Marx statt Rechtschreibung

Roland Witschel/picture-alliance/ dpa Viele Aspekte des Bildungssystems der BRD standen in den 1970er Jahren in der Kritik. Der progressive hessische Kultusminister Ludwig von Friedeburg (SPD) spricht zu Schülern, die gegen den Numerus clausus demonstrieren (30.1.1970)

Was haben Karl Marx, Friedrich Engels, Rosa Luxemburg, Wilhelm Reich, Otto Rühle, Erika Runge, Elmar Altvater, Edwin Hörnle, Otto Bauer, Marianne Herzog, Peter Brückner, Alexander Mitscherlich, Wolfgang Fritz Haug, Theodor W. Adorno, Wolfgang Abendroth, Günter Wallraff, Ernest Mandel, Hans Magnus Enzensberger, Siegfried Kracauer, Bernt Engelmann, Alice Salomon und Sigmund Freud gemeinsam? Einige Antworten hierauf sind wohl möglich, aber nur eine erstaunt vermutlich in besonderem Maße: Sie und ihre Werke finden sich in den Materialhinweisen für Lehrerinnen und Lehrer der Hessischen Rahmenrichtlinien für das Fach Gesellschaftslehre von 1972 und und wurden den Pädagogen dort als geeignete Lektüre im, beziehungsweise zur Vorbereitung des Fachunterrichts anempfohlen. Wie bitte? Richtig gelesen! Im Folgenden sei an den wohl fortschrittlichsten Bildungsplan in der Schulgeschichte der Bundesrepublik Deutschland erinnert.

Politischer Hintergrund

Die Bildungsreform kann als Kern- und Herzstück der sozialdemokratischen Reformzeit 1969 bis 1972 unter Kanzler Willy Brandt gelten. Weit mehr als die Wahlrechts- oder Strafrechtsreform, mehr als die Jugendfürsorgereform oder das Vorantreiben der betrieblichen Mitbestimmung war sie zudem getragen von relevanten Teilen der Protestbewegung der Jahre 1966 bis 1968, der ehemaligen Außerparlamentarische Opposition (APO). Nicht wenige der vorwiegend studentischen Aktivisten waren auf ihrem Marsch in und durch die Institutionen recht schnell in Richtung SPD abgebogen. Dort waren die sozialistischen Jungakademiker als Juso-Funktionäre und Nachwuchs-Staatssekretäre bald im Gefolge der Parteigliederungen und Ministerien in die Parlamente, Büros und Thinktanks der Sozialdemokratie eingezogen und sorgten dort – mal mehr, mal weniger, dies hing stark von Region und den Möglichkeiten vor Ort ab – für eine Redynamisierung der Debatte um eine radikale Bildungsreform in den Ländern.

Der sozialdemokratische Kultusminister Hessens, Ludwig von Friedeburg, gab selbst die Richtung vor, in der die zu jenem Zeitpunkt immer noch gültigen Lehrpläne des Jahres 1957 nicht zu überarbeiten, sondern vollkommen zu verwerfen und durch neue Bildungspläne zu ersetzen seien: »Oberstes Lernziel der in Hessen vorgelegten Bildungspläne ist die ›Selbst- und Mitbestimmung‹. Die Rahmenrichtlinien Gesellschaftslehre fassen es in die Worte, ›den Schüler zur Teilnahme an der produktiven Gestaltung gesellschaftlicher Realität zu befähigen‹ und bezeichnen damit ein Lernziel, das für das Fach Gesellschaftslehre in besonderem Maße gilt, aber zugleich fächerübergreifend grundlegendes Ziel einer Erziehung zum mündigen Bürger ist. Dieses Lernziel ergibt sich aus den grundlegenden Werten, die die Verfassung unserer demokratischen Ordnung (…) bestimmen. Loyalität zum Grundgesetz als zentraler Ausgangspunkt der Bestimmung meint, das Grundgesetz ernst nehmen, indem die Verfassungswirklichkeit am Grundgesetz gemessen wird. Dass damit ein grundsätzlicher Ausgangspunkt für die gesamte Lehrplanarbeit bezeichnet ist, wird deutlich, wenn man einen Satz wie diesen: ›Optimale Teilhabe des einzelnen an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen ist an die Aufhebung ungleicher Lebenschancen geknüpft‹ auf die Unterrichtspraxis selbst bezieht«.¹ Ein so banaler wie radikaler Gedanke, den Abgleich zwischen dem, was im Grundgesetz geschrieben steht, und den eigenen Eindrücken, Erfahrungen, der eigenen realen Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler zu wagen – und dies auch noch im Unterricht zu diskutieren!

