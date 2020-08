Berlin mischt mit

Bundeswehr/Maximilian Schulz Kein Schneemann, sondern Bundeswehr: »Cold Response«-Manöver am Polarkreis in Norwegen (6.3.2020)

Dem Machtkampf um die Arktis will auch die Bundesregierung nicht fernbleiben. Schon seit längerer Zeit mit der Region befasst, hat sie im vergangenen August ein Strategiepapier mit dem Titel »Leitlinien deutscher Arktispolitik« publiziert. Sie sieht, so heißt es darin, »die Arktis als eine Region immer schnelleren Wandels an, deren geoökologische, geopolitische und geoökonomische Bedeutung ... durch Klimaerwärmung und rasant beschleunigte Eisschmelze stetig wächst«.

Die »Leitlinien« befassen sich mit dem Umweltschutz und mit der wissenschaftlichen Erforschung der Arktis, an der sich deutsche Institute rege beteiligen. Diese sprechen sich für eine »multilaterale Kooperation« im Polargebiet aus und teilen mit, dass die Bundesregierung »Verantwortung für den arktischen Raum« übernehmen will – die Standardformulierung, wenn man am Kampf um Einfluss teilnehmen, dies aber nicht offiziell zugeben möchte.

Entsprechend umfassen die »Leitlinien« auch ein Kapitel zur »sicherheitspolitischen Dimension deutscher Arktis-Politik«. »Mehrere Staaten sichern ihre Interessen in der Arktis zunehmend auch militärisch ab«, heißt es in dem Papier: »Dies könnte zu einer Rüstungsspirale führen.« Die Bundesregierung behauptet zwar, sie setze sich dafür ein, »die Arktis als konfliktarme Region zu erhalten«, »fördert« zugleich aber »eine intensivere Befassung von EU und NATO« mit ihr. Dies läuft – ganz im Gegensatz zu den Bekundungen der Regierung – auf eine Verschärfung der Konflikte in der Arktis hinaus.

Im Vorfeld der deutschen EU-Ratspräsidentschaft hat Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sich bemüht, dem militärpolitischen Einfluss Deutschlands in der Arktis einen neuen Schub zu verleihen. Hintergrund ist, dass Finnland, Schweden, Norwegen und Dänemark eine Intensivierung ihrer Militärkooperation im hohen Norden anstreben, die explizit gegen Russland gerichtet ist. Dänemark spielt dabei eine besondere Rolle, weil die Färöer-Inseln und Grönland – freilich mit autonomem Status – zu ihm gehören.

Kramp-Karrenbauer hatte ursprünglich eine ausgedehnte Reise durch die Länder Nordeuropas geplant, musste sie dann aber pandemiebedingt auf Video- und Telefonkonferenzen mit ihren jeweiligen Amtskollegen reduzieren. Zudem nahm sie an Onlineveranstaltungen großer außenpolitischer Denkfabriken in Helsinki, Stockholm, Oslo und Kopenhagen teil und ließ Namensartikel in führenden Tageszeitungen der Region abdrucken, um, wie ihr Ministerium es formulierte, »ihre Botschaften einem breiten Publikum zu vermitteln«.

Ausdrücklich forderte Kramp-Karrenbauer in einer Videokonferenz mit dem NATO Joint Warfare Centre im norwegischen Stavanger, auch das westliche Kriegsbündnis müsse sich in Zukunft noch »intensiver mit der Region befassen«. Das NATO-Zentrum in Stavanger wird seit gut einem Jahr von dem Konteradmiral der deutschen Marine, Jan Christian Kaack, geführt. Laut Angaben der Bundeswehr sind dort insgesamt rund 40 deutsche Soldaten stationiert. Und selbstverständlich beteiligen sich Einheiten der Bundeswehr auch an Manövern in der Region, so etwa an dem Manöver »Cold Response 2020« im Norden Norwegens, das im März begann, aber aufgrund der Pandemie vorzeitig abgebrochen werden musste. Im Juli nahm die deutsche Marine an der Übung »Dynamic Mongoose 2020« vor der Küste Islands teil. Die Militarisierung der Arktis findet unter aktiver deutscher Mitwirkung statt.