Schulstarts in Pandemiezeiten

Gregor Fischer/dpa Schülerinnen der sechsten Klasse in Kiel (10.8.2020)

Für rund eine Million weitere Schüler in der Bundesrepublik hat am Montag nach den Sommerferien und einer vorangegangenen monatelangen, durch die Coronapandemie bedingten Pause mit digitalem und Schichtunterricht der Schulalltag wieder begonnen. Nach Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg sind auch Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein in das neue Schuljahr gestartet.

In Schleswig-Holstein begann es am Montag mit einer dringenden Empfehlung des Kieler Bildungsministeriums an Lehrer und ältere Schüler, in den ersten zwei Wochen eine Mund-Nasen-Bedeckung in der Schule zu tragen – auch während des Unterrichts. In Berlin mussten Schüler und Lehrer dagegen verpflichtend mit Mund-Nasen-Schutz antreten. Die Pflicht gilt auf Fluren und in Aufenthaltsräumen, aber nicht im Unterricht. In Brandenburg war zum Schulstart vorläufig noch freiwilliges Masketragen angesagt, weil die Regierung erst an diesem Dienstag eine Maskenpflicht in Schulen außerhalb von Unterrichtsräumen beschließen will.

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, bekräftigte am Montag noch einmal, dass er für Maskenpflicht auch im Klassenzimmer ist. Weder Lehrer noch Schüler seien Fans davon, sagte er der Passauer Neuen Presse. Aber das sei wohl »das Opfer, das wir zumindest vorübergehend bringen müssen, um eine zweite Infektionswelle zu verhindern«. In Nordrhein-Westfalen, wo für rund 2,5 Millionen Schüler am Mittwoch das neue Schuljahr beginnt, ist genau das geplant: Maskenpflicht auch im Klassenzimmer für Schüler ab der fünften Klasse und vorerst bis Ende August.

Der Streit über das Vorgehen an Schulen beschäftigt auch die Gerichte. Das Verwaltungsgericht Hamburg lehnte am Montag den Eilantrag eines Bürgers ab, der erreichen wollte, dass an Schulen während des Unterrichts das Tragen einer Maske für Schüler und Lehrer verpflichtend sein sollte. In Berlin lehnte das Verwaltungsgericht den Antrag von zwei Schülerinnen und ihren Eltern ab, die auch in den Schulen die Einhaltung des Mindestabstands durchsetzen wollten. (dpa/jW)