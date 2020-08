Das Narrativ vom Narrativ

David Young/dpa Der Kampf um Hegemonie wird nicht bloß narrativ geführt: Polizisten versuchen, Umweltschützer am Betreten des Tagebaus Garzweiler zu hindern (22.6.2020)

Werden wir wirklich von Erzählungen beherrscht, bestimmen Narrative über unser Leben? Das zumindest ist die zentrale These von Philipp Bloms neuem Buch »Das große Welttheater«. Auf der Bühne des Welttheaters würden unablässig Stücke aufgeführt, die jeweiligen Akteure sprächen und erzählten, so der Wiener Schriftsteller und Historiker. Von den antiken Mythen bis zu den heutigen, die davon berichten, dass man es schaffen kann, wenn man nur will und der Markt einem gnädig ist. Diese wechselnden Erzählungen seien es, die den Gang der Geschichte bestimmten. Für Marx war die (bisherige) Geschichte eine von Klassenkämpfen, bei Blom – und natürlich nicht nur bei ihm – ist sie eine von Erzählweisen. Um deren Hegemonie wird freilich ebenfalls gerungen, aber es sind Diskurskämpfe, Kämpfe um Sprachregelungen und Narrative. Das Kapital ist aber kein Narrativ, sondern ein gesellschaftliches Gewaltverhältnis, Kommando über Muskeln, Gehirne und Lebenszeit von Menschen. Ausbeutung ist kein Narrativ, sondern eine nach wie vor höchst reale Leidenserfahrung von Massen von Menschen. Der immense Gewinn, den die Kulturalisierung der Politik für das System abwirft, besteht darin, dass nur noch auf Nebenkriegsschauplätzen gekämpft wird, zum Beispiel um Identitäten, und die Besitzverhältnisse nicht mehr in Frage gestellt werden.

Bloms Weltzugang ist ein narrativer. Er schildert, wie dieser sich biographisch ausbildete. Als Kind kam er in den Besitz eines Papiertheaters, das seinem früh verstorbenen Großonkel gehört hatte. Es war von Figuren aus dem Wilden Westen bevölkert und stimulierte die Phantasie des kleinen Philipp sehr. Das Papiertheater ging im Laufe der Jahrzehnte verloren, aber es wurde zu einem »Theater der Erinnerungen«. Die Welt als Bühne und Abfolge von Stücken, die darauf aufgeführt werden.

Traumloses Unglück

Mir ist die Welt zunächst als Schmerzzufügung begegnet, in Gestalt jener pädagogischen Paranoia, die man Erziehung nennt. Diese bestand aus Ohrfeigen, Schweigen, Lieblosigkeit und Kälte. Es waren nicht die Märchen, die meine Großmutter mir und meinen Brüdern abends vor dem Schlafengehen erzählte, sondern diese Erziehungsgewalt, die meinen Weltbezug prägte. Dass ich jetzt darüber schreiben kann, ist noch mein einziges Glück.

Die Realität, die uns umgibt, ist aus Beton, Blech, Glas, Dreck und rückt uns in Gestalt von Lärm, Hässlichkeit und aufdringlichen Kaufappellen auf den Leib. Später lernten wir, das als Erscheinungsweisen des Kapitalismus zu begreifen und zu attackieren. Aber von unseren kritischen Erzählungen ging dieser nicht weg, sondern lachte sich eins ins Fäustchen und modernisierte sich, bis ihn einige gar nicht mehr als Kapitalismus erkannten. Viele sind auf seine wohlklingenden Erzählungen vom Markt hereingefallen. Der Kapitalismus verschwindet nicht, wenn man ihn anders nennt, genau wie der Rassismus nicht verschwindet, wenn niemand mehr das N-Wort verwendet und alle von Diversität schwärmen.

Ich bin also in der Wolle mit einer gewissen Skepsis gegenüber der Macht von Erzählungen eingefärbt und glaube nicht an das Narrativ vom Narrativ. Entscheidend sind nicht die Erzählungen, die über den Kapitalismus im Schwange sind, sondern das, was er den Menschen nach wie vor antut. Das begegnet uns täglich in Form von traumlosem Unglück, ausdruckslosen Gesichtern und erloschenen Augen, in Form von Rücksichtslosigkeit und latenter oder offener Feindseligkeit.

Sound der Kämpfe

Ich möchte meine Kritik an einem Beispiel verdeutlichen. Der Klimawandel ist laut Blom ein Feld, um das und auf dem in den nächsten Jahrzehnten heftige Kämpfe entbrennen werden und bereits entbrannt sind. Entschieden werden diese nicht in der Diskursarena, also durch einen Wettstreit der Erzählungen von Greta Thunberg, RWE und der Auto- und Kohlelobby, sondern im Austrag heftiger gesellschaftlicher Interessenkonflikte. Dass Erzählungen in Klassen- und Interessenkämpfen eine wichtige Rolle spielen, will ich nicht bestreiten. Kämpfe brauchen einen Sound und Texte, die sie begleiten. Blom hat sicher auch recht, wenn er immer wieder darauf hinweist, dass man das Neue nicht in Termini des Alten fassen und buchstabieren kann. Echte Alternativen jenseits von Wachstum und Ausbeutung lassen sich nicht in einer Sprache ausdrücken, die von der Logik der Ware, des Geldes und des Konsums durchdrungen und geprägt ist.

Abgesehen von den geschilderten Einwänden habe ich an Bloms Buch nichts auszusetzen. Ich lese Bloms Bücher seit Jahren und ich lese sie gern. Unvergessen ist für mich das Kapitel »Wagners Wahn« aus seinem vielleicht bekanntest Buch »Der taumelnde Kontinent«, das mich besonders interessierte, weil Richard Wagner der Urahn aller europäischen Amokläufer und Amok seit langem eins meiner Themen ist. Ich mag Bücher, die gewissermaßen im Gehen geschrieben wurden und auf der Grenze zwischen Wissenschaft und Literatur entstehen. Essay nennt man seit Montaigne diese Art zu schreiben, und Blom beherrscht diese Kunstform wie kaum ein anderer im deutschen Sprachraum. Es macht Freude, seine Texte zu lesen. Er behelligt seine Leserinnen und Leser nicht mit Fußnoten und anderen akademischen Stoßdämpfern. Er beherrscht seine Stoffe und Themen souverän und kann deshalb auf solchen Ballast verzichten. Man erfährt wie nebenbei etwas über die Kleine Eiszeit und ihre Folgen, über die großen geschichtlichen Kränkungen des menschlichen Narzissmus und die Schwierigkeiten des Tahitianers Aotourou, seinen Landsleuten von seinen Erfahrungen in Europa zu berichten, weil deren Sprache keine Begriffe dafür besitzt. Freuen Sie sich auf die Lektüre eines schmalen Bändchens, das übrigens eine Auftragsarbeit aus Anlass des 100. Jubiläums der Salzburger Festspiele ist, das dieser Tage begangen wird. Vorhang auf zum Großen Welttheater.