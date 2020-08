Coronademo: Polizist nach Rede suspendiert

Hannover. Ein Polizist aus Hannover ist nach seiner Rede bei einer Demonstration gegen die staatlichen Coronaschutzmaßnahmen in Dortmund vorerst vom Dienst entbunden worden. Das teilte die Pressestelle der Polizeidirektion Hannover am Dienstag mit. Der Mann hatte sich bei der »Querdenken«-Kundgebung am vergangenen Sonntag mit seinen vollen Namen als Kriminalhauptkommissar vorgestellt und seine Kollegen aufgefordert, sich in der aktuellen Situation mehr ihrem Gewissen als dem Gehorsam verpflichtet zu fühlen. Der Polizist zog dabei auch Parallelen zur Nazizeit. Er habe Angst, denn »mein Bauch sagt mir, dass sich gerade alles wieder in dieselbe Richtung entwickelt«, sagte er. (dpa/jW)