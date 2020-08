»Dort erlernte Foltermethoden wurden exportiert«

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild Die Kommandantur im KZ Sachsenburg – hier wurden die Nazischergen auf Brutalität gedrillt

In Sachsen ging es jahrelang immer wieder um den geplanten Abriss der Kommandantenvilla, die zur Gedenkstätte KZ Sachsenburg nahe Frankenberg gehört. Nach vielen Protesten soll sie erhalten werden, und die Stadt Frankenberg sammelt nun in einem Wettbewerb Ideen. Warum ist es so wichtig, diese ­Villa zu erhalten?

Dem KZ Sachsenburg, das von Mai 1933 bis August 1937 bestand, kommt als einem der ersten von den Nazis eingerichteten Lager eine besondere Rolle zu. Hier wurde ausgeklügelt, wie die Konzentrations- und Vernichtungslager später funktionierten. In der Kommandantenvilla wurden SS-Wachmannschaften ausgebildet. Hier erlernte Foltermethoden wurden unter anderem nach Buchenwald exportiert. Aufbau und Einrichtung des KZ Sachsenburg erfolgten zunächst im Mai 1933 unter dem SA-Standartenführer Max Hähnel. Dieser wurde kurz darauf, vor dem sogenannten Röhm-Putsch und der Übernahme des Lagers durch die SS, als Leiter des KZ Sachsenburg abgesetzt.

Eine erste Gruppe von zunächst 50 Häftlingen war ganz zu Beginn im Schloss Sachsenburg untergebracht. Jeden Tag mussten sie vom Berg herunter in eine ehemalige Spinnerei und diese Fabrik zum Lager umbauen. Diese ersten Gefangenen im Mai 1933 waren politische Häftlinge, genauer gesagt: Kommunisten. Sie mussten dort Drei-Etagen-Betten aufbauen für bis zu 1.800 Häftlinge. Später wurden einige von ihnen zum Umbau des Schlosses Sachsenburg zur Gauführerinnenschule der NS-Frauenschaft herangezogen. In der heute verfallenen Kommandantenvilla residierten mehrere aufeinanderfolgende Kommandanten. Sie befand sich unmittelbar hinter der Fabrik, so dass letztere das Lager immer direkt im Blick hatten.

Die Villa ist ein zentraler Täterort der Nazizeit in Sachsen. Was ist über die dort einst agierenden SS-Männer bekannt?

Einer der bekanntesten Ausbilder war der SS-Führer Karl Otto Koch, der später auch das KZ Buchenwald mit aufbaute. Als erster baute er diese Form von KZ und entwickelte so ein System mit, zu den Lagern Nebenlager zu bilden. Es folgte ein ständiger Wechsel der Kommandanten, da sie entweder am Beginn einer »Karriere« standen, diese in anderen Lagern fortsetzten oder als Kommandanten nicht als geeignet erschienen. Die Ausbildungszeit in der Kommandantenvilla und »der Dienst« im KZ Sachsenburg dienten der Brutalisierung und Militarisierung der Wachmänner. Auch ein ausgeklügeltes System von Prügelstrafen wurde dort entwickelt. Es wurde getestet, wie viele Schläge ein Häftling ertragen kann und beschlossen, dass ein Arzt hinzugezogen wird, um die Strafen zu beobachten. Der Prügelbock, der noch in Buchenwald und in Auschwitz ausgestellt ist, wurde dort erstmals verwandt; sowie auch verdunkelte Zellen, damit die Häftlinge nicht erfahren, weder wo noch wie lange sie eingesperrt sind. All das wurde in der Ausbildung in der Kommandantenvilla gelehrt.

Was hat Sie persönlich motiviert, Vorsitzender der »Lagerarbeitsgemeinschaft KZ Sachsenburg« zu werden?

Ich bin der Sohn eines politischen KZ-Häftlings. Meine ganze Familie war von der KPD geprägt. Mein Vater war in Buchenwald, meine Großmutter in Theresienstadt. Sie haben das KZ überlebt. Es muss sie so geschmerzt haben, dass sie über diese Zeit kaum gesprochen haben.

Ist das der Grund, weshalb Sie sich für die Pflege der Gedenkstätte einsetzen?

Nach der Wende wurde eine vorhandene Ausstellung im Lager Sachsenburg zum Großteil vernichtet. Jetzt wollen wir erreichen, dass von der Gedenkstätte soviel wie möglich erhalten bleibt. Es gilt, an das System der Nazis zu erinnern, vor allem vor dem Hintergrund, dass heute wieder Faschisten aufmarschieren. Ich bin in der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, VVN-BdA, organisiert. Deren Motto ist: »Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Wir kämpfen wider das Vergessen an.«