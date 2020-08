Jubelschrei

Patrick Pleul/dpa Genug Platz für Verschwörungsideologien: Ein Windpark in Brandenburg

Die »Pater Brown«-Krimiverfilmungen waren in der Nachkriegs-BRD echte Renner im Kino. Was es wohl zu bedeuten hat, dass Gilbert Keith Chestertons Storys auch im neuen Jahrtausend im Hörspiel nicht in Vergessenheit geraten? Bei MDR Kultur jedenfalls laufen seit voriger Woche Hörspieladaptionen mit dem Schauspieler Horst Bollmann in der Titelrolle. Diese Woche kommen »Die Ehre des Israel Gow« (MDR/RBB/SWR 2005; Teil 1/2 lief bereits am Mo., Teil 2/2 Di., 15 Uhr, MDR Kultur) und »Das Paradies der Diebe« (MDR/RBB/SWR 2005; drei Teile Mi. bis Fr., jeweils um 15 Uhr). Die Hörspiele lassen sich auch online nachhören.

Ein zweiteiliges Stück zum deutschen Kolonialismus in Kamerun kommt mit Paul Plampers »Dienstbare Geister« (WDR/BR/DKultur/MDR/Ruhrtriennale/Maxim-Gorki-Theater 2017; vier Teile Mo. bis Do., jeweils um 19 Uhr, WDR 3). Vier Termine sind es beim WDR, da die beiden Teile noch einmal gesplittet worden sind.

Die »Taskforce Hamm«, angelegt als eine Art Abstellgleis für Polizisten, ermittelt wieder in Dirk Schmidts »Wie, weiß keiner« (WDR 2020; Ursendung Mi., 20 Uhr, Bayern 2), dem neuen »ARD-Radio-Tatort«. Um die Aufarbeitung patriarchaler Verhältnisse geht es dann in Sivan Ben Yishais »Papa liebt Dich« (DLF Kultur 2020; Ursendung Mi., 22 Uhr, DLF Kultur). Das Autorenduo Hannah Hofmann und Sven Lindholm erkundet in »noch nicht – Eine Desinformationsübung« (DKultur 2011; Do., 22 Uhr, DLF Kultur) den Verlust von Sicherheit im persönlichen und gesellschaftlichen Rahmen.

Dem Exzessschriftsteller Charles Bukowski gratuliert Knut Benzner mit »Alle reden zu viel – Die Lange Nacht zum 100. Geburtstag von Charles Bukowski« (DLF Kultur/DLF 2020; Sa., 0 Uhr, DLF Kultur und 23 Uhr, DLF). Ein Literaturfeature über einen noch etwas älteren Autor mit Hang zum mystifizierenden Grusel kommt von Kurt Darsow: »Berge des Wahnsinns – Der Horrorschriftsteller H. P. Lovecraft« (WDR 2015; Sa., 12 Uhr und So., 15 Uhr, WDR 3).

Sogenannte Diskurspiraterie von rechts ist ein altes Phänomen, das nun auch wieder im Rahmen vieler Demonstrationen gegen die Coronamaßnahmen zu beobachten ist. In diesem Sinn gilt für das »Corax-Antifainfo« (Sa., 19 Uhr, FSK): auf jeden Fall anhören. Um Verschwörungsideologien geht es auch in den Features »Der Boden der Tatsachen – Ein Faktencheck« (SWR 2019; Sa., 18 Uhr, DLF Kultur) von Henrik von Holtum und in Ulrich Lands »Im Kampf gegen Windmühlenflügel – Streit um die Windenergie« (WDR 2020; So., 11 Uhr, WDR 5).

Ein deutscher Baumafioso mit Erinnerungslücken treibt sein Unwesen im Krimimehrteiler »Stahnke« (BR 2018; Teil 1/15 So., 15 Uhr und Mo., 20 Uhr, Bayern 2) von Frank Witzel, während Oliver Kluck in »Der Hund des alten Mannes« (SWR 2016; So., 18.20 Uhr, SWR 2) eine erfrischende Antihaltung zum Wirtschaftsstandort Deutschland und seinen Ausbeutungsmechanismen kultiviert. Futurologisches Feature oder Sci-Fi-Hörspiel? Diese Woche können sich alle eine eigene Meinung zu Andres Veiels »Let Them Eat Money! Welche Zukunft?!« (RBB/DLF Kultur 2019; So., 18.30 Uhr, DLF Kultur) bilden.

Zum Schluss ein Jubelschrei: Jens Rachut ist zurück mit einem neuen Hörspiel! Es heißt »Die Königin von Polen« (WDR 2020; Ursendung Mo., 19 Uhr, WDR 3), und die Handlung braucht 16 Kubikmeter Buttercreme. Denn Konditormeister Paddel, die Hauptfigur, will für die titelgebende Monarchin die größte Torte der Weltgeschichte herstellen. Die Einwände seiner Frau, die an der Existenz der Auftraggeberin zweifelt, verhallen ungehört.