Verspäteter Gegenwind

Die Gegner hatten zunächst offenbar nicht genau hingehört, denn die neuen Rahmenrichtlinien, vorerst für die Fächer Gesellschaftslehre – eine Zusammenführung der Fächer Geschichte, Geographie und Sozialkunde – und Deutsch lagen zu Beginn des Schuljahres 1972/73 vor. Sie hatten da bereits ein Anhörungsverfahren durchlaufen und waren von Eltern-, Schüler- und Lehrervertretungen ohne Einsprüche akzeptiert worden: »Auch als die Richtlinien mit der beginnenden Erprobung in sehr viel mehr Hände kamen und in den Schulen praktisch umgesetzt wurden, regte sich kaum Kritik. Es war schon fast ein halbes Schuljahr vergangen, als die (…) FDP im Landtag eine große Anfrage zu den neuen Rahmenrichtlinien einbrachte, die auch kritische Fragen enthielt. Damit kam die bis dahin auf diesem Feld nicht sehr wachsame Opposition in Bewegung. (…) Binnen weniger Wochen wurde die unverzügliche Rücknahme der Richtlinien zum Hauptthema der Landespolitik. (…) Allein im dem Jahr nach der ersten Landtagsdebatte musste sich das Parlament in nicht weniger als elf seiner 25 Sitzungen mit den Richtlinien befassen«.² Die Hessen-CDU begann, unterstützt von anderen Landesverbänden, den ihr nahestehenden Verlagen und Medien (von Gerhard Löwenthal bis zur FAZ) sowie den finanziell gut gerüsteten und über viele Kontakte verfügenden Eltern im »Hessischen Elternverein«, die zudem immer stärker auf Aktionen gegen die »Roten Richtlinien« wie auch gegen die Gesamtschule als Regelschule drängten, eine bildungspolitische Mobilmachung auf zahlreichen Ebenen.

Damit bekamen die Richtlinien für die linke Hessen-SPD eine derart exponierte politische Bedeutung, dass an eine Rücknahme nicht mehr zu denken war – es konnte nur noch in die Offensive gehen. In diesem Sinne veranstaltete der Bundesverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) am 14. Mai 1973 die vielbeachtete Tagung »Was sollen Schüler lernen? Die Kontroverse um die Hessischen Rahmenrichtlinien für die Unterrichtsfächer Deutsch und Gesellschaftslehre«, an der, neben Kultusminister Friedeburg selbst, auch progressive, prominente Wissenschaftler wie Wolf-Dieter Narr, Hermann Giesecke, Hans Mommsen oder Hartmut von Hentig teilnahmen. Man spottete dort, wohl nicht ganz zu Unrecht, die Konservativen hätten wohl auch deshalb so spät reagiert, da die Richtlinien mit 312 Seiten (!) Inhalt den bis dato (und vermutlich auch bis heute) wohl umfangreichsten Lehrplan eines Faches in der Geschichte der Schulpolitik darstellten. Hermann Giesecke stellte gleich fest, es handele sich gar nicht eigentlich um Richtlinien für den Unterricht, mehr um einen »umfassenden, eigenständigen Beitrag zur Diskussion der politischen Bildung«, da darin so ziemlich alles enthalten sei, was mit dem politischen Unterricht mittelbar oder unmittelbar zu tun hat: »Wissenschaftstheoretische Überlegungen, Diskussion der didaktischen Grundlage, Begründung und Entwurf von Lernzielen, die Rolle der Fächer (…), Erörterung methodischer Varianten und schließlich Themenentwürfe für die Klassen 5–10«.³

