Vontra, Wenders, Eik

Markus Scholz/dpa Wie wäre es denn, mal einen Comickünstler zu porträtieren, Herr Wenders?

Vor vielen Jahren sah ich in Berlin am Straßenrand einen älteren Herrn, der etwas auf einen Block kritzelte. Verkehrszählung in einer Nebenstraße? Ich ging dicht hinter ihm vorbei, konnte dem großen Mann aber nicht über die Schulter gucken. Von der Seite erkannte ich eine Zeichnung. Der Zeichnende war Gerhard Vontra, der stolz darauf war, in Leipzig akademisch studiert zu haben, aber ein Straßenkünstler geworden zu sein. So wie ich in Berlin haben ihn viele DDR-Urlauber in Prerow mit dem Zeichenblock beobachtet, wo Vontra seit 1950 ein Rohrdachhaus bewohnte und vor zehn Jahren gestorben ist. Geboren wurde er heute vor 100 Jahren in Altenburg. Seine Eltern, die eine Bäckerei betrieben, schickten den Jungen regelmäßig zum Brötchenaustragen herum. Da hat er viel beobachten können und seinen Blick geschult. Derzeit wartet das Residenzschloss Altenburg mit einer Ausstellung für den weit herumgereisten Sohn der Stadt auf. Der Pressezeichner lernte auf Seereisen mit Handelsschiffen Mexiko, Kuba, Sri Lanka, Bangladesch, Thailand, Japan, Marokko und Tansania kennen und ließ bei seinen Skizzen natürlich nicht die Bordbäckerei aus. Mit gleicher Hingabe zeichnete Vontra Prominente wie Louis Armstrong, Konrad Wolf, Günter Grass oder Carmen Nebel und einfache Leierkastenmänner oder Kneipentypen in ihrer Umgebung. »Das Leben selbst ist so vielgestaltig, dass es mir als eine Anmaßung erschiene, es am Schreibtisch konstruieren zu wollen«, hat er gesagt.

Für gute Zeichner hat auch Wim Wenders ein Auge. Wen wundert’s! »Ich habe meine ersten Kurzfilme sozusagen als Fortsetzung der Malerei mit anderen Mitteln gesehen«, sagte er einmal. Der Filmemacher hat selbst fotografiert und für seine Filme einige der besten Kameramänner gewinnen können. In den 90er Jahren legte sich Wenders die umfangreiche »Barks Library« zu – die gesammelten Werke des legendären Disney-Zeichners Carl Barks, der u. a. den reichen Dagobert Duck und den prekär lebenden Daniel Düsentrieb erfand. Dieses Spannungsfeld zwischen Arm und Reich findet sich oft in seinen Filmen, aber immer in künstlich wirkenden Aspekten aufgehoben. Wenders, der am Freitag 75 wird, hat Filme übers Filmemachen, über kubanische und deutsche Musiker gedreht, über Tanztheater, den Papst, einen Fotografen und einen Maler. Wäre es nicht an der Zeit, einen Comickünstler zu porträtieren?

Ein Urberliner aus Friedrichshain ist Helmut Eikermann, der sich seit den 60er Jahren Jan Eik nennt. Damals begann der Radioingenieur zu schreiben. Sowohl der Krimi hatte es ihm angetan als auch die jüngere Geschichte und schließlich der Berliner Jargon mit seinen Besonderheiten. Am Sonntag wird der Inhaber des »Handschellen«-Preises 1990 und passionierte Jazzkenner schon 80!