Der Westen gibt auf

EPA/SERGEI CHIRIKOV/dpa Ist Huawei der neue Sputnik? Der Westen reagierte auf die sowjetische Herausforderung mit Bildung und Forschung – gegen die VR China hat er kein Rezept

Der kapitalistische Westen konnte, das war sein Vorteil in der Spätphase des Kalten Krieges, einfach abwarten und zusehen, wie die sozialistischen Staaten Europas ab einem gewissen Moment technologisch immer mehr den Anschluss verloren. Nicht überall, nicht in allem, aber einige Jahrzehnte nach dem »Sputnikschock« war erkennbar, dass sich in verschiedenen Industriezweigen eine wachsende Kluft auftat. Daran war nicht »fehlende Konkurrenz« schuld, sondern die von den USA und ihren Verbündeten in Gang gesetzte Rüstungsspirale. Sie war pures Gift für die Planwirtschaft. Der entfesselte Markt hingegen profitierte, denn Waffenkauf ist Staatskonsumption.

Wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Der Imperialismus konnte diese Runde für sich entscheiden. Das Wettrüsten erdrosselte den real existierenden Sozialismus langsam, aber sicher. Ein Hightech-Embargo gegen die Comecon-Staaten tat ein übriges.

Wir wissen auch, dass sich Geschichte nicht einfach wiederholt. Wenn die USA nun im Kampf gegen China zu vermeintlich ähnlichen Maßnahmen greifen, ist der Hintergrund doch ein ganz anderer. Wie schon die Attacken gegen den technologisch führenden Netzwerkausrüster Huawei ist auch der Bann der chinesischen Apps Tik Tok und We Chat ein Zeichen der Schwäche. Die USA, (noch) Heimat der meisten großen IT-Konzerne, haben das Ringen mit China aufgegeben. Die alte Siegesgewissheit, eine vermeintlich unproduktive »Staatswirtschaft« in offener Schlacht besiegen zu können, ist dahin.

Sicher, in der Volksrepublik sind Facebook und Twitter auch geblockt. Sie halten sich, könnte man argumentieren, eben nicht an die geltenden Gesetze – im Gegensatz zu den chinesischen Apps in Amerika. Doch diese Debatte ist müßig, denn Paragraphen sind geronnene gesellschaftliche Kräfteverhältnisse; wenn sie nicht mehr passen, werden sie passend gemacht. Bislang war sich der Westen stets sicher, mit den Chinesen fertig zu werden: Sollen sie doch kommen. Jetzt, wo sie da sind, haben sie Errungenschaften dabei, die denen des Silicon Valley in nichts nachstehen. Anstatt es dem vielbesungenen Markt zu überlassen, ob Facebook oder We Chat, ob Tik Tok oder Youtube besser sind, bauen die USA eine Mauer. Eine Art Firewall gegen China. Am Ende dieses Weges könnte die vollständige Entkoppelung der technologischen Sphären stehen: ein chinesisches gegen ein US-amerikanisches »Internet«.

Da kann Schadenfreunde aufkommen, doch ist sie fehl am Platz. Der Imperialismus mag waidwund sein, weniger aggressiv wird er dadurch nicht. Hatte der Westen nach dem »Sputnikschock« noch eine allgemeine Bildungsoffensive gestartet und viel in Grundlagenforschung investiert, bleibt selbst dies heutzutage aus, denn Fäulnis und Stagnation sind bereits zu weit vorangeschritten. Wenn das Kapital aber das Gefühl bekommt, seinerseits nicht mehr mithalten zu können – dann wächst zunächst nur eines, nämlich die Kriegsgefahr.