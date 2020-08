Rotlicht: Whistleblower

Matt Dunham/AP Photo/dpa Mit einer kreativen Protestaktion forderte die Modedesignerin Vivienne Westwood am 21. Juli die Freilassung des in Großbritannien inhaftierten Assange

Die Anhörung im Verfahren um die Auslieferung des als »Whistleblower« bekannten Journalisten Julian Assange an die USA steht bevor. Was aber meint dieser Ausdruck? Unter dem Begriff – zu Deutsch mit Enthüller oder Hinweisgeber übersetzbar – versteht man im Allgemeinen eine Person, die gesellschaftlich relevante und geheimgehaltene Informationen aus Behörden, Institutionen und Unternehmen an die Öffentlichkeit bringt.

Beispiele gibt es unzählige, auch abseits der berühmtesten Fälle der Gegenwart, wie den Enthüller des NSA-Überwachungsprogramms PRISM, Edward Snowden, oder die ehemalige US-Soldatin Chelsea Manning. Das Whistleblowing blickt auf eine lange Tradition zurück, so deckten etwa der Journalist Carl von Ossietzky und der Flugzeugkonstrukteur Walter Kreiser 1929 in der Zeitschrift Die Weltbühne den nach den Bestimmungen des Versailler Vertrags verbotenen Aufbau einer Luftwaffe durch die Reichswehr auf – ein exemplarischer Fall auch aufgrund der für Whistleblower typischen Verzahnung mit investigativem Journalismus. Denn wer Geheimnisse mitteilt, ist zumeist auf etablierte Medien angewiesen, um einen relevanten Teil der Öffentlichkeit erreichen zu können. Der an sich sinnvollen Rolle der Journalisten als kritischen Prüfern und Vermittlern steht dabei das Problem entgegen, dass Whistleblower dadurch von den Marktmechanismen der Medienbranche abhängig werden. Auch unabhängige Plattformen wie das auf Spenden angewiesene Portal Wikileaks können dem nicht gänzlich entfliehen.

Wer sich Listen mit Enthüllungsgeschichten ansieht, kommt zudem nicht umhin zu bemerken, dass sich dort fast ausschließlich Fälle aus westlichen Staaten finden. Das Hüten von Geheimnissen ist zwar ebenso wie ihr Aufdecken in allen Staaten unvermeidlich, solange sie in einem Konkurrenzverhältnis zueinander stehen. Und auch in sozialistischen Staaten gibt es neben der nachvollziehbaren militärischen und wissenschaftlichen Geheimhaltung Korruption und Misswirtschaft, die zu entlarven sich lohnt (nicht dazu gezählt werden kann der Fall des angeblichen »Whistleblowers« Li Wenliang in Wuhan, der nicht nur gar nicht an die Öffentlichkeit getreten war, sondern zudem die falsche Vermutung über das Coronavirus angestellt hatte, es handele sich um SARS, und dafür eine polizeiliche Rüge erhielt). Kapitalistische Staaten geraten jedoch in besonderem Maße in Widersprüche, die Anlässe zum Whistleblowing geben. Nicht nur müssen bürgerliche Regierungen zur Verschleierung der Klassenherrschaft einen höheren Anteil ihrer Politik verheimlichen, auch um das Profitinteresse einzelner Unternehmen gibt es einen innerhalb des Systems nicht zu beendenden Wettlauf von Ver- und Enthüllungen. Paradigmatisch dafür stehen die »Panama Papers«, vertrauliche Dokumente des Offshore-Dienstleisters Mossack Fonseca, die 2016 »geleakt«, d. h. veröffentlicht wurden und Steuerhinterziehung, Geldwäsche sowie andere privatwirtschaftliche Praktiken nachwiesen.

Widersprüchlich sind auch die Reaktionen auf das Whistleblowing. Es steht gesellschaftlich in hohen Ehren und wird von bürgerlichen Politikern gerne als notwendiges Korrektiv in einer »freien« Gesellschaft gepriesen – zugleich wird es mit allen Mitteln unterdrückt. So gibt es in den USA zwar seit 1989 den »Whistleblower Protection Act«, der Hinweisgeber schützen soll. Gleichzeitig fallen aber die meisten Enthüllungen unter die Bestimmungen des »Espionage Act« (das Gesetz, das bereits als Grundlage für die Hinrichtung von Ethel und Julius Rosenberg 1953 diente). Für Assange, Snowden, Manning und viele andere heißt das: Verfolgung, Ausgrenzung, Gefängnishaft. Dabei sind die Ergebnisse der Arbeit dieser mutigen Aktivisten ein wichtiges Etappenziel auf dem Weg zu einer Gesellschaftsordnung, die Whistleblower überhaupt nicht mehr nötig hat.