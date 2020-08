Maskenpflicht: Hohe Bußgelder beschlossen

Düsseldorf/Schwerin. Die NRW-Landesregierung hat am Dienstag hohe Strafen für Verstöße gegen die coronabedingte Maskenpflicht in Bussen und Straßenbahnen beschlossen. Diese werden ab sofort mit 150 Euro Bußgeld geahndet, wie die Düsseldorfer Staatskanzlei mitteilte. Am Dienstag erhöhte Mecklenburg-Vorpommern die Bußgelder bei Verstößen gegen die Maskenpflicht etwa im öffentlichen Nahverkehr von 25 auf 150 Euro, wie die Landesregierung in Schwerin am Dienstag mitteilte. Verstöße etwa gegen eine Quarantänepflicht, werden mit mindestens 500 statt bislang mindestens 100 Euro geahndet. (AFP/jW)