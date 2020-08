Landesparteitag im Pandemiemodus

Hendrik Schmidt/ZB/dpa Mehr Personal in der Pflege, weniger Geld für die Miete und eine »Flatrate« für den Nahverkehr – einige der Programmpunkte, wenn demnächst die Berliner Linke tagt

Auf einen Landesparteitag mit coronabedingtem Hygienekonzept stellt sich Die Linke in Berlin ein. Im geräumigen Estrel Convention Center im Bezirk Neukölln soll den 184 Delegierten sowie einigen Pressevertretern ermöglicht werden, ausreichend Abstand zu halten, wenn am 22. August über eine Vielzahl von Anträgen debattiert und abgestimmt wird. Beim Durchschreiten von Foyer und Veranstaltungssaal gilt Maskenpflicht. Die 4. Tagung des 7. Landesparteitags war ursprünglich für den 16. Mai geplant gewesen, im März aber wegen des Infektionsgeschehens vorsorglich verschoben worden.

»Der Parteitag findet auch politisch unter dem Eindruck der Coronapandemie statt«, sagte die Landesvorsitzende der Linkspartei, Katina Schubert, am Dienstag im Karl-Liebknecht-Haus. So ist zwar einiges im Leitantrag des Landesvorstands nicht neu – die Notwendigkeit einer »krisenfesten Daseinsvorsorge« wird aber mit Verweis auf die Coronakrise unterstrichen: Aus dieser werde nur »ein sozialökologischer Systemwechsel« herausführen. Obwohl ein solcher in vielen Punkten durch Bundesgesetze verhindert wird, schließt die Berliner Linke laut Schubert keineswegs eine weitere Regierungsbeteiligung auf Landesebene aus. Im Gegenteil, die Spitzenkandidatin oder der Spitzenkandidat für die Abgeordnetenhauswahl 2021 – wer immer dies sein sollte – müsse sich grundsätzlich vorstellen können, das Amt des Regierenden Bürgermeisters zu übernehmen, sagte Schubert auf eine Nachfrage im Pressegespräch. Was Personalentscheidungen anging, hielt sie sich bedeckt – auch der über die Nachfolge der kürzlich zurückgetretenen Bausenatorin Katrin Lompscher wollte sie nicht vorgreifen.

Einige Erfahrungen der Stadtgesellschaft während des Corona-Shutdowns hat der Landesvorstand in seinem Leitantrag verarbeitet. Zum Beispiel habe sich gezeigt, dass »der so wichtige soziale Raum von Kita und Schule durch digitale Methoden zwar ergänzt, aber nicht ersetzt werden kann«. Die soziale Spaltung sei durch das coronabedingte Homeschooling verschärft worden – daher müssten nun Kitas und Schulen »unter strikter Beachtung der pandemiebedingten Anforderungen« wieder geöffnet werden. Ab dem Schuljahr 2021/22 solle außerdem jedes Kind ein »digitales Endgerät« zum Lernen erhalten, heißt es im Leitantrag.

Unter der Überschrift »Stärkung des Öffentlichen: Wir sparen uns nicht in die Krise« spricht sich der Landesvorstand zudem für mehr Personal in der Pflege sowie »eine bedarfsgerechte Finanzierung anstelle der Fallpauschalen« im Gesundheitssystem und die Verteidigung des Berliner »Mietendeckels« aus. Außerdem seien im Fall von Einkommensverlusten der Mieter die städtischen Wohnungsbaugesellschaften in der Pflicht, die Bruttowarmmiete auf 30 Prozent des Haushaltseinkommens abzusenken. Das Volksbegehren »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« wird vor dem Hintergrund der »Einkaufstouren« privater Konzerne mit mehr als 3.000 Wohnungen als »besonders dringlich« angesehen.

Bekräftigt wird die bereits 2015 beschlossene Forderung nach einem »ticketfreien öffentlichen Nahverkehr«, finanziert durch eine »Öffi-Flatrate« – die so bezeichnete Bürgerabgabe von 30 Euro pro Person unabhängig von der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel hatte seinerzeit auch Kritik innerhalb der Partei hervorgerufen, weil befürchtet wurde, dass überzeugte Radfahrer oder auch Rentnerinnen und Rentner, die kaum noch ihren Kiez verlassen, dadurch letztendlich tiefer in die Tasche greifen müssten.

Das Thema Mobilität ist vielen in der Partei inhaltlich besonders wichtig: Ein Antrag mehrerer Orts- und Bezirksverbände fordert dazu auf, die »Berliner S-Bahn zum Rückgrat der sozial-ökologischen Verkehrswende« zu machen, statt sie zu zerschlagen oder weitere Privatisierungsschritte zuzulassen. Streit wird auch darüber erwartet, ob die Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl über eine Landes- oder eine Bezirksliste aufgestellt werden.