Coronaalarm in Schulen

Gregor Fischer/dpa Schulbeginn im Coronazeitalter mit Abstand und Maske (Kiel, 10.8.2020)

Eltern von Schulkindern und Lehrer sollten sich vorsichtshalber zumindest gedanklich auf eine mögliche zweiwöchige Quarantäne einstellen. Kurz nach Beginn des neuen Schuljahres wurden in vier Bundesländern Hunderte Schüler, etliche Lehrer und Pädagogen sowie ihre Angehörigen und sonstigen Kontaktpersonen in die häusliche Isolierung, auf amtsdeutsch: Absonderung, geschickt. Mehrere Schulen sind bereits wieder ganz oder teilweise geschlossen. Der Grund sind positive Coronatests bei Kindern oder Lehrern.

In Mecklenburg-Vorpommern begann das Desaster vergangene Woche kurz nach dem Schulstart. Eine Lehrerin des Goethe-Gymnasiums in Ludwigslust war positiv getestet worden, anschließend zwei weitere Kollegen. In Quarantäne sind insgesamt 205 Schüler, 55 Lehrer und ihre Angehörigen. Bisher zeige nur die zuerst getestete Person Symptome, teilte Andreas Bonin, Sprecher des Landkreises Ludwigslust-Parchim, auf jW-Nachfrage mit.

In Graal-Müritz im Landkreis Rostock schlossen die Behörden eine Grundschule und isolierten 137 Menschen. Ein Schüler war positiv getestet worden. Das Kind habe zwar zunächst Erkältungssymptome gezeigt, aber keinerlei Anzeichen für eine Covid-19-Erkrankung, informierte Kreissprecher Michael Fengler auf Nachfrage. Inzwischen hätten die anderen Schüler und Lehrer negative Ergebnisse erhalten, weitere Tests folgen. Die Quarantäne sei bis zum 21. August angeordnet. »Eine Verkürzung ist nur möglich, wenn alle Abstriche negativ und die Getesteten symptomfrei bleiben«, betonte er.

In der Stadt Rostock isolierten die Behörden 67 Schüler und Lehrer einer Gesamtschule der Klassenstufen sieben und neun. Zudem sind mehrere Kinder und eine Horterzieherin einer Grundschule betroffen. Zuvor waren vier Geschwister, die diese Einrichtungen besuchen, nach einem Urlaub positiv getestet worden. Die Rostocker Stadtverwaltung erklärte am Montag gegenüber dem Nordkurier, alle vier Kinder zeigten bisher keine Symptome.

Eine Grundschule im nordfriesischen Rantrum öffnete am Montag nach dem Ferienende erst gar nicht. Bei einer Lehrerin, die bereits Kontakt zu Kollegen hatte, war zuvor das Virus nachgewiesen worden. Grund für den Test war laut einem NDR-Bericht vom Montag ein Schnupfen. Ihre Kollegen hätten negative Ergebnisse, sie müssten aber weitere Tests am Donnerstag abwarten. Für die Schüler ab Klasse zwei soll der Unterricht derweil verspätet am Mittwoch mit Aushilfslehrerin starten, wie Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) dem Rundfunksender sagte.

Die Behörden rätseln demnach, wo die Lehrerin sich mit dem Coronavirus angesteckt haben könnte. Sie habe sich zuletzt ausschließlich in ihrem Kreis aufgehalten. Seit März registrierte das Gesundheitsamt dort lediglich 97 Positivfälle, in den letzten sieben Tagen kamen zwei hinzu. Ministerin Prien appellierte an die Einwohner, bei allen Erkältungsanzeichen unbedingt zu Hause zu bleiben. Ihr schon vorige Woche vorgestellter Reaktionsplan umfasst ein sogenanntes »Schnupfenschema«.

In Potsdam sitzen zwei Tage nach dem Schulanfang 68 Hortkinder, sechs Betreuer und weitere Kontaktpersonen für vorerst zehn Tage in Quarantäne. Grund ist ein positiver Test bei einem Erzieher nach einem Urlaub. Er hatte danach bereits Kinder betreut und mit Kollegen Kontakt, die nun ebenfalls getestet werden. Das teilten Stadtverwaltung und Gesundheitsamt am Montag abend mit. Wie die brandenburgische Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher darauf dem RBB sagte, will das Land bis zum 31. August rund 3.000 Schüler und 1.000 Kindergartenkinder stichprobenartig auf das Coronavirus testen. Man wolle, so Nonnemacher, »mehr über die Ausbreitung des Virus bei Kindern erfahren«.

In Hamburg meldeten die Behörden 23 positiv Getestete und mehrere »Verdachtsfälle« bei Kindern. Eine Grundschule schickte am Montag die Dritt- und Viertklässler nach Hause, eine weitere eine vierte Klasse und ein Gymnasium 70 Zwölftklässler. In Berlin verliefen die ersten beiden Schultage offenbar glimpflich. Am Montag informierte der Senat über eine Gerichtsentscheidung, wonach Schulen auch öffnen könnten, wenn sie keinen Mindestabstand garantieren können. In der Hauptstadt dürfte das die Regel sein.