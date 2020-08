»Er lebte die Übereinstimmung von Glauben und Handeln«

Bundesarchiv, Bild 183-R0211-316 / CC-BY-SA 3.0 Der protestantische Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer im Frühjahr 1942 mit Schülern

In Hamburg finden auf der zentralen Einkaufsstraße, der Mönckebergstraße, bis zum Sonntag die Bonhoeffer-Tage statt. Worum geht es dabei?

Im Gedenken an Dietrich Bonhoeffers Ermordung vor 75 Jahren im KZ Flossenbürg haben die Hauptkirche St. Petri und das Kunsthaus am Schüberg diese Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen. Wir haben ein Kulturprogramm zusammengestellt. Täglich wird von 15 bis 18 Uhr thematisch auf das Wirken Dietrich Bonhoeffers und auf aktuell drängende Fragen zu Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung Bezug genommen. Als ständige Installationen dienen unter anderem das Werk »Ausmusterung« und ein Schriftteppich, bei dem die Worte »Hier nicht« in 24 Sprachen auf den Gehweg gesprüht sind. 90 Gewehrabbildungen wurden auf die Mönckebergstraße gesprüht, um auf die über 90 Rüstungsfirmen, die in Hamburg und Umland ansässig sind, hinzuweisen. Der Schriftzugteppich »Hier nicht« bezieht sich auf die Skulptur von Uwe Schloen, die auf unserer Bühne ausgestellt ist.

Wer war Dietrich Bonhoeffer?

Dietrich Bonhoeffer war Theologe und Gründer der Bekennenden Kirche. Er war am Widerstand gegen das Naziregime beteiligt und hatte gemeinsam mit Mitstreitern ein Attentat auf Hitler geplant. Bonhoeffer lebte die Übereinstimmung von Glauben und Handeln. Nach seiner Inhaftierung entwickelte er in Gefängnisbriefen die Idee einer Kirche in gesellschaftlicher Verantwortung in Solidarität mit den Bedürftigen und einer an deren Leben ausgerichteten Interpretation der Bibel. In dem Zitat »... nicht nur die Opfer unter dem Rad zu verbinden, sondern dem Rad selbst in die Speichen zu fallen« wird Bonhoeffers aufrichtige Haltung deutlich, auf die wir positiv Bezug nehmen.

Musik, Theater, Tanz und Performance: Wo ist da die direkte Verknüpfung zu Bonhoeffers Wirken und zum Frieden?

Wir haben insgesamt über 30 Künstlerinnen, Künstler und Bands eingeladen, die jeweils auf ihre Weise einen Bezug zu den Themen Bonhoeffer, Widerstand und Frieden haben. Zum Beispiel setzen sich Pastor Jens Martin Kruse und der Schauspieler Rolf Becker mit den Briefen Bonhoeffers und dem Spannungsfeld zwischen Widerstand und Ergeben auseinander. Ein russisches Tänzerpaar performt Körperbewusstsein und Dialog, die Band Mbuti Einbauküche befasst sich musikalisch mit der im Kongo unterdrückten Ethnie der Mbuti, Stefan Linck von der Nordkirche befasst sich kritisch mit der Rolle der Kirche im NS-Staat.

Sie haben auch die Volksinitiative für einen zivilen Hafen vorgestellt. Was ist das genau?

Wir haben eine Volksinitiative ins Leben gerufen, um Rüstungsexporte über den Hamburger Hafen, um das Geschäft mit dem Tod zu stoppen. In und um Hamburg produzieren mehr als 90 Unternehmen Rüstungsgüter. Über den Hafen werden jährlich weit über 1.000 Container mit Bomben, Panzern, Kleinwaffen und Munition, Kernbrennstoffen sowie Kriegsschiffe und Ersatzteile exportiert, die unter anderem nach Kolumbien, Sri Lanka, Saudi-Arabien und in die Türkei gehen. Das wollen wir ab Februar 2021 mit einem dreistufigen Verfahren der Volksgesetzgebung unterbinden. Wir haben die rechtliche Lage prüfen lassen und festgestellt, dass wir den Senat dazu verpflichten können, den Transport von Rüstungsgütern per Landesgesetz zu unterbinden.