Inhalt der Richtlinien

Schaut man heute noch einmal in dieses Mammutwerk hinein, das eine 15köpfige Autorengruppe hauptsächlich junger Lehrer in wenigen Wochen in Ad-hoc-Gruppen erarbeitete, nachdem der vorherige Ansatz einer großen Curriculumreform unter der Leitung von Wolfgang Klafki seit 1970 gescheitert war, so erkennt man schnell, dass es tatsächlich bis ins kleinste Detail hinein um die Frage geht: »Was sollen Schüler lernen?« Die Richtlinien sind in ihrer Struktur sehr stark inhaltlich orientiert und basieren zum Teil auf Unterrichtsentwürfen und Arbeiten aus dem Vorbereitungsdienst, dem Referendariat der Junglehrerteams. Schaut man sich beispielhaft zwei Lernzielschwerpunkte und die mit ihnen verknüpften material- und unterrichtspraktischen Hinweise an, so wird zwar einerseits der, teils auch harschen Angriffen ausgesetzte, Impetus im »Soziologesisch« (Elternvertreterin Gisela Freudenberg) beziehungsweise der »adornierende Jargon« (Prof. Erwin Scheusch, CDU) deutlich, andererseits aber auch der experimentelle, progressive, geradezu rebellische Charakter des geplanten Unterrichts in diesem eben erst erfundenen Fach, der durchaus zum Einmischen, zur gesellschaftlichen Intervention verleiten sollte. So sieht der Unterricht im Lernfeld I (Sozialisation) in der 7./8. Jahrgangsstufe etwa die Lernzielschwerpunkte »Schichten/klassenspezifische Sozialisation« und »Selbst- und Mitbestimmung« vor. Hier sollen die Schüler beispielsweise lernen, dass »die Lage Unterprivilegierter nicht als naturgegeben und unabwendbar zu interpretieren sei, sondern dass sie Ausdruck von (…) Konflikten ist«, dass es »Herrschaftsverhältnisse« gibt und diese in verschiedenen Momenten ihren »sichtbaren Ausdruck finden«, aber dass auch »eine grundlegende Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse« durchaus im Bereich des Möglichen liegt und nichts Utopisches darstellt. Hierzu sollen die Heranwachsenden nicht zuletzt Fragen an sich selbst, an ihre konkrete Lebenssituation, »in bezug auf Herkunft, Ausbildung, Besitzstand«, stellen: »Wohnen die Eltern in einem eigenen Haus, in einer Mietwohnung, in einem Wohnblock oder einer Behelfsunterkunft?«, »Wie wirkt sich die Situation am Arbeitsplatz auf das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern aus (Feierabendaggression, Schlafverhalten z. B. bei Schichtarbeit)?«, »Wie schätzen Eltern und Kinder die Schule ein (Beurteilung der Schulanforderungen, Mithilfe bei Hausaufgaben, Einstellung gegenüber Noten …)?«.

In den Materialhinweisen zur Gestaltung des Unterrichts finden sich etwa Otto Rühles »Zur Psychologie des proletarischen Kindes«, Marianne Herzogs »Akkordarbeiterinnen bei Telefunken« oder auch »Berichte von Arbeiterkindern« aus der Dokumentation des Roten Schülerladens Westberlin. In bezug auf Aspekte der »Selbst- und Mitbestimmung« in der Schule, am Arbeitsplatz etc. sollen die Schüler erkennen, »warum erkannte Ungleichheiten bestehen« und wie »die Forderung nach Mit- und Selbstbestimmung zu verschiedenen Zeiten von einzelnen Schichten/Klassen/Gruppen einer Gesellschaft aufgegriffen und verschieden bestimmt wurde« und: »Was wurde von wem mit welchen Begründungen unternommen, um die Ungleichheit der Sozialisationsbedingungen abzubauen bzw. zu bekämpfen?« Hierzu sollten Schüler und Lehrer debattieren über Günter Amendts »Schülerkreuzzug«, Edwin Hörnles »Grundfragen proletarischer Erziehung«, Otto Bauers »Schulreform und Klassenkampf« oder auch über Wilhelm Reichs »Die Sexualität im Kulturkampf«.⁴

Aus heutiger Sicht scheint es schwer zu sagen, was die rechten Christdemokraten, die privilegierten Elite-Eltern und die konservative Presse mehr in Rage versetzte: Dass der Lehrplan auch vorsah »Probleme wie Onanie, Petting, Geschlechtsverkehr, Orgasmus, Potenzängste, Pornographie, Schwangerschaftsverhütung, Homosexualität, Partnerwahl (…) im Lernbereich Gesellschaftslehre aufzuarbeiten«⁵ oder dass »die Rolle der Autorität«⁶ kritisch hinterfragt werden sollte und man so um den relativ bedingungslosen Anpassungswillen der Untergebenen bangen musste. Die hessischen Arbeitgeberverbände beschieden den Richtlinien in einer offiziellen Stellungnahme jedenfalls nur ein Ziel, nämlich »(…) den Klassenkampf neu beleben« zu wollen: »Haben die Verfasser noch nichts von der Chancengleichheit gehört, die jedem die Möglichkeit des Vorwärtskommens in unserer Gesellschaft bietet und damit die Bildung von Klassen verhindert? Haben sie noch nichts vom Geist und Inhalt unserer Rechtsordnung bemerkt, die davon ausgeht, dass es keine Bevorrechteten und Unterdrückten gibt?«⁷ Die CDU gab gar eine Dokumentation gegen den »Sozialismus im hessischen Schulwesen heraus« – der durchaus originelle Titel: »Marx statt Rechtschreibung«. Darin schrieb die rheinland-pfälzische CDU-Staatssekretärin Hanna-Renate Laurien unter anderem über die Richtlinien: »Kritik ist ihr Maßstab, Loyalität sucht man vergeblich (…) Vorherrschaft des Konfliktdenkens verfälscht hier Schule zur Schulung (…) Die Absage an Begabung und jede erbbiologische Mitgift (…) macht den Weg frei für ein letztlich materialistisches Lernmodell: (…) den DGB verstehen als Unterrichtsziel«.⁸

