen! Am Sonnabend startete die brasilianische Meisterschaft der Série A im Futebol, auch Brasileirão genannt. Die 62. Edition dieses Wettbewerbs sollte ursprünglich im Mai beginnen, musste aufgrund der von Staatspräsident Jair Messias Bolsonaro als »kleine Grippe« (heuer drei Millionen Infizierte in Brasilien) bezeichneten Pandemie jedoch verschoben werden. Dass der Fußball in Brasilien nach den Provinzturnieren jetzt auch auf Bundesebene zurückkehrt, ist ein Skandal. Die meisten Fans hatten sich klar dagegen ausgesprochen, und die sanitäre Situation im Land ist nach wie vor schlecht. Ein Pulverfass. Und so wird wohl hauptsächlich deshalb gespielt, weil die Topklubs Europas wie immer nach neuem Fleisch gieren, irgendwie muss das Geld ja gewaschen werden.

Den ersten Brasileirão 1959 gewann Esporte Clube Bahia aus Salvador im Norden. Den letzten vergangenes Jahr der Regattaverein Flamengo aus Rio de Janeiro. Für Flamengo war es der sechste Meistertitel. Genauso oft stand der São Paulo FC an der Spitze. Nur Corinthians (sieben), der Santos FC (acht) und Palmeiras (zehn) – alle aus São Paulo – feierten öfter. Flamengo gilt auch dieses Jahr als der große Favorit. Der portugiesische Trainer Jorge Jesus (fünf Titel in zwölf Monaten) hat den Klubvizeweltmeister nach überstandener Covid-19-Infektion verlassen und ist zu Benfica Lissabon zurückgekehrt. Auf ihn folgte der Spanier Domènec Torrent Font, von 2008 bis 2018 Assistent von Pep Guardiola bei Barça, Bayern und Manchester City, ehe er einen Ausflug in die Major League Soccer unternahm. Dort ersetzte er im Juni 2018 bei dem 2013 von Manchester City und den New York Yankees gegründeten Franchise New York City Football Club (seit 2015 in der MLS) den Franzosen Patrick Vieira, der nach Nizza wechselte. Torrent führte die New Yorkers auf Anhieb bis in die Semifinals der Eastern Conference, wo dann allerdings gegen den späteren MLS-Cup-­Meister Atlanta United des Argentiniers Gerardo »Tata« Martino Endstation war. In der Saison 2019 stellten die Schutzbefohlenen Torrents dann mit 64 akkumulierten Punkten im Osten gar einen neuen Liga­rekord auf, scheiterten aber erneut in den Semifinals und im eigenen Stadion – diesmal am Toronto FC. Dafür qualifizierte Torrent die New Yorkers erstmals für die Champions League der Concacaf, der Konföderation der nord- und zentralamerikanischen sowie Karibischen Fußballverbände. Dort erreichte das Team, jetzt bereits mit dem Norweger Ronny Deila (einzige Auslandserfahrung: Celtic Glasgow) auf der Kommandobrücke, das Viertelfinale. Vor dem Rückspiel gegen UANL Tigres wurde der Wettbewerb wegen der Pandemie bis auf weiteres ausgesetzt.

Ob Torschützenkönig Gabigol, Gerson oder Bruno Henrique – Flamengo hat die Truppe zusammenhalten können, sich allerdings auch nicht verstärkt. Torrent, den alle nur Dome nennen und der bis Ende 2021 unterschrieben hat, wird in jedem Fall auch Glück brauchen. Seit dem Millennium hat beim »Fla« 46mal der Trainer gewechselt, und der Auftakt gegen das Atlético Mineiro von Jorge Sampaoli ging im Maracanã gründlich in die Hosen. Den einzigen Treffer notierte Filipe Luís (in die eigenen Reusen). Vizemeister Santos FC machte es kaum besser und kam daheim gegen Aufsteiger Red Bull Bragantino nicht über ein Einserremis hinaus, wobei den Gästen aus Bragança Paulista in Minute 93 der Ausgleich gelang. Einige Teams mussten noch in den Finals der Bundesstaatenturniere nachsitzen, so der Meisterschaftsdritte Palmeiras, der im Elfmeterschießen gegen Corinthians nach zwölf langen Jahren wieder den Paulistão gewann.

Das Match zwischen dem Goiás Esporte Clube und dem São Paulo FC wurde zwei Minuten vor dem Anpfiff abgesagt, weil durchsickerte, das zehn Kicker der Gastgeber positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Acht standen auf dem Platz.