Ursprünglicher Ausgangspunkt der Reformbestrebungen waren Überlegungen, wie sie der GEW-Vorsitzende Erich Frister zu Beginn der 1970er Jahre formuliert hatte: »Warum gibt es diesen großen Widerspruch zwischen den edlen Zielen der Lehrpläne, dem guten Willen der Lehrer und der tristen Erinnerung vieler unserer Kolleginnen und Kollegen aus Fabriken, Labors und Büros an die Schule? Warum ist die Schule in Klassen auch immer noch eine Schule für Klassen?«.⁹ Im Umfeld der DKP konstatierte man zu jener Zeit, Schule habe vor allem zwei Funktionen: »Erstens dient sie dazu, die Arbeitskraft der Schüler grundlegend zu qualifizieren, zweitens vermittelt sie den Schülern die herrschenden Normen. (…) Die herrschende Weltanschauung wird durch Übernahme eines bestimmten Geschichtsbildes, bestimmter kultureller, religiöser usw. Auffassungen vermittelt«. Dies beinhaltet traditionell »wenig vom Standpunkt der arbeitenden Bevölkerung, also der Mehrheit der Menschen in diesem Lande«.¹⁰ Auch dies zu ändern trat die Curriculums-Reform in Hessen an.

Gründe des Scheiterns

Die Frankfurter Lehrer Peter Below und Herbert Stubenrauch schilderten im Dezember 1977, im Rückblick, woran die Reform scheiterte, scheitern musste: »Die Reformer verhedderten sich in den Fesseln eines grundlegenden Widerspruchs. Ihnen schwebte das verteidigenswerte Ziel einer neuen Schule und neuen Erziehung vor, aber es gab keine relevante soziale Bewegung, die eine neue Gesellschaft erkämpfen wollte. (…) die Reformfraktion der linken Sozialdemokraten, Sozialisten, GEW-Gewerkschafter hatte sich auf ein Terrain gewagt, auf dem sie genuin keine Verbündeten, sondern nur Gegner, die Gegnerschaft der Gymnasialbürger zu erwarten hatte. Denn Bildung und Schule waren und sind (…) seit jeher die wichtigste Domäne für die ideologische und soziale Sinnstiftung der oberen Mittelschicht. Sie sind also ein Terrain, auf dem sich der Gegner bestens auskennt, und auf dem diejenigen, für deren Chancengleichheit die Reformer sich schlugen, die Arbeiterfamilien, sich in aller Regel so unsicher bewegen, wie sie sich bewegen, wenn sie mit Behörden überhaupt zu tun haben.«¹¹ Die Aufforderung fing also letztlich nicht: Diejenigen, welche die Reform tragen und verteidigen sollten, reagierten misstrauisch, abwartend, uninteressiert oder gar verschreckt, nicht wenige reihten sich auch ins gegnerische Lager ein. Doch dies war freilich nur die eine Seite.

Eine gesellschaftliche Bewegung, welche die Reformen wenigstens hätte offensiv verteidigen können (und auf die man in der linken hessischen SPD unter der Hand auch baute), schalt die Sache am Ende als naiven Idealismus: Vertreter der Protestbewegung der Jahre 1968 ff. verschiedenster Fraktionen und jenseits der SPD urteilten, es handele sich bei den Hessischen Rahmenrichtlinien um ein von vorneherein zum Scheitern verurteiltes Experiment, da man »ökonomisch verursachte Ungerechtigkeiten« nicht »mit dem Hebel eines gerechteren Schulsystems« beseitigen könne, mehr noch der »Betrug mit der Bildungsreform« habe in diesen Richtlinien förmlich seinen »rationalen Kern«, da sie von der These ausgingen, »im engeren Sinne demokratische Ziele (…) stünden in Einklang mit Qualifikationsstrukturen, wie sie die spätere Stellung des Schülers im Produktions-/Arbeitsprozess verlangten«.¹² Dabei sei die inhaltliche Schulreform, wie auch die formale, letztlich das Werk »bürgerlicher Lehrplantheorie (…) aus dem Bereich der Kultusbürokratien« und beruhten demnach auf der »Vorstellung, dass ein Konsens aller Beteiligten hinsichtlich der generellen Ziele (z. B. Chancengleichheit) herstellbar ist«.¹³ Der kritisch-emanzipatorische Ansatz der Rahmenrichtlinien stand, da waren sich die Kritiker von links einig, eben »in deutlichem Gegensatz zur historisch-materialistischen Auffassung, derzufolge aufbrechende gesellschaftliche Konflikte als gesetzmäßige Erscheinungen einer durch antagonistische Widersprüche gekennzeichneten Gesellschaft zu begreifen sind«, alle gesellschaftskritischen Fragen der Autoren und Autorinnen der Richtlinien aber »führen alleine in die Perspektive der Verbesserung der demokratischen Gestaltung dieser hiernach klassenneutral angelegten Institutionen (Mehrparteiensystem, unabhängige Rechtsprechung, Pressefreiheit)«.¹⁴

Letztlich war die Kampagne (»Das Bündnis der Roten mit den Faulen«) von Hessen-CDU und Hessischem Elternverein äußerst erfolgreich: Bei den Landtagswahlen Ende Oktober 1974 konnte die Partei unter Alfred Dregger, nicht zuletzt aufgrund der Auseinandersetzungen um die Schulpolitik, 7,6 Prozent zulegen und 53 der 110 Landtagssitze erringen. Die regierende sozialliberale Koalition unter Albert Osswald (SPD) und Heinz Herbert Karry (FDP) musste in der folgenden Legislaturperiode auf allen Ebenen zurückrudern. Das hieß konkret: Stopp beim Ausbau der Gesamtschulen, Stopp bei der Reform der Unterrichtsinhalte, Kürzung der Mittel für Lernmaterialien und der Zuschüsse für Ausflüge sowie Abbau von Planstellen. Die Folgen in und für die organisierte Lehrerschaft waren Resigna­tion und Apathie. Viele GEW-Schulgruppensitzungen konnten in der Folge nicht stattfinden – wegen zu geringer Beteiligung waren sie nicht beschlussfähig.¹⁵

Doch da war Ludwig von Friedburg schon längst nicht mehr im Amt. Der geistige Vater und stete Verteidiger der inhaltlichen Schulreform, der aus der kritischen Theorie stammende und bei Adorno habilitierte Soziologe stand wie kein anderer SPD-Politiker für die tiefgreifenden Veränderungen der hessischen Bildungslandschaft in den vorangegangenen Jahren – für die Gesamtschule, für das Fach Gesellschaftslehre, für die Einführung der Mengenlehre in der Mathematik und für eine kritisch-emanzipatorische pädagogische Grundhaltung im Sinne von »Selbstbestimmung und Mitbestimmung« – und wurde deshalb als Kultusminister ersetzt. Der »radikale«, »streitlustige« und »seiner Zeit weit voraus« denkende Friedeburg¹⁶ starb im Mai 2010 – sein Vermächtnis und der Konflikt darum reichen durchaus bis in unsere Zeit.

Und heute? Das deutsche Bildungssystem ist so selektiv wie eh und je, an die Stelle inhaltlicher Auseinandersetzung trat die »Kompetenzorientierung«, und statt Haltung und Parteilichkeit geht es heute im Unterricht darum, »alle Seiten zu beleuchten«. Dass zum Argument das Gegenargument gehört, ist ohnedies ein Witz der neueren Didaktik, der zwanghaft den Schein von Objektivität und Pluralismus sichern helfen soll. Wolf-Dieter Narr formulierte dagegen seinerzeit: »Curriculare Vorschläge müssen aber nicht nur letztlich ›normativ‹ sein, also werten, sonst bedürfte es wohl kaum der ›Erziehung‹, sondern sie sind in gewisser Weise auch notwendig ›einseitig‹, das heißt, sie beziehen Position für dieses Ausbildungsziel und gegen eine ganze Reihe weiterer denkbarer oder praktizierter«.¹⁷ Darum: Wer sich heute auf die Spurensuche nach Ansätzen einer kritischen Pädagogik, einer fortschrittlichen Erziehungswissenschaft begibt, dem sei die Lektüre der Hessischen Rahmenrichtlinien – nicht zuletzt um vielleicht Anregungen für den eigenen Unterricht zu finden – dringend anempfohlen.

